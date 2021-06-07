https://ria.ru/20210607/vaktsina-1735933744.html
Мурашко назвал стоимость вакцины "Спутник V"
Мурашко назвал стоимость вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 07.06.2021
Мурашко назвал стоимость вакцины "Спутник V"
Цена вакцины "Спутник V" с учетом доставки составляет порядка 900 рублей, для россиян ее закупает государство, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T07:04
2021-06-07T07:04
2021-06-07T11:35
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732798985_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_1a5658a2db2e1ff88e77a4a2ce7ed86a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Цена вакцины "Спутник V" с учетом доставки составляет порядка 900 рублей, для россиян ее закупает государство, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее Мурашко сообщил РИА Новости, что в общей сложности для вакцинации россиян закуплено уже более 30 миллионов доз "Спутника V".Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Читайте полный текст с Михаилом Мурашко >>
https://ria.ru/20210607/dolgoletie-1735927714.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732798985_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_8df80f1f487036b77fe156d7b589696f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество