Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления платформы на фоне систематического неудаления контента, сообщил РИА Новости старший партнер проекта "Сетевые Свободы" адвокат Станислав Селезнев.
"В Таганский районный суд Москвы поступил коллективный иск к Роскомнадзору в связи с замедлением Twitter. В суд обратились политики Илья Яшин и Евгений Доможиров, фоторедактор издания "Медуза"* (издание признано в России иностранным агентом) Евгений Фельдман, а также муниципальный депутат Москвы Вадим Коровин", - рассказал собеседник агентства, представляющий проект организации "Агора" по защите свободы слова и технологий.
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Заявители, юридическим представителем которых является Селезнев, считают, что "вмешательство в нормальное функционирование сервиса Twitter со стороны Роскомнадзора в виде замедления доступа ко всему сервису для всех пользователей на территории всей Российской Федерации представляет собой вмешательство в право административных истцов на свободное выражение своего мнения".
В иске они просят суд обязать Роскомнадзор прекратить применять к платформе какие-либо ограничения, а также "исключить сервис из перечня угроз устойчивости, безопасности и целостности" функционирования интернета.
Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. В конце апреля ведомство уведомило руководство соцсети о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая. В середине мая часть ограничений с платформы сняли. В Роскомнадзоре отметили, что 91% от выявленных материалов с запрещенной информацией был удален.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.