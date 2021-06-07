https://ria.ru/20210607/stoltenberg-1735935124.html

Генсек НАТО готов пригласить Москву принять участие в Совете РФ-НАТО

Генсек НАТО готов пригласить Москву принять участие в Совете РФ-НАТО - РИА Новости, 07.06.2021

Генсек НАТО готов пригласить Москву принять участие в Совете РФ-НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита альянса в Брюсселе предложил России вновь принять участие в заседании Совета Россия-НАТО. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T07:33

2021-06-07T07:33

2021-06-07T15:09

россия

совет россия-нато

нато

йенс столтенберг

в мире

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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита альянса в Брюсселе предложил России вновь принять участие в заседании Совета Россия-НАТО.Совет не заседал уже 19 месяцев, и, по словам Столтенберга, альянс более года назад уже приглашал российское правительство провести новую встречу, однако положительного ответа не последовало. "Теперь мяч на стороне России", - сказал он.Как отметил Столтенберг, Россия и НАТО могут обсудить такие темы, как взаимный обмен о военных маневрах для предотвращения недопонимания и возможной эскалации. Другой темой для обсуждения может стать "достаточная прозрачность" военной деятельности каждой из сторон для избежания непреднамеренных происшествий в воздухе и на море."Отношения между НАТО и Россией достигли такого низкого уровня, которого мы не знали с времен окончания холодной войны. Диалог - лучший способ для преодоления напряженности", - сказал Столтенберг, отметив, что формат Совета подходит для этого.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО, начать диалог должны военные. По словам министра, прежде всего военные должны начать разговаривать о том, какова сейчас реальная ситуация на земле, в том числе с учетом нарушения со стороны альянса договоренностей, заключенных в конце 90-х годов, о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов.

https://ria.ru/20210607/nato-1735932481.html

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россия, совет россия-нато, нато, йенс столтенберг, в мире