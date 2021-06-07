Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/viza-1735932323.html
Эксперт объяснил, могут ли россияне получить визу США в других странах
Эксперт объяснил, могут ли россияне получить визу США в других странах - РИА Новости, 07.06.2021
Эксперт объяснил, могут ли россияне получить визу США в других странах
Россияне технически могли бы получить визу в США в консульствах в других странах, но практически это реализовать сложно, заявил РИА Новости глава Американской... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T06:27
2021-06-07T06:27
россия
amcham
алексис родзянко
энтони блинкен
сергей лавров
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589062217_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b02750ff368c0e5e43d5d140aaece2ff.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россияне технически могли бы получить визу в США в консульствах в других странах, но практически это реализовать сложно, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко."Когда последний раз я присутствовал на разговоре с послом, он говорил о том, чтобы активизировать или создать особые секции в Казахстане, Риге, Варшаве, чтобы давать визы россиянам, которые они не могут получить. Но пока это только разговоры, потому что реально получать визу, например, в Казахстане не быстро", - сказал он."Во всех этих странах сейчас есть отложенный спрос, у них очередь из своих, поэтому дополнительно принимать огромный поток россиян они пока не в состоянии. Так что теоретически эта возможность существует, практически ее сложно реализовать", - добавил собеседник агентства.США 15 апреля ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Ответ России на санкции США включает как зеркальные, так и асимметричные меры. В частности, РФ приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Также Москва анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим госструктурам. Кроме того, РФ внесла США в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран. В МИД РФ ожидают, что посольство и консульства США не позднее 1 августа приведут состав своего персонала в соответствие с новыми требованиями.Посольство США из-за российских ответных мер объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая. Однако позже в посольстве уточнили, что до 16 июля будут продолжать оказывать ряд консульских услуг для граждан США .При этом в Москве подчеркивают, что готовы отменить ограничения на работу загранучреждений США, но только на взаимной основе.Министр иностранных дел России Сергей Лавров после первой личной встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике заявил, что "цепная реакция" в работе диппредставительств РФ и США никого не устраивает. По его словам, к возможной встрече президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена будут подготовлены предложения, в том числе по выправлению ситуации в работе посольств и консульств.
https://ria.ru/20210602/mid-1735240390.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589062217_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_fea0fdfed2d60dc20476c9958bdbb13c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, amcham, алексис родзянко, энтони блинкен, сергей лавров, сша, в мире

Эксперт объяснил, могут ли россияне получить визу США в других странах

06:27 07.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАмериканский герб на здании генерального консульства США в Санкт-Петербурге
Американский герб на здании генерального консульства США в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россияне технически могли бы получить визу в США в консульствах в других странах, но практически это реализовать сложно, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.
"Когда последний раз я присутствовал на разговоре с послом, он говорил о том, чтобы активизировать или создать особые секции в Казахстане, Риге, Варшаве, чтобы давать визы россиянам, которые они не могут получить. Но пока это только разговоры, потому что реально получать визу, например, в Казахстане не быстро", - сказал он.
"Во всех этих странах сейчас есть отложенный спрос, у них очередь из своих, поэтому дополнительно принимать огромный поток россиян они пока не в состоянии. Так что теоретически эта возможность существует, практически ее сложно реализовать", - добавил собеседник агентства.
США 15 апреля ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 13:17
МИД заявил о стремлении наладить диалог с США по работе дипучреждений
Ответ России на санкции США включает как зеркальные, так и асимметричные меры. В частности, РФ приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Также Москва анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим госструктурам. Кроме того, РФ внесла США в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран. В МИД РФ ожидают, что посольство и консульства США не позднее 1 августа приведут состав своего персонала в соответствие с новыми требованиями.
Посольство США из-за российских ответных мер объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая. Однако позже в посольстве уточнили, что до 16 июля будут продолжать оказывать ряд консульских услуг для граждан США .
При этом в Москве подчеркивают, что готовы отменить ограничения на работу загранучреждений США, но только на взаимной основе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после первой личной встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике заявил, что "цепная реакция" в работе диппредставительств РФ и США никого не устраивает. По его словам, к возможной встрече президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена будут подготовлены предложения, в том числе по выправлению ситуации в работе посольств и консульств.
 
РоссияAmChamАлексис РодзянкоЭнтони БлинкенСергей ЛавровСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:06Россия внесла в черный список девять граждан Канады
19:57Байден поговорил по телефону с Зеленским
19:55Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
Лента новостейМолния