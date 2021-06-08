https://ria.ru/20210608/epokha-1736109072.html

Россия начинает новую эпоху в ядерной энергетике, заявил глава РАН

Россия начинает новую эпоху в ядерной энергетике, заявил глава РАН - РИА Новости, 08.06.2021

Россия начинает новую эпоху в ядерной энергетике, заявил глава РАН

Старт строительства в России уникального энергоблока БРЕСТ знаменует собой начало новой эпохи в ядерной энергетике, заявил президент Российской академии наук... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:42

2021-06-08T11:42

2021-06-08T11:42

россия

александр сергеев (ран)

космос - риа наука

чернобыльская аэс

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

северск

томская область

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СЕВЕРСК (Томская область), 8 июн - РИА Новости. Старт строительства в России уникального энергоблока БРЕСТ знаменует собой начало новой эпохи в ядерной энергетике, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.Во вторник на площадке "Сибирского химического комбината" (СХК) "Росатома" в Северске Томской области в рамках отраслевого проекта "Прорыв" официально стартовало строительство первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300, который станет "сердцем" опытно-демонстрационного комплекса, воплощающего в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной."Сегодня мы присутствуем при начале новой эпохи в ядерной энергетике. Важно сказать, что те научные решения, что заложены в проект, и то, каким образом он воплощается в жизнь, это просто красиво. Мы ученые, у нас есть свое измерение красоты и гармонии, и в целом этот проект удивительно красив и гармоничен, а если есть такая гармония, то, по правилу, что есть в науке, он будет реализован", - сказал Сергеев по видеосвязи в рамках церемонии.Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт с реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 войдет в состав опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося на СХК в рамках отраслевого проекта "Прорыв", реализуемого с 2010-х годов. Ожидается, что реактор БРЕСТ начнет работу во второй половине 2020-х годов.Технологии, лежащие в основе ОДЭК и исключающие самые тяжелые аварии наподобие Чернобыля и Фукусимы, одновременно позволят решать ключевые сырьевые и экологические задачи атомной отрасли, а также укрепить режим нераспространения, это завязано на обеспечение конкурентоспособности с другими видами генерации. БРЕСТ - первая концепция, отвечающая совокупности требований крупномасштабной атомной энергетики по безопасности и экономике и направленная на решение задач устойчивого развития.

https://ria.ru/20210602/adamov-1735086952.html

https://ria.ru/20201202/rosatom-1587325274.html

россия

северск

томская область

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россия, александр сергеев (ран), космос - риа наука, чернобыльская аэс, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", северск, томская область