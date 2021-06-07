https://ria.ru/20210607/tadzhikistan-1735949308.html

Племяннику жены президента Таджикистана грозит срок за драку

Племяннику жены президента Таджикистана грозит срок за драку - РИА Новости, 07.06.2021

Племяннику жены президента Таджикистана грозит срок за драку

Племяннику супруги президента Таджикистана Эмомали Рахмона Азизамо Асадуллоевой - Амриддину Нахшову грозит крупный штраф либо лишение свободы сроком до пяти лет РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T10:20

2021-06-07T10:20

2021-06-07T10:20

хатлонская область

эмомали рахмон

таджикистан

происшествия

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ДУШАНБЕ, 7 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Племяннику супруги президента Таджикистана Эмомали Рахмона Азизамо Асадуллоевой - Амриддину Нахшову грозит крупный штраф либо лишение свободы сроком до пяти лет за участие в драке с применением холодного оружия, сообщили РИА Новости в МВД."Отдел милиции МВД Таджикистана по району Дангара предъявил обвинение 36-летнему Нахшову по статье "хулиганство". Двадцать седьмого мая он добровольно с повинной явился в ОМВД данного района", - сказал собеседник агентства. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 60 до 120 тысяч сомони (от 5,2 до 10,5 тысячи долларов) или лишение свободы до пяти лет.В ведомстве добавили, что Нахшов в рамках возбужденного уголовного дела взят под стражу, ведется предварительное расследование.По версии следствия, 16 мая Нахшов с подельниками устроил массовую драку с применением холодного оружия в одном из ресторанов Дангары с сотрудниками компании "Ману Фарм", которая занимается сбором смолы ферулы. "После драки несколько человек с травмами различной степени, в том числе с ножевыми ранениями, были госпитализированы. По горячим следам были арестованы его семеро подельников, а сам Нахшов скрывался", - сообщили в МВД.Нахшов был директором предприятия "Нахш" по добыче золота в Ховалингском районе Хатлонской области.

https://ria.ru/20201201/pokhischenie-1587174232.html

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хатлонская область

таджикистан

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хатлонская область, эмомали рахмон, таджикистан, происшествия