Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/stoltenberg-1735935124.html
Генсек НАТО готов пригласить Москву принять участие в Совете РФ-НАТО
Генсек НАТО готов пригласить Москву принять участие в Совете РФ-НАТО - РИА Новости, 07.06.2021
Генсек НАТО готов пригласить Москву принять участие в Совете РФ-НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита альянса в Брюсселе предложил России вновь принять участие в заседании Совета Россия-НАТО. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T07:33
2021-06-07T15:09
россия
совет россия-нато
нато
йенс столтенберг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155065/27/1550652716_0:170:2500:1576_1920x0_80_0_0_425f82ab0c2fdeb1d34c1b79af531f0c.jpg
БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита альянса в Брюсселе предложил России вновь принять участие в заседании Совета Россия-НАТО.Совет не заседал уже 19 месяцев, и, по словам Столтенберга, альянс более года назад уже приглашал российское правительство провести новую встречу, однако положительного ответа не последовало. "Теперь мяч на стороне России", - сказал он.Как отметил Столтенберг, Россия и НАТО могут обсудить такие темы, как взаимный обмен о военных маневрах для предотвращения недопонимания и возможной эскалации. Другой темой для обсуждения может стать "достаточная прозрачность" военной деятельности каждой из сторон для избежания непреднамеренных происшествий в воздухе и на море."Отношения между НАТО и Россией достигли такого низкого уровня, которого мы не знали с времен окончания холодной войны. Диалог - лучший способ для преодоления напряженности", - сказал Столтенберг, отметив, что формат Совета подходит для этого.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО, начать диалог должны военные. По словам министра, прежде всего военные должны начать разговаривать о том, какова сейчас реальная ситуация на земле, в том числе с учетом нарушения со стороны альянса договоренностей, заключенных в конце 90-х годов, о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов.
https://ria.ru/20210607/nato-1735932481.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155065/27/1550652716_88:0:2413:1744_1920x0_80_0_0_7c87673fd88fa326bbe93158be22a95c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет россия-нато, нато, йенс столтенберг, в мире

Генсек НАТО готов пригласить Москву принять участие в Совете РФ-НАТО

07:33 07.06.2021 (обновлено: 15:09 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита альянса в Брюсселе предложил России вновь принять участие в заседании Совета Россия-НАТО.
"Я бы хотел вновь пригласить Россию как можно скорее принять участие в встрече Совета Россия-НАТО. У нас есть множество тем для обсуждения, которые соответствуют общим интересам НАТО и России", - сказал он немецкому изданию Welt.
Совет не заседал уже 19 месяцев, и, по словам Столтенберга, альянс более года назад уже приглашал российское правительство провести новую встречу, однако положительного ответа не последовало. "Теперь мяч на стороне России", - сказал он.
Как отметил Столтенберг, Россия и НАТО могут обсудить такие темы, как взаимный обмен о военных маневрах для предотвращения недопонимания и возможной эскалации. Другой темой для обсуждения может стать "достаточная прозрачность" военной деятельности каждой из сторон для избежания непреднамеренных происшествий в воздухе и на море.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
06:28
Зеленский призвал немедленно принять Украину в НАТО
"Отношения между НАТО и Россией достигли такого низкого уровня, которого мы не знали с времен окончания холодной войны. Диалог - лучший способ для преодоления напряженности", - сказал Столтенберг, отметив, что формат Совета подходит для этого.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО, начать диалог должны военные. По словам министра, прежде всего военные должны начать разговаривать о том, какова сейчас реальная ситуация на земле, в том числе с учетом нарушения со стороны альянса договоренностей, заключенных в конце 90-х годов, о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов.
 
РоссияСовет Россия-НАТОНАТОЙенс СтолтенбергВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:06Россия внесла в черный список девять граждан Канады
19:57Байден поговорил по телефону с Зеленским
19:55Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
Лента новостейМолния