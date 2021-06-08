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Депутат Пермской гордумы пожаловался, что не может выйти из ЛДПР
Депутат Пермской гордумы пожаловался, что не может выйти из ЛДПР - РИА Новости, 08.06.2021
Депутат Пермской гордумы пожаловался, что не может выйти из ЛДПР
Депутат пермской гордумы Илья Лисняк, ранее написавший заявление о выходе из ЛДПР, заявил, что его до сих пор не сняли с партийного учета. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:01
2021-06-08T14:48
россия
ura.ru
олег лавров
владимир жириновский
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
госдума рф
александр бастрыкин
пермский край
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ПЕРМЬ/МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Депутат пермской гордумы Илья Лисняк, ранее написавший заявление о выходе из ЛДПР, заявил, что его до сих пор не сняли с партийного учета.В своем инстаграме он отметил, что подал документы на имя главы СК Александра Бастрыкина с просьбой привлечь к уголовной ответственности руководителя думской фракции ЛДПР Владимира Жириновского, курирующего регион депутата Госдумы от ЛДПР Олега Лаврова и координатора пермского регионального отделения, депутата Заксобрания Пермского края Олега Постникова.Они, как считает Лисняк, умышленно затягивают снятие с партийного учета ЛДПР нескольких пермских политиков, таким образом блокируя их право на выдвижение от других объединений."Сии деятели доигрались в мелкие пакости до преступления по статье 141 УК Российской Федерации (воспрепятствование в осуществлении избирательных прав с использованием служебного положения)", — говорится в заявлении.Депутат Заксобрания Постников в ответ на обращение РИА Новости сказал, что "суд рассмотрит вопрос и сегодня вынесет решение". В пресс-службе партии ЛДПР от комментариев отказались.Депутат Госдумы Олег Лавров заявил РИА Новости, что вопрос выхода Лисняка из партии относится к местному отделению, а не к председателю объединения."Уходишь из партии, так сдай мандат депутата, полученный только благодаря ЛДПР (ему перешел мандат Жириновского). Нет, этого он делать не хочет", — добавил политик.Как написал Лисняк, еще одно заявление в следственные органы он подал персонально на Жириновского за его высказывания в адрес журналистов издания Ura.ru в Госдуме."Это как минимум статья 144 ч. 2 УК Российской Федерации (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), также могут усматриваться признаки ст. 306 УК Российской Федерации (заведомо ложный донос)... Он требовал ликвидировать СМИ, посягал на свободу прессы", — считает пермский депутат.Ura.ru 1 июня разместило ответ шеф-редактора Ивана Некрасова на слова главы ЛДПР, который призвал закрыть агентство. Он выразил Жириновскому "признательность за внимание", но заявил, что редакции "больше не хотелось бы быть поводом для пиара политика". По словам журналиста, претензии к изданию связаны с историей Лисняка.Лисняк родился 20 января 1991 года. Он выступал как учредитель нескольких общественных организаций, работающих в Пермском крае. Политик стал инициатором создания Молодежного совета при гордуме, руководил его деятельностью в должности заместителя председателя. Вступил в ЛДПР в 2016 году. В марте 2021 года Лисняк сообщил, что написал заявление о выходе из партии, объяснив это расхождением с "вектором партийной идеологии". Он подчеркивал, что остается в гордуме депутатом и планирует участвовать в сентябрьских выборах. В пермской думе Лисняк входит в состав комитетов по городскому хозяйству и социальной политике.
https://ria.ru/20210517/zhirinovskiy-1732567941.html
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россия, ura.ru, олег лавров, владимир жириновский, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф, александр бастрыкин, пермский край, политика

Депутат Пермской гордумы пожаловался, что не может выйти из ЛДПР

12:01 08.06.2021 (обновлено: 14:48 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкЛДПР
ЛДПР - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Виталий Безруких
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ПЕРМЬ/МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Депутат пермской гордумы Илья Лисняк, ранее написавший заявление о выходе из ЛДПР, заявил, что его до сих пор не сняли с партийного учета.
В своем инстаграме он отметил, что подал документы на имя главы СК Александра Бастрыкина с просьбой привлечь к уголовной ответственности руководителя думской фракции ЛДПР Владимира Жириновского, курирующего регион депутата Госдумы от ЛДПР Олега Лаврова и координатора пермского регионального отделения, депутата Заксобрания Пермского края Олега Постникова.
Они, как считает Лисняк, умышленно затягивают снятие с партийного учета ЛДПР нескольких пермских политиков, таким образом блокируя их право на выдвижение от других объединений.
"Сии деятели доигрались в мелкие пакости до преступления по статье 141 УК Российской Федерации (воспрепятствование в осуществлении избирательных прав с использованием служебного положения)", — говорится в заявлении.
Депутат Заксобрания Постников в ответ на обращение РИА Новости сказал, что "суд рассмотрит вопрос и сегодня вынесет решение".
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В пресс-службе партии ЛДПР от комментариев отказались.
Депутат Госдумы Олег Лавров заявил РИА Новости, что вопрос выхода Лисняка из партии относится к местному отделению, а не к председателю объединения.
"Уходишь из партии, так сдай мандат депутата, полученный только благодаря ЛДПР (ему перешел мандат Жириновского). Нет, этого он делать не хочет", — добавил политик.
Как написал Лисняк, еще одно заявление в следственные органы он подал персонально на Жириновского за его высказывания в адрес журналистов издания Ura.ru в Госдуме.
"Это как минимум статья 144 ч. 2 УК Российской Федерации (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), также могут усматриваться признаки ст. 306 УК Российской Федерации (заведомо ложный донос)... Он требовал ликвидировать СМИ, посягал на свободу прессы", — считает пермский депутат.
Ura.ru 1 июня разместило ответ шеф-редактора Ивана Некрасова на слова главы ЛДПР, который призвал закрыть агентство. Он выразил Жириновскому "признательность за внимание", но заявил, что редакции "больше не хотелось бы быть поводом для пиара политика". По словам журналиста, претензии к изданию связаны с историей Лисняка.
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Лисняк родился 20 января 1991 года. Он выступал как учредитель нескольких общественных организаций, работающих в Пермском крае. Политик стал инициатором создания Молодежного совета при гордуме, руководил его деятельностью в должности заместителя председателя. Вступил в ЛДПР в 2016 году.
В марте 2021 года Лисняк сообщил, что написал заявление о выходе из партии, объяснив это расхождением с "вектором партийной идеологии". Он подчеркивал, что остается в гордуме депутатом и планирует участвовать в сентябрьских выборах. В пермской думе Лисняк входит в состав комитетов по городскому хозяйству и социальной политике.
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