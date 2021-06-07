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https://ria.ru/20210607/vaktsina-1735933744.html
Мурашко назвал стоимость вакцины "Спутник V"
Мурашко назвал стоимость вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 07.06.2021
Мурашко назвал стоимость вакцины "Спутник V"
Цена вакцины "Спутник V" с учетом доставки составляет порядка 900 рублей, для россиян ее закупает государство, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T07:04
2021-06-07T11:35
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Цена вакцины "Спутник V" с учетом доставки составляет порядка 900 рублей, для россиян ее закупает государство, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее Мурашко сообщил РИА Новости, что в общей сложности для вакцинации россиян закуплено уже более 30 миллионов доз "Спутника V".Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Читайте полный текст с Михаилом Мурашко &gt;&gt;
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Мурашко назвал стоимость вакцины "Спутник V"

07:04 07.06.2021 (обновлено: 11:35 07.06.2021)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Цена вакцины "Спутник V" с учетом доставки составляет порядка 900 рублей, для россиян ее закупает государство, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию - "Спутник V" стоит порядка 900 рублей с учетом доставки, все это оплачивается государством сегодня", - сказал Мурашко.
Ранее Мурашко сообщил РИА Новости, что в общей сложности для вакцинации россиян закуплено уже более 30 миллионов доз "Спутника V".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Читайте полный текст с Михаилом Мурашко >>
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после посещения казанской республиканской детской клинической больницы, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в гимназии - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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