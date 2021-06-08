https://ria.ru/20210608/koronavirus-1736104776.html

В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 14 марта

В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 14 марта - РИА Новости, 08.06.2021

В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 14 марта

За минувшие сутки в России выявили 9977 случаев COVID-19 — это максимум с 14 марта (10 083), следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:18

2021-06-08T11:18

2021-06-08T13:04

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9977 случаев COVID-19 — это максимум с 14 марта (10 083), следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 9429 заболевших. Темп прироста ускорился с 0,18 до 0,19 процента. Умерли 379 человек, выписались после лечения — 8883. У 15 процентов инфицированных не наблюдается симптомов.Новые случаи выявили в 84 регионах — прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего заразившихся зарегистрировали в Москве — 3817 (днем ранее было 3266), Санкт-Петербурге — 846, Подмосковье — 776, Нижегородской области — 163, Ростовской — 155, Воронежской — 140, Бурятии и Иркутской области — по 112.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — один случай, а в Магаданской и Еврейской автономной областях их по четыре.Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 145 843 человека, из них 124 496 умерли, 4 752 085 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 173 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже достигло 173,6 миллиона. Свыше 3,7 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.

https://ria.ru/20210607/koronavirus-1736052747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество