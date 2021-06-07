https://ria.ru/20210607/yaytsa-1735979623.html

Минсельхоз призвал усовершенствовать ценообразование на рынке яиц

Минсельхоз призвал усовершенствовать ценообразование на рынке яиц - РИА Новости, 07.06.2021

Минсельхоз призвал усовершенствовать ценообразование на рынке яиц

Минсельхоз РФ считает целесообразным изучить варианты совершенствования ценообразования на российском рынке яиц, в том числе за счет увеличения доли поставок по РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:45

2021-06-07T12:45

2021-06-07T12:45

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ считает целесообразным изучить варианты совершенствования ценообразования на российском рынке яиц, в том числе за счет увеличения доли поставок по прямым контрактам, говорится в сообщении Минсельхоза.По данным министерства на 2 июня, средняя оптовая цена на куриные яйца I категории составляет 48,6 рубля за десяток, II категории - 42,5 рубля. "При этом имеют место факты заключения контрактов на поставку куриных яиц в торговые сети с закупочной ценой ниже себестоимости. В частности, небрендированных яиц, реализуемых через тендеры торговых сетей", - добавляет ведомство."В настоящий момент Минсельхоз совместно с Минпромторгом и отраслевым сообществом прорабатывает возможные решения данного вопроса. В частности, по мнению министерства, целесообразно рассмотреть варианты совершенствования механизма ценообразования, в том числе за счет увеличения доли поставок по прямым контрактам, которые позволяют производителям прогнозировать свои продажи на более долгий период", - сообщает Минсельхоз.При этом министерство подчеркивает: Россия полностью обеспечивает свои потребности в продукции птицеводства, в том числе в курином яйце. "В последние годы отрасль показывает устойчивые темпы развития. В 2021 году Минсельхоз также не ожидает снижения производства этой категории и возникновения дефицита предложения на рынке", - указывается в сообщении.Минсельхоз отмечает, что, как и прогнозировалось ранее, в настоящее время производство птицеводческой продукции практически восстановилось до предыдущих значений."Вместе с тем по информации, представленной бизнес-сообществом, на сегодняшний день запасы на складах наряду с текущими объемами производства формируют увеличенное предложение на рынке. Кроме того, поддержанию финансовой устойчивости предприятий и формированию условий для дальнейшей стабильной работы подотрасли способствуют новые меры поддержки, принятые правительством РФ", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20210605/yaytsa-1735781133.html

россия

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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика