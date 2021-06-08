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Россия начинает новую эпоху в ядерной энергетике, заявил глава РАН
Россия начинает новую эпоху в ядерной энергетике, заявил глава РАН - РИА Новости, 08.06.2021
Россия начинает новую эпоху в ядерной энергетике, заявил глава РАН
Старт строительства в России уникального энергоблока БРЕСТ знаменует собой начало новой эпохи в ядерной энергетике, заявил президент Российской академии наук... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:42
2021-06-08T11:42
россия
александр сергеев (ран)
космос - риа наука
чернобыльская аэс
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
северск
томская область
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СЕВЕРСК (Томская область), 8 июн - РИА Новости. Старт строительства в России уникального энергоблока БРЕСТ знаменует собой начало новой эпохи в ядерной энергетике, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.Во вторник на площадке "Сибирского химического комбината" (СХК) "Росатома" в Северске Томской области в рамках отраслевого проекта "Прорыв" официально стартовало строительство первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300, который станет "сердцем" опытно-демонстрационного комплекса, воплощающего в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной."Сегодня мы присутствуем при начале новой эпохи в ядерной энергетике. Важно сказать, что те научные решения, что заложены в проект, и то, каким образом он воплощается в жизнь, это просто красиво. Мы ученые, у нас есть свое измерение красоты и гармонии, и в целом этот проект удивительно красив и гармоничен, а если есть такая гармония, то, по правилу, что есть в науке, он будет реализован", - сказал Сергеев по видеосвязи в рамках церемонии.Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт с реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 войдет в состав опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося на СХК в рамках отраслевого проекта "Прорыв", реализуемого с 2010-х годов. Ожидается, что реактор БРЕСТ начнет работу во второй половине 2020-х годов.Технологии, лежащие в основе ОДЭК и исключающие самые тяжелые аварии наподобие Чернобыля и Фукусимы, одновременно позволят решать ключевые сырьевые и экологические задачи атомной отрасли, а также укрепить режим нераспространения, это завязано на обеспечение конкурентоспособности с другими видами генерации. БРЕСТ - первая концепция, отвечающая совокупности требований крупномасштабной атомной энергетики по безопасности и экономике и направленная на решение задач устойчивого развития.
https://ria.ru/20210602/adamov-1735086952.html
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россия, александр сергеев (ран), космос - риа наука, чернобыльская аэс, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", северск, томская область

Россия начинает новую эпоху в ядерной энергетике, заявил глава РАН

11:42 08.06.2021
 
© РИА Новости / Сибирский химический комбинат / Перейти в фотобанкСтроительство новейшего атомного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 в Северске
Строительство новейшего атомного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 в Северске - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Сибирский химический комбинат
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СЕВЕРСК (Томская область), 8 июн - РИА Новости. Старт строительства в России уникального энергоблока БРЕСТ знаменует собой начало новой эпохи в ядерной энергетике, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Во вторник на площадке "Сибирского химического комбината" (СХК) "Росатома" в Северске Томской области в рамках отраслевого проекта "Прорыв" официально стартовало строительство первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300, который станет "сердцем" опытно-демонстрационного комплекса, воплощающего в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной.
Научный руководитель проектного направления Прорыв Евгений Адамов - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 10:00
Евгений Адамов: мы создаем ядерный комплекс для устойчивого развития
"Сегодня мы присутствуем при начале новой эпохи в ядерной энергетике. Важно сказать, что те научные решения, что заложены в проект, и то, каким образом он воплощается в жизнь, это просто красиво. Мы ученые, у нас есть свое измерение красоты и гармонии, и в целом этот проект удивительно красив и гармоничен, а если есть такая гармония, то, по правилу, что есть в науке, он будет реализован", - сказал Сергеев по видеосвязи в рамках церемонии.
Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт с реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 войдет в состав опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося на СХК в рамках отраслевого проекта "Прорыв", реализуемого с 2010-х годов. Ожидается, что реактор БРЕСТ начнет работу во второй половине 2020-х годов.
Технологии, лежащие в основе ОДЭК и исключающие самые тяжелые аварии наподобие Чернобыля и Фукусимы, одновременно позволят решать ключевые сырьевые и экологические задачи атомной отрасли, а также укрепить режим нераспространения, это завязано на обеспечение конкурентоспособности с другими видами генерации. БРЕСТ - первая концепция, отвечающая совокупности требований крупномасштабной атомной энергетики по безопасности и экономике и направленная на решение задач устойчивого развития.
Росатом выпустил комплексную систему безопасности крупных объектов
2 декабря 2020, 16:21
"Росатом" выпустил комплексную систему безопасности крупных объектов
 
РоссияАлександр Сергеев (РАН)Космос - РИА НаукаЧернобыльская АЭСРоссийская академия наукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"СеверскТомская область
 
 
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