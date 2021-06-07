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Мурашко назвал стоимость вакцины "Спутник V"

Мурашко назвал стоимость вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 07.06.2021

Мурашко назвал стоимость вакцины "Спутник V"

Цена вакцины "Спутник V" с учетом доставки составляет порядка 900 рублей, для россиян ее закупает государство, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T07:04

2021-06-07T07:04

2021-06-07T11:35

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Цена вакцины "Спутник V" с учетом доставки составляет порядка 900 рублей, для россиян ее закупает государство, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее Мурашко сообщил РИА Новости, что в общей сложности для вакцинации россиян закуплено уже более 30 миллионов доз "Спутника V".Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Читайте полный текст с Михаилом Мурашко >>

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россия

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество