https://ria.ru/20210608/evro-1736131283.html

Официальный курс евро на среду снизился на копейку

Официальный курс евро на среду снизился на копейку - РИА Новости, 08.06.2021

Официальный курс евро на среду снизился на копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,97 копейки - до 88,6433 рубля, курс доллара - на 10,38 копейки, до 72,8256 рубля,... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:36

2021-06-08T13:36

2021-06-08T13:36

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,97 копейки - до 88,6433 рубля, курс доллара - на 10,38 копейки, до 72,8256 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 6,14 копейки, составив 79,9436 рубля.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика