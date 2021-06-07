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Владимиру просят присвоить звание "Город трудовой доблести"
Владимиру просят присвоить звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 07.06.2021
Владимиру просят присвоить звание "Город трудовой доблести"
Губернатор Владимир Сипягин поддержит предложение депутатов города Владимира о присвоении региональному центру почетного звания "Город трудовой доблести". РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:09
2021-06-07T14:09
россия
владимир сипягин
владимир
общество
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РЯЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Владимир Сипягин поддержит предложение депутатов города Владимира о присвоении региональному центру почетного звания "Город трудовой доблести"."Принял решение поддержать предложение совета народных депутатов города Владимира о присвоении областной столице почётного звания "Город трудовой доблести", - написал глава области на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Он уточнил, что Владимир в годы Великой Отечественной войны был за линией фронта, но его жители "самоотверженно трудились ради общей Победы", внеся вклад в спасение жизни раненых в госпиталях и "в вооружение Советской армии". "Автоприбор" и госзаводы, которые один за другим размещались на территории будущего "Точмаша", производили важнейшую продукцию для защиты страны", - добавил Сипягин.Глава региона отметил, что подпишет "ходатайство о признании роли владимирцев в Великой Победе" в адрес президента РФ Владимира Путина.
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россия, владимир сипягин, владимир, общество

Владимиру просят присвоить звание "Город трудовой доблести"

14:09 07.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗолотые ворота во Владимире
Золотые ворота во Владимире - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Владимир Сипягин поддержит предложение депутатов города Владимира о присвоении региональному центру почетного звания "Город трудовой доблести".
"Принял решение поддержать предложение совета народных депутатов города Владимира о присвоении областной столице почётного звания "Город трудовой доблести", - написал глава области на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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Он уточнил, что Владимир в годы Великой Отечественной войны был за линией фронта, но его жители "самоотверженно трудились ради общей Победы", внеся вклад в спасение жизни раненых в госпиталях и "в вооружение Советской армии". "Автоприбор" и госзаводы, которые один за другим размещались на территории будущего "Точмаша", производили важнейшую продукцию для защиты страны", - добавил Сипягин.
Глава региона отметил, что подпишет "ходатайство о признании роли владимирцев в Великой Победе" в адрес президента РФ Владимира Путина.
 
РоссияВладимир СипягинВладимирОбщество
 
 
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