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Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки - РИА Новости, 07.06.2021
Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
Присяжные оправдали сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова по обвинению в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T19:17
2021-06-07T19:17
2021-06-07T19:25
мухтар меджидов
мгимо
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Присяжные оправдали сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова по обвинению в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Никулинского суда Москвы."Согласно вердикту присяжных (Муртузали – ред.) Меджидов оправдан и освобожден из-под стражей в зале суда", - сказали в суде.В середине апреля 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако вскоре она ушла из жизни. По данному факту было возбуждено уголовное дело.Уполномоченный по правам человека в Казахстане тогда сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование".Сам инцидент в Казахстане называли неоднозначным. Как утверждалось в СМИ, Томирис и Муртузали встречались.Муртузали Меджидов – сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова.
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мухтар меджидов, мгимо, москва, происшествия