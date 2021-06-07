https://ria.ru/20210607/sbil-1736072712.html

В Канаде водитель целенаправленно сбил семью мусульман

В Канаде водитель целенаправленно сбил семью мусульман - РИА Новости, 08.06.2021

В Канаде водитель целенаправленно сбил семью мусульман

Водитель автомобиля целенаправленно сбил семью мусульман в городе Лондон канадской провинции Онтарио, четыре человека погибли, сообщила местная полиция. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-07T23:45

2021-06-07T23:45

2021-06-08T05:21

онтарио

лондон

в мире

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Водитель автомобиля целенаправленно сбил семью мусульман в городе Лондон канадской провинции Онтарио, четыре человека погибли, сообщила местная полиция.Инцидент произошел вечером в воскресенье, машина сбила семью из пяти человек, один погиб на месте, трое скончались в больнице. Выжил только девятилетний ребенок, который получил серьезные, но не угрожающие жизни травмы.Мэр города распорядился объявить трехдневный траур и приспустить флаги. "Произошло массовое убийство, направленное против мусульман, против жителей Лондона и вызванное неописуемой ненавистью", - говорится в заявлении мэра, опубликованном в Twitter.Градоначальник встретился с представителями мусульманской общины, чтобы выразить им соболезнования и заверить, что они могут чувствовать себя в городе в безопасности.Полиция задержала подозреваемого вскоре после того, как прибыла на место преступления, им оказался 20-летний мужчина. Он находится под стражей, идет расследование.

https://ria.ru/20210606/voditel-1735892412.html

онтарио

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онтарио, лондон, в мире