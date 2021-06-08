Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210608/koronavirus-1736104776.html
В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 14 марта
В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 14 марта - РИА Новости, 08.06.2021
В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 14 марта
За минувшие сутки в России выявили 9977 случаев COVID-19 — это максимум с 14 марта (10 083), следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:18
2021-06-08T13:04
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070381_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_795c2003fff7b2760336b15035e61e0c.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9977 случаев COVID-19 — это максимум с 14 марта (10 083), следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 9429 заболевших. Темп прироста ускорился с 0,18 до 0,19 процента. Умерли 379 человек, выписались после лечения — 8883. У 15 процентов инфицированных не наблюдается симптомов.Новые случаи выявили в 84 регионах — прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего заразившихся зарегистрировали в Москве — 3817 (днем ранее было 3266), Санкт-Петербурге — 846, Подмосковье — 776, Нижегородской области — 163, Ростовской — 155, Воронежской — 140, Бурятии и Иркутской области — по 112.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — один случай, а в Магаданской и Еврейской автономной областях их по четыре.Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 145 843 человека, из них 124 496 умерли, 4 752 085 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 173 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже достигло 173,6 миллиона. Свыше 3,7 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.
https://ria.ru/20210607/koronavirus-1736052747.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070381_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_db8db4b215a794ade3dff389df101ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество

В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 14 марта

11:18 08.06.2021 (обновлено: 13:04 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9977 случаев COVID-19 — это максимум с 14 марта (10 083), следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 9429 заболевших. Темп прироста ускорился с 0,18 до 0,19 процента. Умерли 379 человек, выписались после лечения — 8883. У 15 процентов инфицированных не наблюдается симптомов.
Новые случаи выявили в 84 регионах — прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего заразившихся зарегистрировали в Москве — 3817 (днем ранее было 3266), Санкт-Петербурге — 846, Подмосковье — 776, Нижегородской области — 163, Ростовской — 155, Воронежской — 140, Бурятии и Иркутской области — по 112.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — один случай, а в Магаданской и Еврейской автономной областях их по четыре.
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 19:18Распространение коронавируса
ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 145 843 человека, из них 124 496 умерли, 4 752 085 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 173 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже достигло 173,6 миллиона. Свыше 3,7 миллиона пациентов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
08:29В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
08:28В Красноярске пассажир такси несколько раз выстрелил по велосипедистам
08:20У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения за полчаса
08:13Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
08:10Рязанский губернатор поручил помочь пострадавшим при пожаре в больнице
08:04Американский посол рассказал о повестке саммита Россия-США
08:01Аня Тейлор-Джой и Рэйф Файнс снимутся в черной комедии, пишут СМИ
07:52Раскрыты подробности госпитализации пострадавших при пожаре в больнице
Лента новостейМолния