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Россельхознадзор обнаружил вредные организмы в иностранных цветах

Россельхознадзор обнаружил вредные организмы в иностранных цветах - РИА Новости, 07.06.2021

Россельхознадзор обнаружил вредные организмы в иностранных цветах

Россельхознадзор отмечает рост случаев обнаружения вредных организмов в цветах, которые поставлялись из Кении, Нидерландов и Италии в сопровождении... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T22:51

2021-06-07T22:51

2021-06-07T22:51

россия

евразийский экономический союз

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

латвия

нидерланды

кения

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россельхознадзор отмечает рост случаев обнаружения вредных организмов в цветах, которые поставлялись из Кении, Нидерландов и Италии в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных в Словакии, Литве и Латвии, говорится в сообщении ведомства."Россельхознадзор указывает на резкий рост поставок за последние пять месяцев цветов из Италии, Кении и Нидерландов, которые сопровождались фитосанитарными сертификатами, выданными национальными организациями по карантину и защите растений (НОКЗР) Литвы, Словакии и Латвии... Фитосанитарное состояние подкарантинных товаров, ввозимых из указанных стран, не соответствует требованиям Евразийского экономического союза: в них выявляются карантинные для стран-членов ЕАЭС объекты" - говорится в сообщении.Российское ведомство уведомило об этом компетентные ведомства государств, выдающих сертификаты на продукцию, попросив провести официальные расследования по фактам нарушений и принять срочные меры для соблюдения требований при ввозе в РФ подкарантинных товаров."Если принятые этими ведомствами меры в дальнейшем не исключат ввоз в Россию грузов, содержащих карантинные вредные организмы, Россельхознадзор будет вынужден рассмотреть вопрос о возможном введении временных ограничений на поставки подкарантинной продукции кенийского, итальянского и нидерландского происхождения в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных НОКЗР Литвы, Словакии, Латвии", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет о поставках товаров, не подпадающих под российское продовольственное эмбарго.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/tomaty-1593172619.html

россия

латвия

нидерланды

кения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), латвия, нидерланды, кения