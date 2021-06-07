https://ria.ru/20210607/murashko-1735954892.html

Михаил Мурашко: ряд регионов России близки к победе над коронавирусом

Михаил Мурашко: ряд регионов России близки к победе над коронавирусом - РИА Новости, 07.06.2021

Михаил Мурашко: ряд регионов России близки к победе над коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о борьбе с коронавирусом в... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T11:30

2021-06-07T11:30

2021-06-07T11:31

коронавирус в россии

россия

михаил мурашко

интервью

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о борьбе с коронавирусом в стране, о появлении новых препаратов и важности профилактики распространения вируса, а также о том, как коронавирус повлиял на достижение целей нацпроекта "Здравоохранение" и модернизацию первичной медико-санитарной помощи. Министр поделился планами возможных изменений в лекарственном обеспечении пациентов и дал советы, как сохранить свое здоровье до 100 лет. Беседовала Людмила Белоножко.– Михаил Альбертович, какая доля средств, выделенных на здравоохранение, идет на борьбу с коронавирусом? Приходится ли урезать расходы на какие-то другие отрасли медицины? Отразится ли это на достижении целей нацпроекта?– По нацпроектам мероприятия реализуются в полном объеме согласно задачам, которые определены, плановые задачи не снимались, все предусмотренные средства выделены. Есть ряд мероприятий, которые в связи с карантином мы не успели выполнить в полном объеме, в частности по фельдшерско-акушерским пунктам и мобильным комплексам в прошлом году, в этом они будут поставлены в регионы.Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь, расходы на вакцинацию – "Спутник V" стоит порядка 900 рублей с учетом доставки, все это оплачивается государством сегодня. Дополнительные расходы у нас сегодня на лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов с коронавирусом.Конечно же, нагрузка плановая не снимается, поэтому государство принимает дополнительные расходы – порядка 60 миллиардов рублей выделено дополнительно, они идут на обеспечение медицинских организаций, на систему ОМС. Сейчас формируется программа по расширению диспансеризации, которая также потребует дополнительных финансовых затрат.При этом, цели нацпроекта не планируется пересматривать, программа модернизации первичного звена также остается в запланированных параметрах.– Вакцинация от коронавируса идет во всех регионах. Не планируется ли сделать какие-то послабления для привитых, в том числе ослабить масочный режим?– Обсуждается ряд мероприятий, которые нужно упростить, в том числе ряд вопросов, касающихся тестирования. Нужно помнить, что самая главная задача – сформировать коллективный иммунитет. Очень важно, чтобы в этот период была приверженность населения именно к соблюдению рекомендаций и ответственному отношению к собственному здоровью. Это сейчас необходимо.– Сколько доз вакцины уже закуплено для вакцинации россиян от коронавируса?– Сейчас закуплено в общей сложности более 30 миллионов доз вакцины "Спутник V", дополнительно идут закупки по другим вакцинам.– Когда ожидаете включения вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок?– Законопроект внесен в Государственную думу, целесообразно его принять в этом году. Мы видим, что многие государства также как и мы рассматривают включение вакцинации от COVID-19 в свои национальные календари прививок.– Коронавирус с нами уже больше года. Насколько успешно за это время научились лечить COVID-19?– Безусловно, за год мы получили колоссальный опыт. Сейчас встречаемся с многими иностранными коллегами, видим, что лекарственные препараты, схемы лечения, которые мы применяем в Российской Федерации, активно используются зарубежными странами. Производство многих препаратов локализовано. Мне кажется, это как раз и говорит о том, что тактика ведения больных выбрана правильно.Но ничего нет лучше профилактики, нужно чтобы каждый это услышал, своевременное обращение за медицинской помощью в случае появления симптомов – лучший вариант.– Главный пульмонолог Минздрава РФ заявил, что лечение антиковидной плазмой не показало высокой эффективности, но при этом она включена в рекомендации по лечению, не планируется ли пересмотреть их?