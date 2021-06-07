https://ria.ru/20210607/twitter-1736041814.html

Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта

Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта - РИА Новости, 07.06.2021

Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта

Российские пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления платформы на фоне систематического неудаления контента, сообщил РИА Новости старший... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T18:03

2021-06-07T18:03

2021-06-07T18:03

россия

евгений фельдман

вадим коровин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

илья яшин

twitter

технологии

общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления платформы на фоне систематического неудаления контента, сообщил РИА Новости старший партнер проекта "Сетевые Свободы" адвокат Станислав Селезнев."В Таганский районный суд Москвы поступил коллективный иск к Роскомнадзору в связи с замедлением Twitter. В суд обратились политики Илья Яшин и Евгений Доможиров, фоторедактор издания "Медуза"* (издание признано в России иностранным агентом) Евгений Фельдман, а также муниципальный депутат Москвы Вадим Коровин", - рассказал собеседник агентства, представляющий проект организации "Агора" по защите свободы слова и технологий.Заявители, юридическим представителем которых является Селезнев, считают, что "вмешательство в нормальное функционирование сервиса Twitter со стороны Роскомнадзора в виде замедления доступа ко всему сервису для всех пользователей на территории всей Российской Федерации представляет собой вмешательство в право административных истцов на свободное выражение своего мнения".В иске они просят суд обязать Роскомнадзор прекратить применять к платформе какие-либо ограничения, а также "исключить сервис из перечня угроз устойчивости, безопасности и целостности" функционирования интернета.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. В конце апреля ведомство уведомило руководство соцсети о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая. В середине мая часть ограничений с платформы сняли. В Роскомнадзоре отметили, что 91% от выявленных материалов с запрещенной информацией был удален.*СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20210527/twitter-1734420838.html

https://ria.ru/20210605/twitter-1735818286.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений фельдман, вадим коровин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), илья яшин, twitter, технологии, общество