https://ria.ru/20210608/ekonomika-1736176633.html

Всемирный банк ждет рекордный за 80 лет рост мировой экономики

Всемирный банк ждет рекордный за 80 лет рост мировой экономики - РИА Новости, 08.06.2021

Всемирный банк ждет рекордный за 80 лет рост мировой экономики

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста мировой экономики на текущий год на 1,5 процентного пункта по сравнению с январскими ожиданиями - до 5,6%, что будет... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:41

2021-06-08T16:41

2021-06-08T16:41

цены на нефть

всемирный банк

экономика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста мировой экономики на текущий год на 1,5 процентного пункта по сравнению с январскими ожиданиями - до 5,6%, что будет рекордным за 80 лет восстановлением после рецессии, говорится в докладе ВБ по перспективам мировой экономики."В 2021 году ожидается рост мировой экономики на 5,6% – это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет, преимущественно обусловленный интенсивным подъемом экономической активности в нескольких крупных странах", - пишет банк. Тем не менее ВБ отмечает, что многие развивающиеся страны продолжают испытывать трудности, пытаясь справиться с пандемией COVID-19 и ее последствиями.В 2022 году ВБ ждет роста мировой экономики на 4,3%, что на 0,5 процентного пункта выше январского прогноза. В 2020 году, по оценкам банка, мировой ВВП упал на 3,5%.Также Всемирный банк в своем докладе затрагивает тему инфляции и отмечает, что, скорее всего, в оставшиеся месяцы текущего года ускорение инфляции в мире продолжится, однако в большинстве стран, применяющих инструменты таргетирования инфляции, ее уровень, как ожидается, не выйдет за рамки целевых показателей."В предстоящие месяцы повышенный уровень инфляции в мире может осложнить выбор решений в области экономической политики странами с формирующимся рынком и развивающимися странами, поскольку некоторые из этих стран продолжают опираться на меры стимулирования экономического роста для обеспечения устойчивого восстановления", - предупредил директор группы прогнозов ВБ Айхан Косе."Если не принять меры по нейтрализации рисков, связанных с рекордно высокой задолженностью, то эти страны останутся уязвимыми к стрессовым ситуациям на финансовых рынках, которые могут возникнуть, если инвесторы изменят свое отношение к рискам в результате роста инфляции в странах с развитой экономикой", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20210604/putin-1735629086.html

https://ria.ru/20210523/koronavirus-1733501429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, всемирный банк, экономика