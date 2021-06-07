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Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к электросамокатам
Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к электросамокатам - РИА Новости, 07.06.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к электросамокатам
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:29
2021-06-07T17:29
2021-06-07T17:34
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам обсудить, как сделать передвижение на электросамокатах более безопасным.Варианты ответов были такие: оставить все как есть, максимально ограничить их скорость, выделить отдельные дорожки, запретить передвигаться на них по городу, не давать в аренду тем, кому нет 18 лет.В итоге большинство подписчиков ответили, что лучше всего выделить для электросамокатов отдельные дорожки. Такой вариант выбрали более 30% опрошенных. Также многие проголосовали за то, что не стоить доверять управление таким транспортным средством несовершеннолетним.Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам дополнить свои ответы в комментариях. Многие пользователи считают, что нужно приравнять электросамокаты к мопедам и запретить пользоваться ими тем, у кого нет водительских прав нужной категории
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам обсудить, как сделать передвижение на электросамокатах более безопасным.
Варианты ответов были такие: оставить все как есть, максимально ограничить их скорость, выделить отдельные дорожки, запретить передвигаться на них по городу, не давать в аренду тем, кому нет 18 лет.
В итоге большинство подписчиков ответили, что лучше всего выделить для электросамокатов отдельные дорожки. Такой вариант выбрали более 30% опрошенных. Также многие проголосовали за то, что не стоить доверять управление таким транспортным средством несовершеннолетним.
Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам дополнить свои ответы в комментариях. Многие пользователи считают, что нужно приравнять электросамокаты к мопедам и запретить пользоваться ими тем, у кого нет водительских прав нужной категории