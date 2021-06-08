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В ЮАР женщина установила мировой рекорд, родив десятерню
В ЮАР женщина установила мировой рекорд, родив десятерню - РИА Новости, 08.06.2021
В ЮАР женщина установила мировой рекорд, родив десятерню
Женщина из ЮАР установила мировой рекорд, родив сразу десять детей, сообщает местный портал IOL. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:52
2021-06-08T17:52
2021-06-08T22:23
юар
в мире
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Женщина из ЮАР установила мировой рекорд, родив сразу десять детей, сообщает местный портал IOL.Отмечается, что 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле из южноафриканской провинции Гаутенг родила семерых мальчиков и трех девочек, находясь на восьмом месяце беременности. При этом ранее врачи ожидали, что детей будет восемь.Предыдущий рекорд продержался месяц — его установила жительница Мали, которая за один раз родила девять детей.
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РИА Новости
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юар, в мире