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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210607/vaktsinatsiya-1735944163.html
Известные люди призвали G7 помочь с вакцинацией бедных стран от COVID-19
Известные люди призвали G7 помочь с вакцинацией бедных стран от COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2021
Известные люди призвали G7 помочь с вакцинацией бедных стран от COVID-19
Более 200 известных личностей, включая 100 бывших политических лидеров, призвали глав стран G7 выделить денежные средства, чтобы оплатить вакцинацию от... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T09:32
2021-06-07T09:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
save the children
g7
корнуолл
пан ги мун
ричард брэнсон
гордон браун
франция
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 200 известных личностей, включая 100 бывших политических лидеров, призвали глав стран G7 выделить денежные средства, чтобы оплатить вакцинацию от коронавируса в бедных странах, пишет газета Guardian.Письмо, попавшее в распоряжение газеты, содержит призыв к лидерами стран G7 в преддверии саммита, который состоится 11–13 июня в британском Корнуолле, выплатить две трети от 66 миллиардов долларов США, необходимых для проведения вакцинации в странах с низким доходом, и сделать 2021 год "поворотным моментом в сотрудничестве".В письме утверждается, что подобные инвестиции являются доступными и жизненно важными для прекращения распространения новых вариантов коронавируса, которые могут отрицательно сказаться на существующих вакцинах.Как сообщается, письмо в общей сложности подписали 230 видных деятелей и политиков, включая бывших премьер-министров Великобритании Гордона Брауна и Тони Блэра, бывшего генерального секретарь ООН Пан Ги Муна, 15 бывших лидеров африканских стран, британского бизнесмена и основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона, лауреата Нобелевской премии по экономике Бенгта Хольмстрёма и многих других.Подписавшие письмо утверждают, что их призыв широко поддерживает общественность. Так опрос, проведенный международной благотворительной организацией Save the Children, показал, что большинство жителей в США, Франции, Германии, Канады и Великобритании, считают, что их страны должны выплатить свою долю.Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на предстоящем саммите призовет лидеров G7 завершить до конца 2022 года вакцинацию от коронавируса во всем мире.
https://ria.ru/20210521/evropa-1733292821.html
https://ria.ru/20210508/vaktsina-1731475186.html
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коронавирус covid-19, save the children, g7, корнуолл, пан ги мун, ричард брэнсон, гордон браун, франция, сша, virgin group, в мире

Известные люди призвали G7 помочь с вакцинацией бедных стран от COVID-19

09:32 07.06.2021
 
© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Венесуэле
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Магда Хибелли
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 200 известных личностей, включая 100 бывших политических лидеров, призвали глав стран G7 выделить денежные средства, чтобы оплатить вакцинацию от коронавируса в бедных странах, пишет газета Guardian.
Письмо, попавшее в распоряжение газеты, содержит призыв к лидерами стран G7 в преддверии саммита, который состоится 11–13 июня в британском Корнуолле, выплатить две трети от 66 миллиардов долларов США, необходимых для проведения вакцинации в странах с низким доходом, и сделать 2021 год "поворотным моментом в сотрудничестве".
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В письме утверждается, что подобные инвестиции являются доступными и жизненно важными для прекращения распространения новых вариантов коронавируса, которые могут отрицательно сказаться на существующих вакцинах.
"2020 год стал годом провала глобального сотрудничества, но 2021 год может открыть новую эру. Никто нигде не застрахован от COVID-19, пока все не будут в безопасности", - говорится в письме.
Как сообщается, письмо в общей сложности подписали 230 видных деятелей и политиков, включая бывших премьер-министров Великобритании Гордона Брауна и Тони Блэра, бывшего генерального секретарь ООН Пан Ги Муна, 15 бывших лидеров африканских стран, британского бизнесмена и основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона, лауреата Нобелевской премии по экономике Бенгта Хольмстрёма и многих других.
"Поддержка со стороны G7 и G20, которая делает вакцины легкодоступными для стран с низким или средним доходом, не является актом благотворительности, а скорее отвечает стратегическим интересам каждой страны и, как описал МВФ, является лучшей государственной инвестицией в истории", - говорится в письме.
Подписавшие письмо утверждают, что их призыв широко поддерживает общественность. Так опрос, проведенный международной благотворительной организацией Save the Children, показал, что большинство жителей в США, Франции, Германии, Канады и Великобритании, считают, что их страны должны выплатить свою долю.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на предстоящем саммите призовет лидеров G7 завершить до конца 2022 года вакцинацию от коронавируса во всем мире.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Save the ChildrenG7КорнуоллПан Ги МунРичард БрэнсонГордон БраунФранцияСШАVirgin GroupВ мире
 
 
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