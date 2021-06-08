https://ria.ru/20210608/golf-1736154945.html
В России планируют активно развивать гольф-туризм
В России планируют активно развивать гольф-туризм - РИА Новости, 08.06.2021
В России планируют активно развивать гольф-туризм
На Петербургском международном экономическом форуме эксперты обсудили развитие в России нового направления — гольф-туризма, сообщает пресс-служба "Гольф... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:18
2021-06-08T15:18
2021-06-08T15:18
туризм
россия
гольф
олег матыцин
республика бурятия
туризм
москва
ленинградская область
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме эксперты обсудили развитие в России нового направления — гольф-туризма, сообщает пресс-служба "Гольф Эстейт". Впервые в рамках официальной спортивной программы форума была представлена конгрессо-выставочная концепция гольф-туризма "Golf in Russia от Петербурга до Сахалина", а также потенциал Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Бурятия, Красноярска и Краснодарского края."Гольф для России очень молодой вид спорта. Если в мире держат клюшки в руках сто миллионов, а из них шестьдесят миллионов зарегистрированы официально, то у нас – десять тысяч игроков, — сказал президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко. — По количеству зарегистрированных гольфистов мы перешли отметку 3000. У нас 30 полей, среди них 15 — чемпионских топовых высокого уровня". Он отметил, что "мировое гольф-сообщество все время находится в поиске новых мест для игры. По большому счету, это дополнительная страница для регионов, для того чтобы привлекать инвесторов в туристическую сферу".По словам экспертов, гольф особенно актуален в пост-пандемический период, так как в нем заложена социальная дистанция играющих. Согласно данным Google Trends, поисковый запрос "спортивный туризм" в марте 2021 года в российском сегменте интернета стал популярнее в 4,3 раза, чем был до пандемии."Необходима популяризация гольф-туризма как нового вида международного событийного туризма с широкой географией РФ, а также нового российского тренда — молодежного, корпоративного и семейного досуга и отдыха", — подчеркнул Виктор Христенко. Необходимость цифровой поддержки спортивного туризма отметил министр спорта РФ Олег Матыцин. "Для создания дополнительного интереса и развития как гольф-движения, так и спортивного туризма в целом, важно создание цифровой карты, которая позволит абсолютно всем людям пользоваться ресурсами спортивной индустрии в российских регионах", — сказал он. Министр заявил, что соревнования по гольфу и гольф-туризм стимулируют людей вести активный образ жизни и знакомиться с географией страны.
https://ria.ru/20210608/zhdanov-1735595975.html
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россия, гольф, олег матыцин, республика бурятия, туризм, москва, ленинградская область, московская область (подмосковье), краснодарский край, красноярск, санкт-петербург
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме эксперты обсудили развитие в России нового направления — гольф-туризма, сообщает пресс-служба "Гольф Эстейт".
Впервые в рамках официальной спортивной программы форума была представлена конгрессо-выставочная концепция гольф-туризма "Golf in Russia от Петербурга до Сахалина", а также потенциал Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Бурятия, Красноярска и Краснодарского края.
"Гольф для России очень молодой вид спорта. Если в мире держат клюшки в руках сто миллионов, а из них шестьдесят миллионов зарегистрированы официально, то у нас – десять тысяч игроков, — сказал президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко. — По количеству зарегистрированных гольфистов мы перешли отметку 3000. У нас 30 полей, среди них 15 — чемпионских топовых высокого уровня".
Он отметил, что "мировое гольф-сообщество все время находится в поиске новых мест для игры. По большому счету, это дополнительная страница для регионов, для того чтобы привлекать инвесторов в туристическую сферу".
По словам экспертов, гольф особенно актуален в пост-пандемический период, так как в нем заложена социальная дистанция играющих. Согласно данным Google Trends, поисковый запрос "спортивный туризм" в марте 2021 года в российском сегменте интернета стал популярнее в 4,3 раза, чем был до пандемии.
"Необходима популяризация гольф-туризма как нового вида международного событийного туризма с широкой географией РФ, а также нового российского тренда — молодежного, корпоративного и семейного досуга и отдыха", — подчеркнул Виктор Христенко.
Необходимость цифровой поддержки спортивного туризма отметил министр спорта РФ Олег Матыцин. "Для создания дополнительного интереса и развития как гольф-движения, так и спортивного туризма в целом, важно создание цифровой карты, которая позволит абсолютно всем людям пользоваться ресурсами спортивной индустрии в российских регионах", — сказал он.
Министр заявил, что соревнования по гольфу и гольф-туризм стимулируют людей вести активный образ жизни и знакомиться с географией страны.