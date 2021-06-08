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В ЮАР женщина установила мировой рекорд, родив десятерню

В ЮАР женщина установила мировой рекорд, родив десятерню - РИА Новости, 08.06.2021

В ЮАР женщина установила мировой рекорд, родив десятерню

Женщина из ЮАР установила мировой рекорд, родив сразу десять детей, сообщает местный портал IOL. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:52

2021-06-08T17:52

2021-06-08T22:23

юар

в мире

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Женщина из ЮАР установила мировой рекорд, родив сразу десять детей, сообщает местный портал IOL.Отмечается, что 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле из южноафриканской провинции Гаутенг родила семерых мальчиков и трех девочек, находясь на восьмом месяце беременности. При этом ранее врачи ожидали, что детей будет восемь.Предыдущий рекорд продержался месяц — его установила жительница Мали, которая за один раз родила девять детей.

юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юар, в мире