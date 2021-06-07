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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210607/troyka-1735934000.html
"Тройка" заработает в Хабаровском крае к концу года, заверил Дегтярев
"Тройка" заработает в Хабаровском крае к концу года, заверил Дегтярев - РИА Новости, 07.06.2021
"Тройка" заработает в Хабаровском крае к концу года, заверил Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал соглашения с мэрией Москвы о внедрении на территории региона транспортной карты "Тройка". РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T07:11
2021-06-07T10:27
хабаровский край
михаил дегтярев
общество
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ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал соглашения с мэрией Москвы о внедрении на территории региона транспортной карты "Тройка".Пилотный проект с внедрением карты "Тройка" апробируется с декабря прошлого года в Комсомольске-на-Амуре. Пока это 20 терминалов оплаты на четырех автобусных маршрутах, на которых проведена техническая отладка системы."Московская билетная система - стандарт, на который мы можем и должны ориентироваться. Наша задача сегодня - обеспечить каждого жителя Хабаровского края возможностью оплаты картой "Тройка" на всей транспортной сети региона...Мы рады присоединиться к передовым субъектам, где уже работает эта система", - добавил Дегтярев.Как уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, при реализации проекта "Карта "Тройка" на территории Хабаровского края планируется использовать гибкие тарифы и систему скидок.Ранее сообщалось, что Хабаровский край получил из Москвы партию автобусов для обновления подвижного состава на маршрутах общественного транспорта. В сентябре 2020 года, после обращения Дегтярёва, положительно решен вопрос безвозмездной передачи 20 троллейбусов и девяти трамваев для нужд Хабаровска. Троллейбусы в полном объеме доставлены и эксплуатируются на муниципальных маршрутах. В третьем квартале 2021 года ожидается транспортировка трамваев на территорию края.
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михаил дегтярев, общество

"Тройка" заработает в Хабаровском крае к концу года, заверил Дегтярев

07:11 07.06.2021 (обновлено: 10:27 07.06.2021)
 
© Фото : государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим"Транспортная карта "Тройка" с изображением фрагмента картины "Подсолнухи" кисти художника Константина Горбатова
Транспортная карта Тройка с изображением фрагмента картины Подсолнухи кисти художника Константина Горбатова - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим"
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ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал соглашения с мэрией Москвы о внедрении на территории региона транспортной карты "Тройка".
"Карта "Тройка" приходит в Хабаровский край. На полях ПМЭФ подписали с мэром Москвы Сергеем Собяниным соглашение о сотрудничестве по интеграции билетных систем российской столицы и нашего региона. Проект предполагает запуск карты "Тройка" как единого билетного носителя: это позволит применять гибкие тарифы и систему скидок, а также в целом повысить качество транспортного обслуживания. Запустить проект в полном масштабе по краю планируем к концу этого года",- написал Дегтярев в Telegram.
Пилотный проект с внедрением карты "Тройка" апробируется с декабря прошлого года в Комсомольске-на-Амуре. Пока это 20 терминалов оплаты на четырех автобусных маршрутах, на которых проведена техническая отладка системы.
"Московская билетная система - стандарт, на который мы можем и должны ориентироваться. Наша задача сегодня - обеспечить каждого жителя Хабаровского края возможностью оплаты картой "Тройка" на всей транспортной сети региона...Мы рады присоединиться к передовым субъектам, где уже работает эта система", - добавил Дегтярев.
Как уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, при реализации проекта "Карта "Тройка" на территории Хабаровского края планируется использовать гибкие тарифы и систему скидок.
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4 июня, 13:59Ленинградская область
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Ранее сообщалось, что Хабаровский край получил из Москвы партию автобусов для обновления подвижного состава на маршрутах общественного транспорта. В сентябре 2020 года, после обращения Дегтярёва, положительно решен вопрос безвозмездной передачи 20 троллейбусов и девяти трамваев для нужд Хабаровска. Троллейбусы в полном объеме доставлены и эксплуатируются на муниципальных маршрутах. В третьем квартале 2021 года ожидается транспортировка трамваев на территорию края.
 
Хабаровский крайМихаил ДегтяревОбщество
 
 
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