https://ria.ru/20210607/sud-1735958062.html

Суд прекратил производство по двум искам Навального к ИК-2

Суд прекратил производство по двум искам Навального к ИК-2 - РИА Новости, 07.06.2021

Суд прекратил производство по двум искам Навального к ИК-2

Петушинский районный суд Владимирской области по просьбе Алексея Навального прекратил производство по иску блогера о цензуре газет и иску по поводу отказа... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T11:04

2021-06-07T11:04

2021-06-07T12:10

замена условного срока навального

россия

владимирская область

происшествия

алексей навальный

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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 7 июн - РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области по просьбе Алексея Навального прекратил производство по иску блогера о цензуре газет и иску по поводу отказа выдавать книги – блогер отозвал свои претензии, передает корреспондент РИА Новости.На предыдущем заседании Навальный заявил, что получает в колонии газеты с вырезанными статьями - это, по его оценке, является "административной ошибкой" сотрудников колонии. Представитель ИК-2 отмечала, что газеты, которые получал Навальный в колонии, не подвергались цензуре и статьи из них не вырезались.Защита Навального поддержала его позицию. "Ваша честь, я так же, как и вы, понял Алексея Анатольевича. Он хочет отказаться от исковых требований, я имею на это полномочия по доверенности", - сказал адвокат Вадим Кобзев.Представитель колонии не возражал, и суд прекратил производство по иску."Прекратить дело по административному делу", - сказал судья Иван Язев.Также суд прекратил производство по иску об отказе выдавать Навальному книги."Книги мне дают. Книги дают в нормальном порядке сейчас... Поэтому спасибо всем большое. Я тоже хотел бы примириться и отзываю иск", - сказал Навальный.Сама колония не возражала, посему суд постановил "производство прекратить".Как рассказал журналистам адвокат Навального Вадим Кобзев, тот принял решил отказаться от этого и еще одного иска еще в ходе досудебной подготовки, которая проходила неделю назад."Это его решение, это его право. Если колония, как он говорит, заверила его, что периодические издания не будут цензурироваться и вырезаться статьи. И если ему будут оперативно выдаваться все те книги, которые он покупает через торговые сети, в чем был, собственно, предмет иска... Если это все так, я действительно поддерживаю решение отказаться", - сказал защитник.Таким образом, блогер отозвал два из трех исков к колонии №2: по поводу книг, а также о цензуре газет, из которых, по его словам, вырезали статьи. Третий иск, оспаривающий признание Навального склонным к побегу, тот же Петушинский районный суд на прошлой неделе отклонил.Кроме того, есть еще четвертый иск, но к колонии №3, куда Навального переводили в стационар после голодовки. Иск касается запрета адвокатам использовать на свиданиях смартфоны и рассматривается в Октябрьском суде Владимира.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210531/navalnyy-1734994882.html

https://ria.ru/20210518/isk-1732853393.html

https://ria.ru/20210526/navalnyy-1733966108.html

россия

владимирская область

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замена условного срока навального, россия, владимирская область, происшествия, алексей навальный