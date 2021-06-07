https://ria.ru/20210607/vaktsinatsiya-1735944163.html

Известные люди призвали G7 помочь с вакцинацией бедных стран от COVID-19

Известные люди призвали G7 помочь с вакцинацией бедных стран от COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2021

Известные люди призвали G7 помочь с вакцинацией бедных стран от COVID-19

Более 200 известных личностей, включая 100 бывших политических лидеров, призвали глав стран G7 выделить денежные средства, чтобы оплатить вакцинацию от... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T09:32

2021-06-07T09:32

2021-06-07T09:32

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

save the children

g7

корнуолл

пан ги мун

ричард брэнсон

гордон браун

франция

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 200 известных личностей, включая 100 бывших политических лидеров, призвали глав стран G7 выделить денежные средства, чтобы оплатить вакцинацию от коронавируса в бедных странах, пишет газета Guardian.Письмо, попавшее в распоряжение газеты, содержит призыв к лидерами стран G7 в преддверии саммита, который состоится 11–13 июня в британском Корнуолле, выплатить две трети от 66 миллиардов долларов США, необходимых для проведения вакцинации в странах с низким доходом, и сделать 2021 год "поворотным моментом в сотрудничестве".В письме утверждается, что подобные инвестиции являются доступными и жизненно важными для прекращения распространения новых вариантов коронавируса, которые могут отрицательно сказаться на существующих вакцинах.Как сообщается, письмо в общей сложности подписали 230 видных деятелей и политиков, включая бывших премьер-министров Великобритании Гордона Брауна и Тони Блэра, бывшего генерального секретарь ООН Пан Ги Муна, 15 бывших лидеров африканских стран, британского бизнесмена и основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона, лауреата Нобелевской премии по экономике Бенгта Хольмстрёма и многих других.Подписавшие письмо утверждают, что их призыв широко поддерживает общественность. Так опрос, проведенный международной благотворительной организацией Save the Children, показал, что большинство жителей в США, Франции, Германии, Канады и Великобритании, считают, что их страны должны выплатить свою долю.Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на предстоящем саммите призовет лидеров G7 завершить до конца 2022 года вакцинацию от коронавируса во всем мире.

https://ria.ru/20210521/evropa-1733292821.html

https://ria.ru/20210508/vaktsina-1731475186.html

корнуолл

франция

сша

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коронавирус covid-19, save the children, g7, корнуолл, пан ги мун, ричард брэнсон, гордон браун, франция, сша, virgin group, в мире