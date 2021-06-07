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В Сербии оценили вероятность регистрации в Евросоюзе "Спутника V"
В Сербии оценили вероятность регистрации в Евросоюзе "Спутника V" - РИА Новости, 07.06.2021
В Сербии оценили вероятность регистрации в Евросоюзе "Спутника V"
Сербия не может повлиять на вопрос с регистрацией Европейским лекарственным агентством (EMA) российской вакцины от COVID "Спутник V", однако уверена, что EMA... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T09:22
2021-06-07T11:08
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
ивица дачич
евросоюз
сербия
в мире
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Сербия не может повлиять на вопрос с регистрацией Европейским лекарственным агентством (EMA) российской вакцины от COVID "Спутник V", однако уверена, что EMA сделает это, заявил в интервью РИА Новости председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич.По словам Дачича, "не нужно на это (регистрацию "Спутника V" в Европе - ред.) смотреть с политической точки зрения". "Нужно думать о здоровье людей", - сказал онРоссийская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в EMA, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что затягивание с регистрацией российской вакцины в Евросоюзе - это инструмент обеспечения коммерческих интересов "своих" компаний в ущерб своим гражданам.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, ивица дачич, евросоюз, сербия, в мире

В Сербии оценили вероятность регистрации в Евросоюзе "Спутника V"

09:22 07.06.2021 (обновлено: 11:08 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкВакцинация вакциной от коронавируса Sputnik V в Белграде
Вакцинация вакциной от коронавируса Sputnik V в Белграде - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Сербия не может повлиять на вопрос с регистрацией Европейским лекарственным агентством (EMA) российской вакцины от COVID "Спутник V", однако уверена, что EMA сделает это, заявил в интервью РИА Новости председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич.
По словам Дачича, "не нужно на это (регистрацию "Спутника V" в Европе - ред.) смотреть с политической точки зрения". "Нужно думать о здоровье людей", - сказал он
"Уверен, что (Европейское лекарственное агентство) зарегистрирует ("Спутник V"), однако мы не можем влиять на Европейский союз", - отметил Дачич.
Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в EMA, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что затягивание с регистрацией российской вакцины в Евросоюзе - это инструмент обеспечения коммерческих интересов "своих" компаний в ущерб своим гражданам.
Читайте полный текст интервью >>>
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 20:07В мире
Путин объяснил, почему "Спутник V" до сих пор не зарегистрировали в ЕС
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияИвица ДачичЕвросоюзСербияВ мире
 
 
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