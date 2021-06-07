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Россельхознадзор обнаружил вредные организмы в иностранных цветах
Россельхознадзор обнаружил вредные организмы в иностранных цветах - РИА Новости, 07.06.2021
Россельхознадзор обнаружил вредные организмы в иностранных цветах
Россельхознадзор отмечает рост случаев обнаружения вредных организмов в цветах, которые поставлялись из Кении, Нидерландов и Италии в сопровождении... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T22:51
2021-06-07T22:51
россия
евразийский экономический союз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
латвия
нидерланды
кения
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россельхознадзор отмечает рост случаев обнаружения вредных организмов в цветах, которые поставлялись из Кении, Нидерландов и Италии в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных в Словакии, Литве и Латвии, говорится в сообщении ведомства."Россельхознадзор указывает на резкий рост поставок за последние пять месяцев цветов из Италии, Кении и Нидерландов, которые сопровождались фитосанитарными сертификатами, выданными национальными организациями по карантину и защите растений (НОКЗР) Литвы, Словакии и Латвии... Фитосанитарное состояние подкарантинных товаров, ввозимых из указанных стран, не соответствует требованиям Евразийского экономического союза: в них выявляются карантинные для стран-членов ЕАЭС объекты" - говорится в сообщении.Российское ведомство уведомило об этом компетентные ведомства государств, выдающих сертификаты на продукцию, попросив провести официальные расследования по фактам нарушений и принять срочные меры для соблюдения требований при ввозе в РФ подкарантинных товаров."Если принятые этими ведомствами меры в дальнейшем не исключат ввоз в Россию грузов, содержащих карантинные вредные организмы, Россельхознадзор будет вынужден рассмотреть вопрос о возможном введении временных ограничений на поставки подкарантинной продукции кенийского, итальянского и нидерландского происхождения в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных НОКЗР Литвы, Словакии, Латвии", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет о поставках товаров, не подпадающих под российское продовольственное эмбарго.
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россия, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), латвия, нидерланды, кения

Россельхознадзор обнаружил вредные организмы в иностранных цветах

22:51 07.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродажа цветов к 8 Марта
Продажа цветов к 8 Марта - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россельхознадзор отмечает рост случаев обнаружения вредных организмов в цветах, которые поставлялись из Кении, Нидерландов и Италии в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных в Словакии, Литве и Латвии, говорится в сообщении ведомства.
"Россельхознадзор указывает на резкий рост поставок за последние пять месяцев цветов из Италии, Кении и Нидерландов, которые сопровождались фитосанитарными сертификатами, выданными национальными организациями по карантину и защите растений (НОКЗР) Литвы, Словакии и Латвии... Фитосанитарное состояние подкарантинных товаров, ввозимых из указанных стран, не соответствует требованиям Евразийского экономического союза: в них выявляются карантинные для стран-членов ЕАЭС объекты" - говорится в сообщении.
Бесконечная красота: цветочные поля в Нидерландах
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Королевский парк цветов Кекенхоф обычно открывается в конце марта и работает до июня.

Девушка проезжает мимо цветочных полей в Лиссе, Нидерландах
1 из 10

Королевский парк цветов Кекенхоф обычно открывается в конце марта и работает до июня.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Главная местная достопримечательность — великолепная коллекция тюльпанов самых разных оттенков и форм.

Тюльпаны в парке Кёкенхоф в Лиссе, Нидерланды
2 из 10

Главная местная достопримечательность — великолепная коллекция тюльпанов самых разных оттенков и форм.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Но было бы ошибкой думать, что Кекенхоф — это только тюльпаны. Есть здесь еще и розы, лилии, гиацинты, нарциссы, ирисы.

Тюльпаны в парке Кёкенхоф в Лиссе, Нидерланды
3 из 10

Но было бы ошибкой думать, что Кекенхоф — это только тюльпаны. Есть здесь еще и розы, лилии, гиацинты, нарциссы, ирисы.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Парк занимает территорию в 32 гектара и с высоты птичьего полета выглядит завораживающе.

