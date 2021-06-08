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Путин призвал усилить поддержку детей с аутизмом
Путин призвал усилить поддержку детей с аутизмом - РИА Новости, 08.06.2021
Путин призвал усилить поддержку детей с аутизмом
В России насчитывается примерно 22 тысячи детей с аутизмом, государство уже оказывает им поддержку по нескольким направлениям, но будет усиливать ее и... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:25
2021-06-08T15:25
россия
альберт эйнштейн
здоровье - общество
нижний новгород
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В России насчитывается примерно 22 тысячи детей с аутизмом, государство уже оказывает им поддержку по нескольким направлениям, но будет усиливать ее и разворачивать в нужном объеме по всей территории страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы знаете, что у нас поддержка детей с ментальными нарушениями осуществляется по нескольким направлениям, по нескольким программам. Детей с аутизмом, если мне память не изменяет, 22 тысячи человек примерно насчитывается в стране. Даже трудно сказать, нарушение это или нет, если иметь в виду, что некоторые считают, что Альберт Эйнштейн тоже был аутистом", - сказал Путин во вторник на встрече с представителями социальных организаций.Сопровождать людей с такими особенностями, подчеркнул президент, "точно нужно", "нужно их поддерживать"."И мы, безусловно, будем это делать. Я уже сказал, что по нескольким каналам осуществляется эта поддержка на государственном уровне, и мы эту поддержку будем усиливать, будем разворачивать ее в нужном объеме на всей территории Российской Федерации", - отметил он.По словам президента, в частности, в Нижнем Новгороде эта работа выстроена достойно, он поблагодарил за это руководство города и участницу встречи, руководителя ресурсного центра социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра ГБУ "Центр социального развития Нижегородской области" Алису Бадьянову.
https://ria.ru/20210209/mgppu-1596476875.html
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россия, альберт эйнштейн, здоровье - общество, нижний новгород, владимир путин, общество

Путин призвал усилить поддержку детей с аутизмом

15:25 08.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В России насчитывается примерно 22 тысячи детей с аутизмом, государство уже оказывает им поддержку по нескольким направлениям, но будет усиливать ее и разворачивать в нужном объеме по всей территории страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы знаете, что у нас поддержка детей с ментальными нарушениями осуществляется по нескольким направлениям, по нескольким программам. Детей с аутизмом, если мне память не изменяет, 22 тысячи человек примерно насчитывается в стране. Даже трудно сказать, нарушение это или нет, если иметь в виду, что некоторые считают, что Альберт Эйнштейн тоже был аутистом", - сказал Путин во вторник на встрече с представителями социальных организаций.
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Сопровождать людей с такими особенностями, подчеркнул президент, "точно нужно", "нужно их поддерживать".
"И мы, безусловно, будем это делать. Я уже сказал, что по нескольким каналам осуществляется эта поддержка на государственном уровне, и мы эту поддержку будем усиливать, будем разворачивать ее в нужном объеме на всей территории Российской Федерации", - отметил он.
По словам президента, в частности, в Нижнем Новгороде эта работа выстроена достойно, он поблагодарил за это руководство города и участницу встречи, руководителя ресурсного центра социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра ГБУ "Центр социального развития Нижегородской области" Алису Бадьянову.
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