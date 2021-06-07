https://ria.ru/20210607/sputnik-1735943039.html
В Сербии оценили вероятность регистрации в Евросоюзе "Спутника V"
В Сербии оценили вероятность регистрации в Евросоюзе "Спутника V" - РИА Новости, 07.06.2021
В Сербии оценили вероятность регистрации в Евросоюзе "Спутника V"
Сербия не может повлиять на вопрос с регистрацией Европейским лекарственным агентством (EMA) российской вакцины от COVID "Спутник V", однако уверена, что EMA... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T09:22
2021-06-07T09:22
2021-06-07T11:08
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
ивица дачич
евросоюз
сербия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603626775_0:8:3119:1762_1920x0_80_0_0_56d97a0f9d6b288e588640fe6125938f.jpg
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Сербия не может повлиять на вопрос с регистрацией Европейским лекарственным агентством (EMA) российской вакцины от COVID "Спутник V", однако уверена, что EMA сделает это, заявил в интервью РИА Новости председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич.По словам Дачича, "не нужно на это (регистрацию "Спутника V" в Европе - ред.) смотреть с политической точки зрения". "Нужно думать о здоровье людей", - сказал онРоссийская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в EMA, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что затягивание с регистрацией российской вакцины в Евросоюзе - это инструмент обеспечения коммерческих интересов "своих" компаний в ущерб своим гражданам.Читайте полный текст интервью >>>
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/putin-1735719158.html
россия
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603626775_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_78fb2965e52c8708bc7bef737d3428a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, ивица дачич, евросоюз, сербия, в мире