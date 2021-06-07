https://ria.ru/20210607/serbiya-1735931664.html

В парламенте Сербии заявили, что не закроют небо для Белоруссии

В парламенте Сербии заявили, что не закроют небо для Белоруссии - РИА Новости, 07.06.2021

В парламенте Сербии заявили, что не закроют небо для Белоруссии

Сербия не закроет свое воздушное пространство для Белоруссии, так как не является членом Евросоюза, сообщил в интервью РИА Новости председатель Народной... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T06:06

2021-06-07T06:06

2021-06-07T11:07

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

ивица дачич

еврокомиссия

евросоюз

черногория

северная македония

сербия

белоруссия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сербия не закроет свое воздушное пространство для Белоруссии, так как не является членом Евросоюза, сообщил в интервью РИА Новости председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич."Не думаю. Насколько я знаю, Сербия не принимала такого решения, потому что мы не являемся членом Европейского союза", - сказал Дачич, отвечая на вопрос, закроет ли Сербия свое небо для белорусских авиаперевозчиков после того, как такое решение принял Брюссель в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.В пятницу было опубликовано постановление ЕС, в соответствии с которым белорусским авиаперевозчикам с 5 июня запрещается использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. Запрет не касается гуманитарных рейсов, а также аварийных посадок и экстренных пролетов. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала разделять политику и вопросы авиационной безопасности после инцидента с Ryanair. Запрет европейским самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством - это политизация авиационной безопасности, отмечал гендиректор IATA Уилли Уолш.Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Северной Македонии, Сербии и Черногории. Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года. В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025 года.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210605/sud-1735819127.html

черногория

северная македония

сербия

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, ивица дачич, еврокомиссия, евросоюз, черногория, северная македония, сербия, белоруссия, в мире