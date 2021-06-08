https://ria.ru/20210608/kanada-1736097803.html

Полиция рассказала о водителе, сбившем семью мусульман в Канаде

Полиция рассказала о водителе, сбившем семью мусульман в Канаде - РИА Новости, 08.06.2021

Полиция рассказала о водителе, сбившем семью мусульман в Канаде

Сбивший семью мусульман в канадском городе Лондон водитель не принадлежал к каким-либо известным группировкам, приверженным к разжиганию ненависти, и ранее не... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:34

2021-06-08T10:34

2021-06-08T12:10

религия

канада

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151320/23/1513202362_176:0:2016:1035_1920x0_80_0_0_b2dbf14e206e8ac3ceda498db395d7fe.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сбивший семью мусульман в канадском городе Лондон водитель не принадлежал к каким-либо известным группировкам, приверженным к разжиганию ненависти, и ранее не знал своих жертв, но само нападение было спланировано им заранее, сообщили в местной полиции.Ранее полиция города в провинции Онтарио сообщила, что водитель автомобиля целенаправленно сбил семью мусульман - четыре человека погибли, выжил только девятилетий ребенок. Полиция задержала подозреваемого вскоре после того, как прибыла на место преступления, это 20-летний Натаниэль Вельтман. Ему предъявлены обвинения в четырех преднамеренных убийствах и покушении на убийство. Мужчина находится под стражей. Это нападение на мусульман стало одним из самых смертоносных в Канаде с момента стрельбы в мечети Квебека четыре года назад, в результате которой погибли шесть человек. Тогда стрелка приговорили к пожизненному заключению.Как сообщил Уэйт, полиция продолжает расследование и не может на данном этапе разглашать многие подробности. Он, однако, подчеркнул, что обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20210216/voditel-1597624750.html

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, канада, в мире