– Монотерапия подчас теми или иными препаратами, действительно, не всегда дает полный эффект. Сейчас появились новые данные о сочетании плазмы с противовирусными препаратами. Необходимую комбинацию выбирает врач.В России началось производство антиковидного иммуноглобулина – это высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, его производство надо сейчас увеличивать, но это потребует донорской плазмы.– Как сегодня оцениваете эпидситуацию в стране, ожидается ли рост заболеваемости?– Рост будет зависеть от нас с вами. Если мы будем ответственны, то роста не будет точно. Если мы будем вести себя безответственно – каждый человек должен понимать, что риск роста существует. Сегодня все-таки доля людей, имеющих иммунную прослойку, неплохая, но этого абсолютно недостаточно, чтобы элиминировать инфекцию. Наша задача – элиминация.– А уже можно говорить про элиминацию в каких-то регионах?– Сегодня есть ряд регионов, которые близки к этому, но мобильность граждан выступает сдерживающим фактором. Поэтому, в том числе, нужно помнить, что даже в регионах со спокойной и стабильной ситуацией, все равно нужно создавать пул вакцинированных людей.– Когда завершится пандемия?– Мы год назад говорили о том, что самым главным ключевым, переломным моментом будет февраль 2021 года. Он действительно стал переломным, пошло снижение заболеваемости, однозначно расширилась наша активность. Чтобы ответить на этот вопрос, когда мы ждем завершения пандемии, нужно спросить каждого человека: "Какого числа ты привьешься?". Когда каждый будет готов ответить, что привьется такого-то числа, после этого мы скажем, что все, мы спокойны.– Отойдем от темы коронавируса. Не планируется ли в России ввести систему лекарственного страхования?– Эта тема сегодня рассматривается как проект. Мы к нему готовимся очень внимательно, это необязательно будет лекарственное страхование, но государство ищет пути новых современных подходов для обеспечения пациентов препаратами. Мы руководствуемся принципом человекоцентричности, в том числе, и при совершенствовании системы лекарственного обеспечения. Если конкретно, то сейчас формируется регистр пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Регистр уже создан, идет его наполнение – данные более 23 миллионов льготников в него внесены. Нужно все посчитать, персонифицировать и четко двигаться уже по проблемам и задачам.– То есть мы в целом идем к тому, что если врач назначает какой-то препарат пациенту, то он сможет получить его бесплатно, ему не придется платить за лекарства?– Должны быть четко выделены категории льготников, которым нужны препараты. Тотальное лекарственное страхование – это вопрос, который обсуждается, к нему нужно прийти. Мы дополнительно сейчас расширили лекарственное обеспечение пациентов с сосудистыми катастрофами, в частности, это пациенты, перенесшие инфаркт и инсульт.– Президент поставил задачу увеличить продолжительность жизни. Дайте несколько советов, как не просто увеличить продолжительность жизни, а дожить до 100 лет.– Попробуйте пожить по графику, распорядку и типу питания, как живет 10-летний ребенок – та же активность, те же нагрузки, тот же сбалансированный режим питания, продуктовый состав, за полным исключением алкоголя и табака. Если вы поддерживаете такой режим активности, то это однозначно, гарантированно продлит вашу жизнь.Понятно, что есть какие-то ограничения у людей, страдающих хроническими заболеваниями, но в целом, почему-то, когда мы становимся взрослыми, мы считаем, что нам многое позволено, причем, четко переходя рубеж 18-летия. Мы это видим в статистике, к сожалению, особенно у мальчиков.Нужно быть предельно сдержанным и мудрым для того, чтобы сохранять здоровьесберегающий принцип поведения. В детстве родители играют здесь очень важную роль, но вот как убедить самих родителей беречь себя – задача не из простых.

https://ria.ru/20210527/koronavirus-1734348401.html

https://ria.ru/20210605/koroanvirus-1735767237.html

https://ria.ru/20210607/testirovanie-1735943391.html

https://ria.ru/20210525/zhizn-1733873002.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, интервью