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Минсельхоз призвал усовершенствовать ценообразование на рынке яиц
Минсельхоз призвал усовершенствовать ценообразование на рынке яиц - РИА Новости, 07.06.2021
Минсельхоз призвал усовершенствовать ценообразование на рынке яиц
Минсельхоз РФ считает целесообразным изучить варианты совершенствования ценообразования на российском рынке яиц, в том числе за счет увеличения доли поставок по РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:45
2021-06-07T12:45
2021-06-07T12:45
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ считает целесообразным изучить варианты совершенствования ценообразования на российском рынке яиц, в том числе за счет увеличения доли поставок по прямым контрактам, говорится в сообщении Минсельхоза.По данным министерства на 2 июня, средняя оптовая цена на куриные яйца I категории составляет 48,6 рубля за десяток, II категории - 42,5 рубля. "При этом имеют место факты заключения контрактов на поставку куриных яиц в торговые сети с закупочной ценой ниже себестоимости. В частности, небрендированных яиц, реализуемых через тендеры торговых сетей", - добавляет ведомство."В настоящий момент Минсельхоз совместно с Минпромторгом и отраслевым сообществом прорабатывает возможные решения данного вопроса. В частности, по мнению министерства, целесообразно рассмотреть варианты совершенствования механизма ценообразования, в том числе за счет увеличения доли поставок по прямым контрактам, которые позволяют производителям прогнозировать свои продажи на более долгий период", - сообщает Минсельхоз.При этом министерство подчеркивает: Россия полностью обеспечивает свои потребности в продукции птицеводства, в том числе в курином яйце. "В последние годы отрасль показывает устойчивые темпы развития. В 2021 году Минсельхоз также не ожидает снижения производства этой категории и возникновения дефицита предложения на рынке", - указывается в сообщении.Минсельхоз отмечает, что, как и прогнозировалось ранее, в настоящее время производство птицеводческой продукции практически восстановилось до предыдущих значений."Вместе с тем по информации, представленной бизнес-сообществом, на сегодняшний день запасы на складах наряду с текущими объемами производства формируют увеличенное предложение на рынке. Кроме того, поддержанию финансовой устойчивости предприятий и формированию условий для дальнейшей стабильной работы подотрасли способствуют новые меры поддержки, принятые правительством РФ", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20210605/yaytsa-1735781133.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минсельхоз
РФ считает целесообразным изучить варианты совершенствования ценообразования на российском рынке яиц, в том числе за счет увеличения доли поставок по прямым контрактам, говорится в сообщении Минсельхоза.
По данным министерства на 2 июня, средняя оптовая цена на куриные яйца I категории составляет 48,6 рубля за десяток, II категории - 42,5 рубля. "При этом имеют место факты заключения контрактов на поставку куриных яиц в торговые сети с закупочной ценой ниже себестоимости. В частности, небрендированных яиц, реализуемых через тендеры торговых сетей", - добавляет ведомство.
"В настоящий момент Минсельхоз совместно с Минпромторгом
и отраслевым сообществом прорабатывает возможные решения данного вопроса. В частности, по мнению министерства, целесообразно рассмотреть варианты совершенствования механизма ценообразования, в том числе за счет увеличения доли поставок по прямым контрактам, которые позволяют производителям прогнозировать свои продажи на более долгий период", - сообщает Минсельхоз.
При этом министерство подчеркивает: Россия полностью обеспечивает свои потребности в продукции птицеводства, в том числе в курином яйце. "В последние годы отрасль показывает устойчивые темпы развития. В 2021 году Минсельхоз также не ожидает снижения производства этой категории и возникновения дефицита предложения на рынке", - указывается в сообщении.
Минсельхоз отмечает, что, как и прогнозировалось ранее, в настоящее время производство птицеводческой продукции практически восстановилось до предыдущих значений.
"Вместе с тем по информации, представленной бизнес-сообществом, на сегодняшний день запасы на складах наряду с текущими объемами производства формируют увеличенное предложение на рынке. Кроме того, поддержанию финансовой устойчивости предприятий и формированию условий для дальнейшей стабильной работы подотрасли способствуют новые меры поддержки, принятые правительством РФ", - сообщает ведомство.