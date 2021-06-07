Россельхознадзор обнаружил вредные организмы в иностранных цветах
Королевский парк цветов Кекенхоф обычно открывается в конце марта и работает до июня.
Королевский парк цветов Кекенхоф обычно открывается в конце марта и работает до июня.
Главная местная достопримечательность — великолепная коллекция тюльпанов самых разных оттенков и форм.
Главная местная достопримечательность — великолепная коллекция тюльпанов самых разных оттенков и форм.
Но было бы ошибкой думать, что Кекенхоф — это только тюльпаны. Есть здесь еще и розы, лилии, гиацинты, нарциссы, ирисы.
Но было бы ошибкой думать, что Кекенхоф — это только тюльпаны. Есть здесь еще и розы, лилии, гиацинты, нарциссы, ирисы.
Парк занимает территорию в 32 гектара и с высоты птичьего полета выглядит завораживающе.
Парк занимает территорию в 32 гектара и с высоты птичьего полета выглядит завораживающе.
Привычную жизнь парка нарушил коронавируса: второй год подряд Кекенхоф не принимает посетителей.
Привычную жизнь парка нарушил коронавируса: второй год подряд Кекенхоф не принимает посетителей.
В апреле 2021 года власти Нидерландов запустили пилотный проект по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии.
В апреле 2021 года власти Нидерландов запустили пилотный проект по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии.
В числе спортивных, культурных и развлекательных общественных мест, куда открыли доступ, оказался и парк Кекенхоф.
В числе спортивных, культурных и развлекательных общественных мест, куда открыли доступ, оказался и парк Кекенхоф.
"Кекенхоф сейчас в полном цвету. Мы очень хотим поделиться великолепными цветами с нашими посетителями", — рассказали в пресс-службе парка.
"Кекенхоф сейчас в полном цвету. Мы очень хотим поделиться великолепными цветами с нашими посетителями", — рассказали в пресс-службе парка.
Условие участия в эксперименте — отрицательный тест на коронавирус.
Условие участия в эксперименте — отрицательный тест на коронавирус.
Королевский парк цветов Кекенхоф обычно открывается в конце марта и работает до июня.
Главная местная достопримечательность — великолепная коллекция тюльпанов самых разных оттенков и форм.
Но было бы ошибкой думать, что Кекенхоф — это только тюльпаны. Есть здесь еще и розы, лилии, гиацинты, нарциссы, ирисы.
Парк занимает территорию в 32 гектара и с высоты птичьего полета выглядит завораживающе.
Привычную жизнь парка нарушил коронавируса: второй год подряд Кекенхоф не принимает посетителей.
В апреле 2021 года власти Нидерландов запустили пилотный проект по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии.
В числе спортивных, культурных и развлекательных общественных мест, куда открыли доступ, оказался и парк Кекенхоф.
"Кекенхоф сейчас в полном цвету. Мы очень хотим поделиться великолепными цветами с нашими посетителями", — рассказали в пресс-службе парка.
Условие участия в эксперименте — отрицательный тест на коронавирус.