https://ria.ru/20210607/sputnik-1735943039.html

В Сербии оценили вероятность регистрации в Евросоюзе "Спутника V"

В Сербии оценили вероятность регистрации в Евросоюзе "Спутника V" - РИА Новости, 07.06.2021

В Сербии оценили вероятность регистрации в Евросоюзе "Спутника V"

Сербия не может повлиять на вопрос с регистрацией Европейским лекарственным агентством (EMA) российской вакцины от COVID "Спутник V", однако уверена, что EMA... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T09:22

2021-06-07T09:22

2021-06-07T11:08

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

ивица дачич

евросоюз

сербия

в мире

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Сербия не может повлиять на вопрос с регистрацией Европейским лекарственным агентством (EMA) российской вакцины от COVID "Спутник V", однако уверена, что EMA сделает это, заявил в интервью РИА Новости председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич.По словам Дачича, "не нужно на это (регистрацию "Спутника V" в Европе - ред.) смотреть с политической точки зрения". "Нужно думать о здоровье людей", - сказал онРоссийская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в EMA, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что затягивание с регистрацией российской вакцины в Евросоюзе - это инструмент обеспечения коммерческих интересов "своих" компаний в ущерб своим гражданам.Читайте полный текст интервью >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/putin-1735719158.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, ивица дачич, евросоюз, сербия, в мире