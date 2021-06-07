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Испанцам начали выдавать электронные сертификаты о вакцинации от COVID-19
Испанцам начали выдавать электронные сертификаты о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2021
Испанцам начали выдавать электронные сертификаты о вакцинации от COVID-19
Сертификаты о вакцинации против COVID-19 начали выдавать в Испании с понедельника, сообщил генеральный секретарь по цифровому здравоохранению, информации и... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T21:27
2021-06-07T21:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
педро санчес
воз
евросоюз
испания
в мире
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МАДРИД, 7 июн - РИА Новости. Сертификаты о вакцинации против COVID-19 начали выдавать в Испании с понедельника, сообщил генеральный секретарь по цифровому здравоохранению, информации и инновациям министерства здравоохранения Альфредо Гонсалес."С сегодняшнего дня Испания начинает выдавать жителям нашей страны, которые его запросят, цифровой сертификат COVID-19 Европейского Союза", - заявил он на пресс-конференции, добавив, что одновременно Испания начинает признавать сертификаты, выданные в других странах ЕС."Таким образом, Испания становится одной из первых стран Европейского Союза, которые способны выдать и признать эти цифровые сертификаты ЕС. Мы делаем это более чем за 20 дней до того, когда эти сертификаты будут обязательными - 1 июля", - добавил Гонсалес.Он напомнил, что цель сертификата - облегчить передвижение граждан в Евросоюзе. Сертификат свидетельствует, что или человеку сделаны прививки одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ, или что у человека отрицательный тест на COVID-19 (признаются также тесты на антиген), или что человек выздоровел после болезни. Гонсалес сообщил, что сертификат бесплатный и что его можно получить как лично, так и в электронном виде."Этот сертификат будет действительным во всех странах ЕС с 1 июля", - напомнил он, заверив, что "защита персональных данных будет соблюдаться"."Без этого сертификата можно будет путешествовать в ЕС, выполняя санитарные требования. Процесс въезда в страну будет более медленным, могут быть дополнительные меры, такие как контроль и карантины. С цифровым сертификатом въезд в любую европейскую страну будет гораздо быстрее", - заверил Гонсалес.Электронный сертификат премьер Испании Педро Санчес презентовал в мае на туристической ярмарке Fitur. Он представляет из себя приложение и QR-код. По сути, это доработанная версия приложения Spain Travel Health, которое существует в Испании с конца прошлого года и куда загружаются данные человека, который въезжает в страну, в том числе данные о наличии ПЦР-теста, а также содержится информация о карантинных мерах не только в Испании, но и других странах.В Испании на сегодняшний день полностью вакцинированы более 11 миллионов человек (население 47 миллионов), хотя бы одну дозу вакцины получили почти 20 миллионов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/ispaniya-1736002395.html
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коронавирус covid-19, педро санчес, воз, евросоюз, испания, в мире

Испанцам начали выдавать электронные сертификаты о вакцинации от COVID-19

21:27 07.06.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МАДРИД, 7 июн - РИА Новости. Сертификаты о вакцинации против COVID-19 начали выдавать в Испании с понедельника, сообщил генеральный секретарь по цифровому здравоохранению, информации и инновациям министерства здравоохранения Альфредо Гонсалес.
"С сегодняшнего дня Испания начинает выдавать жителям нашей страны, которые его запросят, цифровой сертификат COVID-19 Европейского Союза", - заявил он на пресс-конференции, добавив, что одновременно Испания начинает признавать сертификаты, выданные в других странах ЕС.
"Таким образом, Испания становится одной из первых стран Европейского Союза, которые способны выдать и признать эти цифровые сертификаты ЕС. Мы делаем это более чем за 20 дней до того, когда эти сертификаты будут обязательными - 1 июля", - добавил Гонсалес.
Он напомнил, что цель сертификата - облегчить передвижение граждан в Евросоюзе. Сертификат свидетельствует, что или человеку сделаны прививки одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ, или что у человека отрицательный тест на COVID-19 (признаются также тесты на антиген), или что человек выздоровел после болезни. Гонсалес сообщил, что сертификат бесплатный и что его можно получить как лично, так и в электронном виде.
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"Этот сертификат будет действительным во всех странах ЕС с 1 июля", - напомнил он, заверив, что "защита персональных данных будет соблюдаться".
"Без этого сертификата можно будет путешествовать в ЕС, выполняя санитарные требования. Процесс въезда в страну будет более медленным, могут быть дополнительные меры, такие как контроль и карантины. С цифровым сертификатом въезд в любую европейскую страну будет гораздо быстрее", - заверил Гонсалес.
Электронный сертификат премьер Испании Педро Санчес презентовал в мае на туристической ярмарке Fitur. Он представляет из себя приложение и QR-код. По сути, это доработанная версия приложения Spain Travel Health, которое существует в Испании с конца прошлого года и куда загружаются данные человека, который въезжает в страну, в том числе данные о наличии ПЦР-теста, а также содержится информация о карантинных мерах не только в Испании, но и других странах.
В Испании на сегодняшний день полностью вакцинированы более 11 миллионов человек (население 47 миллионов), хотя бы одну дозу вакцины получили почти 20 миллионов.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Педро СанчесВОЗЕвросоюзИспанияВ мире
 
 
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