https://ria.ru/20210607/set-1735672583.html

"Пытались скрыть свои личности". Кто цензурирует Facebook

"Пытались скрыть свои личности". Кто цензурирует Facebook - РИА Новости, 07.06.2021

"Пытались скрыть свои личности". Кто цензурирует Facebook

В Facebook удаляют комментарии, а иногда и аккаунты. Почему — зачастую непонятно, но, как считают многие, это связано с политическими предпочтениями цензоров... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T08:00

2021-06-07T08:00

2021-06-07T08:05

россия

facebook

восточная европа

игорь швайка

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

рбк (медиагруппа)

джордж сорос

варшава

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735954027_0:0:2901:1632_1920x0_80_0_0_7b1097c1b15602156a85dc90c45a40cc.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Facebook удаляют комментарии, а иногда и аккаунты. Почему — зачастую непонятно, но, как считают многие, это связано с политическими предпочтениями цензоров. Некоторые темы особенно "баноопасны". В частности, модераторы явно сочувствуют украинским националистам. РИА Новости узнавало, кто читает нас в социальной сети, кроме пользователей.Анонимное правосудиеРоссийско-израильскому публицисту и историку Артему Кирпичёнку на днях закрыли доступ уже ко второму аккаунту. Забанили после поста о ситуации в Белоруссии. "Рецидивистом я стал не сразу, долго был обычным человеком, а сейчас уже можно наколки набивать, — иронизирует он. — Я достаточно активный блогер, в Facebook перешел из ЖЖ в 2017-2018-м. На первых порах не было нареканий, затем мой аккаунт закрывали на день, на неделю. Чаще всего — за Ближний Восток".Процитировал как-то исторический документ, где содержались оскорбительные прозвища, — бан. Он не пытался досадить оппоненту, наоборот, хотел показать, что такую лексику без стеснения применяли в прошлом."Дальше было так: два месяца "на свободе", потом — "ходка". Так я стал "джентльменом удачи фейсбука". Были доносы из закрытых групп, после комментариев там прилетали баны. Я обжаловал, но приходили автоматические ответы в духе "вы признаны виновным", и все. Такое анонимное правосудие", — говорит блогер.Иногда просто удаляли комментарии. "Я припомнил эпизод линчевания на Евромайдане львовского комсомольца. Все удалили, но не за сцены жестокости, а за недостоверную информацию. Абсолютно непонятна логика модерации. Такое впечатление, что как только тебя заметили, уже не отвертишься, рано или поздно аккаунт закроют. Два раза попался, дальше дорога одна — в бан", — отмечает Кирпичёнок.Он завел параллельный аккаунт. "Указал себя на иврите, но было видно, что это учетная запись реального человека. Как-то утром захожу и читаю: "Чтобы предотвратить ненадлежащее использование Facebook, мы временно ограничили доступ". Пытаюсь установить контакт с администрацией, пока безуспешно". Кирпичёнок так и не понял, за что именно удаляли его посты и комментарии, почему забанили.Украинский журналист Павел Волков тоже лишился учетной записи в Facebook — после того, как опубликовал статью о связях украинских модераторов с ультраправыми и разместил видео своего выступления об этом в бундестаге. "Удалили, объяснив, что нарушил правила сообщества — какие, неизвестно до сих пор. Я, естественно, направил жалобу. Но они хитро поступают: отвечают, что у них из-за ковида мало людей, поэтому обработка запроса займет "некоторое время", тоже непонятно какое", — рассказывает он. Об этом же — симпатиях цензоров к украинским националистам — написал в конце марта журналист Андрей Манчук. Его пост назвали ложью и скрыли. В мае аккаунт удалили. На днях забанили и вторую учетную запись.Не только добровольцы, но и ФБРУкраину постоянно обсуждают в русскоязычном сегменте Facebook (да и многие граждане этой страны, как известно, русскоговорящие). Модераторы из Киева или Варшавы (где штаб-квартира корпорации по Восточной Европе) постоянно вторгаются в российское информационное пространство. Так, в марте Роскомнадзор потребовал от Facebook снять блокировку со статей РБК, ТАСС и "Взгляда". Материалы основывались на информации пресс-службы ФСБ о задержании сторонников украинской молодежной радикальной группы.