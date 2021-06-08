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Полиция рассказала о водителе, сбившем семью мусульман в Канаде
Полиция рассказала о водителе, сбившем семью мусульман в Канаде - РИА Новости, 08.06.2021
Полиция рассказала о водителе, сбившем семью мусульман в Канаде
Сбивший семью мусульман в канадском городе Лондон водитель не принадлежал к каким-либо известным группировкам, приверженным к разжиганию ненависти, и ранее не... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T10:34
2021-06-08T12:10
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сбивший семью мусульман в канадском городе Лондон водитель не принадлежал к каким-либо известным группировкам, приверженным к разжиганию ненависти, и ранее не знал своих жертв, но само нападение было спланировано им заранее, сообщили в местной полиции.Ранее полиция города в провинции Онтарио сообщила, что водитель автомобиля целенаправленно сбил семью мусульман - четыре человека погибли, выжил только девятилетий ребенок. Полиция задержала подозреваемого вскоре после того, как прибыла на место преступления, это 20-летний Натаниэль Вельтман. Ему предъявлены обвинения в четырех преднамеренных убийствах и покушении на убийство. Мужчина находится под стражей. Это нападение на мусульман стало одним из самых смертоносных в Канаде с момента стрельбы в мечети Квебека четыре года назад, в результате которой погибли шесть человек. Тогда стрелка приговорили к пожизненному заключению.Как сообщил Уэйт, полиция продолжает расследование и не может на данном этапе разглашать многие подробности. Он, однако, подчеркнул, что обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности.
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религия, канада, в мире

Полиция рассказала о водителе, сбившем семью мусульман в Канаде

10:34 08.06.2021 (обновлено: 12:10 08.06.2021)
 
CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция КанадыПолиция Канады. Архивное фото
Полиция Канады. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция Канады
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сбивший семью мусульман в канадском городе Лондон водитель не принадлежал к каким-либо известным группировкам, приверженным к разжиганию ненависти, и ранее не знал своих жертв, но само нападение было спланировано им заранее, сообщили в местной полиции.
Ранее полиция города в провинции Онтарио сообщила, что водитель автомобиля целенаправленно сбил семью мусульман - четыре человека погибли, выжил только девятилетий ребенок. Полиция задержала подозреваемого вскоре после того, как прибыла на место преступления, это 20-летний Натаниэль Вельтман. Ему предъявлены обвинения в четырех преднамеренных убийствах и покушении на убийство. Мужчина находится под стражей. Это нападение на мусульман стало одним из самых смертоносных в Канаде с момента стрельбы в мечети Квебека четыре года назад, в результате которой погибли шесть человек. Тогда стрелка приговорили к пожизненному заключению.
"Предполагается, что жертвы стали целью преступления, потому что были мусульманами. Нет никаких ранее известных связей между обвиняемым и жертвами… Насколько к данному моменту показало расследование, мы не знаем о его принадлежности к какой-либо определенной группе ненависти", - заявил на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале ведомства, старший следователь местной полиции Пол Уэйт, подчеркнув, что нападение было заранее спланировано.
Как сообщил Уэйт, полиция продолжает расследование и не может на данном этапе разглашать многие подробности. Он, однако, подчеркнул, что обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности.
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