https://ria.ru/20210607/serbiya-1735931664.html
В парламенте Сербии заявили, что не закроют небо для Белоруссии
В парламенте Сербии заявили, что не закроют небо для Белоруссии - РИА Новости, 07.06.2021
В парламенте Сербии заявили, что не закроют небо для Белоруссии
Сербия не закроет свое воздушное пространство для Белоруссии, так как не является членом Евросоюза, сообщил в интервью РИА Новости председатель Народной... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T06:06
2021-06-07T06:06
2021-06-07T11:07
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
ивица дачич
еврокомиссия
евросоюз
черногория
северная македония
сербия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734793770_0:216:2669:1717_1920x0_80_0_0_8cc07d0bb14cde0c300035cfa011eec3.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сербия не закроет свое воздушное пространство для Белоруссии, так как не является членом Евросоюза, сообщил в интервью РИА Новости председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич."Не думаю. Насколько я знаю, Сербия не принимала такого решения, потому что мы не являемся членом Европейского союза", - сказал Дачич, отвечая на вопрос, закроет ли Сербия свое небо для белорусских авиаперевозчиков после того, как такое решение принял Брюссель в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.В пятницу было опубликовано постановление ЕС, в соответствии с которым белорусским авиаперевозчикам с 5 июня запрещается использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. Запрет не касается гуманитарных рейсов, а также аварийных посадок и экстренных пролетов. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала разделять политику и вопросы авиационной безопасности после инцидента с Ryanair. Запрет европейским самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством - это политизация авиационной безопасности, отмечал гендиректор IATA Уилли Уолш.Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Северной Македонии, Сербии и Черногории. Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года. В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025 года.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20210605/sud-1735819127.html
черногория
северная македония
сербия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734793770_131:0:2528:1797_1920x0_80_0_0_a705ac6bcce53d8740b2816290d1ab66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, ивица дачич, еврокомиссия, евросоюз, черногория, северная македония, сербия, белоруссия, в мире