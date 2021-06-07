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Эксперт объяснил, могут ли россияне получить визу США в других странах

Эксперт объяснил, могут ли россияне получить визу США в других странах - РИА Новости, 07.06.2021

Эксперт объяснил, могут ли россияне получить визу США в других странах

Россияне технически могли бы получить визу в США в консульствах в других странах, но практически это реализовать сложно, заявил РИА Новости глава Американской... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T06:27

2021-06-07T06:27

2021-06-07T06:27

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россияне технически могли бы получить визу в США в консульствах в других странах, но практически это реализовать сложно, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко."Когда последний раз я присутствовал на разговоре с послом, он говорил о том, чтобы активизировать или создать особые секции в Казахстане, Риге, Варшаве, чтобы давать визы россиянам, которые они не могут получить. Но пока это только разговоры, потому что реально получать визу, например, в Казахстане не быстро", - сказал он."Во всех этих странах сейчас есть отложенный спрос, у них очередь из своих, поэтому дополнительно принимать огромный поток россиян они пока не в состоянии. Так что теоретически эта возможность существует, практически ее сложно реализовать", - добавил собеседник агентства.США 15 апреля ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Ответ России на санкции США включает как зеркальные, так и асимметричные меры. В частности, РФ приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Также Москва анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим госструктурам. Кроме того, РФ внесла США в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран. В МИД РФ ожидают, что посольство и консульства США не позднее 1 августа приведут состав своего персонала в соответствие с новыми требованиями.Посольство США из-за российских ответных мер объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая. Однако позже в посольстве уточнили, что до 16 июля будут продолжать оказывать ряд консульских услуг для граждан США .При этом в Москве подчеркивают, что готовы отменить ограничения на работу загранучреждений США, но только на взаимной основе.Министр иностранных дел России Сергей Лавров после первой личной встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике заявил, что "цепная реакция" в работе диппредставительств РФ и США никого не устраивает. По его словам, к возможной встрече президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена будут подготовлены предложения, в том числе по выправлению ситуации в работе посольств и консульств.

https://ria.ru/20210602/mid-1735240390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, amcham, алексис родзянко, энтони блинкен, сергей лавров, сша, в мире