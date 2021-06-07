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В СК раскрыли подробности смертельного ДТП с подростком за рулем
В СК раскрыли подробности смертельного ДТП с подростком за рулем - РИА Новости, 07.06.2021
В СК раскрыли подробности смертельного ДТП с подростком за рулем
Автомобиль под управлением не имеющего прав подростка, опрокинувшийся в кювет в воскресенье в Татарстане, был взят без разрешения владельца, сообщает... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T08:30
2021-06-07T08:30
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновск
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Автомобиль под управлением не имеющего прав подростка, опрокинувшийся в кювет в воскресенье в Татарстане, был взят без разрешения владельца, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По данным МВД по Татарстану, Примерно в 06.00 воскресенья на 5-м километре автодороги Казань – Ульяновск автомобиль Datsun On-Do под управлением подростка 2005 года рождения, не имеющего права управления транспортными средствами, столкнулся с дорожным ограждением сначала в попутном направлении, потом – во встречном, опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель и две пассажирки 2002 года рождения скончалась на месте, два пассажира 2001 и 2002 годов рождения были доставлены в больницу."По версии следствия, 6 июня компания молодых людей, находясь в СНТ "21 век" Верхнеуслонского района Республики Татарстан, употребляла алкогольные напитки, отмечая совместное мероприятие. В ходе распития напитков неустановленные лица совершили действия, направленные на неправомерное завладение автомобилем марки Datsun On-Do, принадлежащим одному из участников мероприятия, не получив согласия владельца", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "неправомерное завладение автомобилем" и "нарушение правил дорожного движения".В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.
https://ria.ru/20210518/dtp-1732841817.html
https://ria.ru/20210606/tatarstan-1735860316.html
россия
ульяновск
республика татарстан (татарстан)
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ульяновск, республика татарстан (татарстан), происшествия

В СК раскрыли подробности смертельного ДТП с подростком за рулем

08:30 07.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Автомобиль под управлением не имеющего прав подростка, опрокинувшийся в кювет в воскресенье в Татарстане, был взят без разрешения владельца, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным МВД по Татарстану, Примерно в 06.00 воскресенья на 5-м километре автодороги КазаньУльяновск автомобиль Datsun On-Do под управлением подростка 2005 года рождения, не имеющего права управления транспортными средствами, столкнулся с дорожным ограждением сначала в попутном направлении, потом – во встречном, опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель и две пассажирки 2002 года рождения скончалась на месте, два пассажира 2001 и 2002 годов рождения были доставлены в больницу.
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"По версии следствия, 6 июня компания молодых людей, находясь в СНТ "21 век" Верхнеуслонского района Республики Татарстан, употребляла алкогольные напитки, отмечая совместное мероприятие. В ходе распития напитков неустановленные лица совершили действия, направленные на неправомерное завладение автомобилем марки Datsun On-Do, принадлежащим одному из участников мероприятия, не получив согласия владельца", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "неправомерное завладение автомобилем" и "нарушение правил дорожного движения".
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)УльяновскРеспублика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
 
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