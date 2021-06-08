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Азербайджан заявил о передаче Армении военного, нарушившего границу
Азербайджан заявил о передаче Армении военного, нарушившего границу - РИА Новости, 08.06.2021
Азербайджан заявил о передаче Армении военного, нарушившего границу
Минобороны Азербайджана сообщило, что передало Армении военного, нарушившего границу. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T22:11
2021-06-08T22:16
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны азербайджана
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 8 июн - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило, что передало Армении военного, нарушившего границу.Ранее минобороны Азербайджана заявило "о задержании члена диверсионной группы вооруженных сил Армении", которая, как утверждают в ведомстве, проникла на Лачинский участок армяно-азербайджанской границы "для минирования территорий". Армянское минобороны заявило, что "военнослужащий контрактной службы, рядовой А.Катанян из-за тумана, не сориентировавшись на местности, оказался на территории, контролируемой азербайджанскими ВС". Заявление о том, что этот военный является диверсантом, в Ереване опровергли."В результате дополнительных расследований выяснилось, что военнослужащий ВС Армении Артур Картанян, задержанный 8 июня 2021 года в Лачинском районе армяно-азербайджанской границы, не проник на территорию Азербайджана для провокации и диверсии. Было установлено, что он заблудился и пересек границу Азербайджана. В связи с тем, что Картанян на первом допросе вел себя подозрительно и дал неточный ответ, возникли подозрения, что он был членом диверсионной группы вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.Двадцать седьмого мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
https://ria.ru/20210608/karabakh-1736207883.html
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил о передаче Армении военного, нарушившего границу

22:11 08.06.2021 (обновлено: 22:16 08.06.2021)
 
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Читать ria.ru в
БАКУ, 8 июн - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило, что передало Армении военного, нарушившего границу.
Ранее минобороны Азербайджана заявило "о задержании члена диверсионной группы вооруженных сил Армении", которая, как утверждают в ведомстве, проникла на Лачинский участок армяно-азербайджанской границы "для минирования территорий". Армянское минобороны заявило, что "военнослужащий контрактной службы, рядовой А.Катанян из-за тумана, не сориентировавшись на местности, оказался на территории, контролируемой азербайджанскими ВС". Заявление о том, что этот военный является диверсантом, в Ереване опровергли.
"В результате дополнительных расследований выяснилось, что военнослужащий ВС Армении Артур Картанян, задержанный 8 июня 2021 года в Лачинском районе армяно-азербайджанской границы, не проник на территорию Азербайджана для провокации и диверсии. Было установлено, что он заблудился и пересек границу Азербайджана. В связи с тем, что Картанян на первом допросе вел себя подозрительно и дал неточный ответ, возникли подозрения, что он был членом диверсионной группы вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

"Принимая во внимание вышесказанное, А. Картанян был передан противоположной стороне. Таким образом, еще раз демонстрируя гуманное поведение азербайджанской стороны, мы обеспечиваем возвращение человека, не совершившего преступления против нашей страны", - добавляют азербайджанские военные.

Никол Пашинян на заседании в парламенте Армении - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 19:38
Пашинян о конфликте в Карабахе: "Бог отвернулся от Армении"
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
Двадцать седьмого мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
Военные Азербайджана - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
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В Минобороны Азербайджана рассказали об обстановке на границе с Арменией
 
Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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