Россия начинает новую эпоху в ядерной энергетике, заявил глава РАН
© РИА Новости / Сибирский химический комбинат / Перейти в фотобанкСтроительство новейшего атомного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 в Северске
СЕВЕРСК (Томская область), 8 июн - РИА Новости. Старт строительства в России уникального энергоблока БРЕСТ знаменует собой начало новой эпохи в ядерной энергетике, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Во вторник на площадке "Сибирского химического комбината" (СХК) "Росатома" в Северске Томской области в рамках отраслевого проекта "Прорыв" официально стартовало строительство первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300, который станет "сердцем" опытно-демонстрационного комплекса, воплощающего в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной.
"Сегодня мы присутствуем при начале новой эпохи в ядерной энергетике. Важно сказать, что те научные решения, что заложены в проект, и то, каким образом он воплощается в жизнь, это просто красиво. Мы ученые, у нас есть свое измерение красоты и гармонии, и в целом этот проект удивительно красив и гармоничен, а если есть такая гармония, то, по правилу, что есть в науке, он будет реализован", - сказал Сергеев по видеосвязи в рамках церемонии.
Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт с реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 войдет в состав опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося на СХК в рамках отраслевого проекта "Прорыв", реализуемого с 2010-х годов. Ожидается, что реактор БРЕСТ начнет работу во второй половине 2020-х годов.
Технологии, лежащие в основе ОДЭК и исключающие самые тяжелые аварии наподобие Чернобыля и Фукусимы, одновременно позволят решать ключевые сырьевые и экологические задачи атомной отрасли, а также укрепить режим нераспространения, это завязано на обеспечение конкурентоспособности с другими видами генерации. БРЕСТ - первая концепция, отвечающая совокупности требований крупномасштабной атомной энергетики по безопасности и экономике и направленная на решение задач устойчивого развития.
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