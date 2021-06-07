https://ria.ru/20210607/troyka-1735934000.html

"Тройка" заработает в Хабаровском крае к концу года, заверил Дегтярев

"Тройка" заработает в Хабаровском крае к концу года, заверил Дегтярев - РИА Новости, 07.06.2021

"Тройка" заработает в Хабаровском крае к концу года, заверил Дегтярев

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал соглашения с мэрией Москвы о внедрении на территории региона транспортной карты "Тройка". РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T07:11

2021-06-07T07:11

2021-06-07T10:27

хабаровский край

михаил дегтярев

общество

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ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал соглашения с мэрией Москвы о внедрении на территории региона транспортной карты "Тройка".Пилотный проект с внедрением карты "Тройка" апробируется с декабря прошлого года в Комсомольске-на-Амуре. Пока это 20 терминалов оплаты на четырех автобусных маршрутах, на которых проведена техническая отладка системы."Московская билетная система - стандарт, на который мы можем и должны ориентироваться. Наша задача сегодня - обеспечить каждого жителя Хабаровского края возможностью оплаты картой "Тройка" на всей транспортной сети региона...Мы рады присоединиться к передовым субъектам, где уже работает эта система", - добавил Дегтярев.Как уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, при реализации проекта "Карта "Тройка" на территории Хабаровского края планируется использовать гибкие тарифы и систему скидок.Ранее сообщалось, что Хабаровский край получил из Москвы партию автобусов для обновления подвижного состава на маршрутах общественного транспорта. В сентябре 2020 года, после обращения Дегтярёва, положительно решен вопрос безвозмездной передачи 20 троллейбусов и девяти трамваев для нужд Хабаровска. Троллейбусы в полном объеме доставлены и эксплуатируются на муниципальных маршрутах. В третьем квартале 2021 года ожидается транспортировка трамваев на территорию края.

https://ria.ru/20210604/bilet-1735618615.html

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михаил дегтярев, общество