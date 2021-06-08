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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210608/evro-1736131283.html
Официальный курс евро на среду снизился на копейку
Официальный курс евро на среду снизился на копейку - РИА Новости, 08.06.2021
Официальный курс евро на среду снизился на копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,97 копейки - до 88,6433 рубля, курс доллара - на 10,38 копейки, до 72,8256 рубля,... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:36
2021-06-08T13:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,97 копейки - до 88,6433 рубля, курс доллара - на 10,38 копейки, до 72,8256 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 6,14 копейки, составив 79,9436 рубля.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду снизился на копейку

13:36 08.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсом евро на улице Сретенка в Москве
Электронное табло с курсом евро на улице Сретенка в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,97 копейки - до 88,6433 рубля, курс доллара - на 10,38 копейки, до 72,8256 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 6,14 копейки, составив 79,9436 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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