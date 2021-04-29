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Бесконечная красота: цветочные поля в Нидерландах
Бесконечная красота: цветочные поля в Нидерландах
Небольшой голландский город Лиссе знаменит на весь мир. Тысячи людей приезжают сюда каждую весну, чтобы прогуляться по тюльпановым полям парка Кекенхоф. Целое... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:40
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нидерланды
цветы
фото
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Небольшой голландский город Лиссе знаменит на весь мир. Тысячи людей приезжают сюда каждую весну, чтобы прогуляться по тюльпановым полям парка Кекенхоф. Целое море цветов — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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4.7
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нидерланды, цветы, фото, фото

Бесконечная красота: цветочные поля в Нидерландах

14:40 29.04.2021 (обновлено: 14:43 29.04.2021)
 
Читать ria.ru в
Небольшой голландский город Лиссе знаменит на весь мир. Тысячи людей приезжают сюда каждую весну, чтобы прогуляться по тюльпановым полям парка Кекенхоф. Целое море цветов — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Королевский парк цветов Кекенхоф обычно открывается в конце марта и работает до июня.

Девушка проезжает мимо цветочных полей в Лиссе, Нидерландах
1 из 10

Королевский парк цветов Кекенхоф обычно открывается в конце марта и работает до июня.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Главная местная достопримечательность — великолепная коллекция тюльпанов самых разных оттенков и форм.

Тюльпаны в парке Кёкенхоф в Лиссе, Нидерланды
2 из 10

Главная местная достопримечательность — великолепная коллекция тюльпанов самых разных оттенков и форм.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Но было бы ошибкой думать, что Кекенхоф — это только тюльпаны. Есть здесь еще и розы, лилии, гиацинты, нарциссы, ирисы.

Тюльпаны в парке Кёкенхоф в Лиссе, Нидерланды
3 из 10

Но было бы ошибкой думать, что Кекенхоф — это только тюльпаны. Есть здесь еще и розы, лилии, гиацинты, нарциссы, ирисы.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Парк занимает территорию в 32 гектара и с высоты птичьего полета выглядит завораживающе.

Цветочные поля возле парка Кёкенхоф в Лиссе, Нидерланды
4 из 10

Парк занимает территорию в 32 гектара и с высоты птичьего полета выглядит завораживающе.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Привычную жизнь парка нарушил коронавируса: второй год подряд Кекенхоф не принимает посетителей.

Тюльпаны в парке Кёкенхоф в Лиссе, Нидерланды
5 из 10

Привычную жизнь парка нарушил коронавируса: второй год подряд Кекенхоф не принимает посетителей.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

В апреле 2021 года власти Нидерландов запустили пилотный проект по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии.

Цветы в парке Кёкенхоф в Лиссе, Нидерланды
6 из 10

В апреле 2021 года власти Нидерландов запустили пилотный проект по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

В числе спортивных, культурных и развлекательных общественных мест, куда открыли доступ, оказался и парк Кекенхоф.

Цветочные поля в Лиссе, Нидерланды
7 из 10

В числе спортивных, культурных и развлекательных общественных мест, куда открыли доступ, оказался и парк Кекенхоф.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

"Кекенхоф сейчас в полном цвету. Мы очень хотим поделиться великолепными цветами с нашими посетителями", — рассказали в пресс-службе парка.

Люди проходят мимо цветочного поля в Лиссе, Нидерланды
8 из 10

"Кекенхоф сейчас в полном цвету. Мы очень хотим поделиться великолепными цветами с нашими посетителями", — рассказали в пресс-службе парка.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Условие участия в эксперименте — отрицательный тест на коронавирус.

Тюльпаны в парке Кёкенхоф в Лиссе, Нидерланды
9 из 10

Условие участия в эксперименте — отрицательный тест на коронавирус.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Цветочные поля в парке Кекенхоф.

Цветочные поля в парке Кёкенхоф в Лиссе, Нидерланды
10 из 10

Цветочные поля в парке Кекенхоф.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
 
НидерландыЦветыФото
 
 
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