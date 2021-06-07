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В парламенте Сербии заявили, что не закроют небо для Белоруссии
В парламенте Сербии заявили, что не закроют небо для Белоруссии - РИА Новости, 07.06.2021
В парламенте Сербии заявили, что не закроют небо для Белоруссии
Сербия не закроет свое воздушное пространство для Белоруссии, так как не является членом Евросоюза, сообщил в интервью РИА Новости председатель Народной... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T06:06
2021-06-07T11:07
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
ивица дачич
еврокомиссия
евросоюз
черногория
северная македония
сербия
белоруссия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сербия не закроет свое воздушное пространство для Белоруссии, так как не является членом Евросоюза, сообщил в интервью РИА Новости председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич."Не думаю. Насколько я знаю, Сербия не принимала такого решения, потому что мы не являемся членом Европейского союза", - сказал Дачич, отвечая на вопрос, закроет ли Сербия свое небо для белорусских авиаперевозчиков после того, как такое решение принял Брюссель в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.В пятницу было опубликовано постановление ЕС, в соответствии с которым белорусским авиаперевозчикам с 5 июня запрещается использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. Запрет не касается гуманитарных рейсов, а также аварийных посадок и экстренных пролетов. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала разделять политику и вопросы авиационной безопасности после инцидента с Ryanair. Запрет европейским самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством - это политизация авиационной безопасности, отмечал гендиректор IATA Уилли Уолш.Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Северной Македонии, Сербии и Черногории. Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года. В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025 года.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, ивица дачич, еврокомиссия, евросоюз, черногория, северная македония, сербия, белоруссия, в мире

В парламенте Сербии заявили, что не закроют небо для Белоруссии

06:06 07.06.2021 (обновлено: 11:07 07.06.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск"
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сербия не закроет свое воздушное пространство для Белоруссии, так как не является членом Евросоюза, сообщил в интервью РИА Новости председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич.
"Не думаю. Насколько я знаю, Сербия не принимала такого решения, потому что мы не являемся членом Европейского союза", - сказал Дачич, отвечая на вопрос, закроет ли Сербия свое небо для белорусских авиаперевозчиков после того, как такое решение принял Брюссель в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 19:31
В Минске заявили о праве на компенсацию потерь после инцидента с Ryanair
В пятницу было опубликовано постановление ЕС, в соответствии с которым белорусским авиаперевозчикам с 5 июня запрещается использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. Запрет не касается гуманитарных рейсов, а также аварийных посадок и экстренных пролетов. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала разделять политику и вопросы авиационной безопасности после инцидента с Ryanair. Запрет европейским самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством - это политизация авиационной безопасности, отмечал гендиректор IATA Уилли Уолш.
Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Северной Македонии, Сербии и Черногории. Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года. В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025 года.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairИвица ДачичЕврокомиссияЕвросоюзЧерногорияСеверная МакедонияСербияБелоруссияВ мире
 
 
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