Американцы ответили, что не удаляли этот контент. Просто материал, помеченный фактчекерами как ложный, понижается в выдаче — его показывают реже.Украинские фактчекеры и до того проявляли повышенное внимание к России. Так, назначенная менеджером Facebook по публичной политике на Украине Екатерина Крук работала на ресурсе StopFake, до того была помощницей депутата Верховной рады от националистической партии "Свобода" Игоря Швайки. Сам StopFake представлял себя так: "Мы отслеживаем, проверяем факты, разоблачаем российскую пропаганду".Ненадежный контент выявляют не только добровольцы, но и силовики. В сентябре 2020-го Натаниэль Глейшер, шеф политики безопасности Facebook, рассказал, как удалили "три отдельные сети на основании скоординированного недостоверного поведения (активности ботов. — Прим. ред.) по поручению зарубежного или государственного органа". "Эти сети происходили из России", — уточнил он. И вещали на самые разные страны — от Турции до Украины, уверял Глейшер.Информация о "внеплатформенной деятельности" поступила из ФБР. "Люди, стоящие за этой активностью, пытались скрыть свои личности и взаимодействие друг с другом, но наше расследование выявило связи с лицами из российского Агентства интернет-исследований", — отмечал шеф политики безопасности.Facebook активно банил во время митингов по поводу Алексея Навального. "Мы удалили 530 аккаунтов Instagram за нарушение нашей политики в отношении скоординированного аутентичного поведения", — сообщал пресс-релиз. Вина забаненных была том, что они, ставя хештеги, якобы сознательно отвлекали аудиторию от обсуждения важных тем. "Это <…> размещение больших объемов релевантного или критического контента с определенными хештегами и тегами местоположения, чтобы заглушить релевантную информацию и перенаправить разговор" — так, по мнению администрации, действовали предполагаемые боты."Глушили релевантную информацию" мемами на русском языке, посвященными некой российской знаменитости TikTok, "критике акций в поддержку Навального", сведениям о большом количестве несовершеннолетних, посещающих эти митинги, а также рекламе женской одежды и сумок.Вообще-то правила модерации Facebook находятся в открытом доступе, но ясности это не прибавляет. О цензорах там говорится очень расплывчато: "Сейчас мы сотрудничаем с независимыми экспертами по проверке фактов только в некоторых странах". Относится ли к ним Россия — неизвестно. Но у экспертов широкие полномочия: они "самостоятельно решают, какие новости проверить".Фактчекер должен получить сертификат Международной сети по проверке фактов. Эта организация работает с 2015 года и считается частью института журналистики имени Пойнтера. Среди оказывающих ей материальную помощь числятся Facebook, Google, "Открытое общество" Джорджа Сороса. Поступают гранты и американского National Endowment for Democracy (NED)*. Получается, Facebook тоже финансирует "независимых экспертов", которые занимаются цензурой. Базируется, кстати, эта международная сеть фактчекеров по иронии судьбы в Санкт-Петербурге — вернее, в Сент-Питерсберге во Флориде.МИА "Россия сегодня" направило Facebook запросы, чтобы понять, кто модерирует контент, не может ли считаться организация StopFake предвзятой и на каких основаниях удалены аккаунты журналистов, сообщивших о связях модераторов с украинскими ультраправыми. Также редакция поинтересовалась, почему корпорация не открыла офис в России. Ждем ответа.*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

https://ria.ru/20210225/avstraliya-1598829482.html

россия

восточная европа

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

200 слов про запрещенные соцсети Добиться запрета любой соцсети теперь легче легкого, - считает Вадим Дубнов, - нужно просто подкинуть туда сомнительную информацию, как подкидывают, случается, наркотики при обыске. 2021-06-07T08:00 true PT1M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, facebook, восточная европа, игорь швайка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рбк (медиагруппа), джордж сорос, варшава, технологии, в мире