Цветочные поля возле парка Кёкенхоф в Лиссе, Нидерланды
4 из 10

Парк занимает территорию в 32 гектара и с высоты птичьего полета выглядит завораживающе.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Привычную жизнь парка нарушил коронавируса: второй год подряд Кекенхоф не принимает посетителей.

Тюльпаны в парке Кёкенхоф в Лиссе, Нидерланды
5 из 10

Привычную жизнь парка нарушил коронавируса: второй год подряд Кекенхоф не принимает посетителей.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

В апреле 2021 года власти Нидерландов запустили пилотный проект по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии.

Цветы в парке Кёкенхоф в Лиссе, Нидерланды
6 из 10

В апреле 2021 года власти Нидерландов запустили пилотный проект по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

В числе спортивных, культурных и развлекательных общественных мест, куда открыли доступ, оказался и парк Кекенхоф.

Цветочные поля в Лиссе, Нидерланды
7 из 10

В числе спортивных, культурных и развлекательных общественных мест, куда открыли доступ, оказался и парк Кекенхоф.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

"Кекенхоф сейчас в полном цвету. Мы очень хотим поделиться великолепными цветами с нашими посетителями", — рассказали в пресс-службе парка.

Люди проходят мимо цветочного поля в Лиссе, Нидерланды
8 из 10

"Кекенхоф сейчас в полном цвету. Мы очень хотим поделиться великолепными цветами с нашими посетителями", — рассказали в пресс-службе парка.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Условие участия в эксперименте — отрицательный тест на коронавирус.

Тюльпаны в парке Кёкенхоф в Лиссе, Нидерланды
9 из 10

Условие участия в эксперименте — отрицательный тест на коронавирус.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Цветочные поля в парке Кекенхоф.

Цветочные поля в парке Кёкенхоф в Лиссе, Нидерланды
10 из 10

Цветочные поля в парке Кекенхоф.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
1 из 10

Королевский парк цветов Кекенхоф обычно открывается в конце марта и работает до июня.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
2 из 10

Главная местная достопримечательность — великолепная коллекция тюльпанов самых разных оттенков и форм.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
3 из 10

Но было бы ошибкой думать, что Кекенхоф — это только тюльпаны. Есть здесь еще и розы, лилии, гиацинты, нарциссы, ирисы.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
4 из 10

Парк занимает территорию в 32 гектара и с высоты птичьего полета выглядит завораживающе.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
5 из 10

Привычную жизнь парка нарушил коронавируса: второй год подряд Кекенхоф не принимает посетителей.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
6 из 10

В апреле 2021 года власти Нидерландов запустили пилотный проект по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
7 из 10

В числе спортивных, культурных и развлекательных общественных мест, куда открыли доступ, оказался и парк Кекенхоф.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
8 из 10

"Кекенхоф сейчас в полном цвету. Мы очень хотим поделиться великолепными цветами с нашими посетителями", — рассказали в пресс-службе парка.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
9 из 10

Условие участия в эксперименте — отрицательный тест на коронавирус.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
10 из 10

Цветочные поля в парке Кекенхоф.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
Российское ведомство уведомило об этом компетентные ведомства государств, выдающих сертификаты на продукцию, попросив провести официальные расследования по фактам нарушений и принять срочные меры для соблюдения требований при ввозе в РФ подкарантинных товаров.
"Если принятые этими ведомствами меры в дальнейшем не исключат ввоз в Россию грузов, содержащих карантинные вредные организмы, Россельхознадзор будет вынужден рассмотреть вопрос о возможном введении временных ограничений на поставки подкарантинной продукции кенийского, итальянского и нидерландского происхождения в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных НОКЗР Литвы, Словакии, Латвии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о поставках товаров, не подпадающих под российское продовольственное эмбарго.
Томаты - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 12:32
В Россию запретили ввозить томаты и перцы из Казахстана
 
РоссияЕвразийский экономический союзФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ЛатвияНидерландыКения
 
 
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