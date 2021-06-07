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В Канаде водитель целенаправленно сбил семью мусульман
В Канаде водитель целенаправленно сбил семью мусульман - РИА Новости, 08.06.2021
В Канаде водитель целенаправленно сбил семью мусульман
Водитель автомобиля целенаправленно сбил семью мусульман в городе Лондон канадской провинции Онтарио, четыре человека погибли, сообщила местная полиция. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-07T23:45
2021-06-07T23:45
2021-06-08T05:21
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Водитель автомобиля целенаправленно сбил семью мусульман в городе Лондон канадской провинции Онтарио, четыре человека погибли, сообщила местная полиция.Инцидент произошел вечером в воскресенье, машина сбила семью из пяти человек, один погиб на месте, трое скончались в больнице. Выжил только девятилетний ребенок, который получил серьезные, но не угрожающие жизни травмы.Мэр города распорядился объявить трехдневный траур и приспустить флаги. "Произошло массовое убийство, направленное против мусульман, против жителей Лондона и вызванное неописуемой ненавистью", - говорится в заявлении мэра, опубликованном в Twitter.Градоначальник встретился с представителями мусульманской общины, чтобы выразить им соболезнования и заверить, что они могут чувствовать себя в городе в безопасности.Полиция задержала подозреваемого вскоре после того, как прибыла на место преступления, им оказался 20-летний мужчина. Он находится под стражей, идет расследование.
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онтарио, лондон, в мире
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости.
Водитель автомобиля целенаправленно сбил семью мусульман в городе Лондон
канадской провинции Онтарио
, четыре человека погибли, сообщила местная полиция.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, машина сбила семью из пяти человек, один погиб на месте, трое скончались в больнице. Выжил только девятилетний ребенок, который получил серьезные, но не угрожающие жизни травмы.
"Мы считаем, что это было преднамеренное действие, атака на жертв произошла из-за того, что они мусульмане", - заявил глава полиции города.
Мэр города распорядился объявить трехдневный траур и приспустить флаги. "Произошло массовое убийство, направленное против мусульман, против жителей Лондона и вызванное неописуемой ненавистью", - говорится в заявлении мэра, опубликованном в Twitter
.
Градоначальник встретился с представителями мусульманской общины, чтобы выразить им соболезнования и заверить, что они могут чувствовать себя в городе в безопасности.
Полиция задержала подозреваемого вскоре после того, как прибыла на место преступления, им оказался 20-летний мужчина. Он находится под стражей, идет расследование.