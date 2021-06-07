https://ria.ru/20210607/vaktsina-1735942319.html
В Сербии рассказали о планах по экспорту "Спутника V"
В Сербии рассказали о планах по экспорту "Спутника V" - РИА Новости, 07.06.2021
В Сербии рассказали о планах по экспорту "Спутника V"
Сербия будет продавать произведенную у нее российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" другим странам, когда покроет свои внутренние нужды в вакцине, заявил... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T09:17
2021-06-07T09:17
2021-06-07T11:08
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
ивица дачич
сербия
в мире
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Сербия будет продавать произведенную у нее российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" другим странам, когда покроет свои внутренние нужды в вакцине, заявил в интервью РИА Новости председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич.Президент РФ Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич в пятницу дали старт производству "Спутник V" в Сербии.Дачич обратил внимание, что "Сербия станет единственной страной в Европе, которая будет производить российскую вакцину"."Конечно, если мощности производства позволят экспорт, то мы будем продавать ее всем желающим", - сказал он.При этом спикер сербского парламента добавил, что на данный момент неизвестно, сколько ещё раз люди будут вынуждены делать прививку. "Если пандемия будет длиться ещё год, они будут вынуждены получать дополнительные дозы препарата, потому что антитела уже закончатся", - указал он.Ранее Вучич выразил благодарность России и ее руководству за возможность производства в республике препарата для иммунизации, что, по его словам, послужит не только Сербии, но и странам региона и Европы.Читайте полный текст интервью >>>
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, ивица дачич, сербия, в мире