Племяннику жены президента Таджикистана грозит срок за драку
ДУШАНБЕ, 7 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Племяннику супруги президента Таджикистана Эмомали Рахмона Азизамо Асадуллоевой - Амриддину Нахшову грозит крупный штраф либо лишение свободы сроком до пяти лет за участие в драке с применением холодного оружия, сообщили РИА Новости в МВД.
"Отдел милиции МВД Таджикистана по району Дангара предъявил обвинение 36-летнему Нахшову по статье "хулиганство". Двадцать седьмого мая он добровольно с повинной явился в ОМВД данного района", - сказал собеседник агентства. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 60 до 120 тысяч сомони (от 5,2 до 10,5 тысячи долларов) или лишение свободы до пяти лет.
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В ведомстве добавили, что Нахшов в рамках возбужденного уголовного дела взят под стражу, ведется предварительное расследование.
По версии следствия, 16 мая Нахшов с подельниками устроил массовую драку с применением холодного оружия в одном из ресторанов Дангары с сотрудниками компании "Ману Фарм", которая занимается сбором смолы ферулы. "После драки несколько человек с травмами различной степени, в том числе с ножевыми ранениями, были госпитализированы. По горячим следам были арестованы его семеро подельников, а сам Нахшов скрывался", - сообщили в МВД.
Нахшов был директором предприятия "Нахш" по добыче золота в Ховалингском районе Хатлонской области.
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