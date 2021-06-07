https://ria.ru/20210607/sbu-1736016308.html

СБУ отрицает задержание своего агента в России

СБУ отрицает задержание своего агента в России - РИА Новости, 07.06.2021

СБУ отрицает задержание своего агента в России

Служба безопасности Украины заявила, что информация о задержании в России агента украинских спецслужб не соответствует действительности. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T15:33

2021-06-07T15:33

2021-06-07T15:33

россия

служба безопасности украины

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КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что информация о задержании в России агента украинских спецслужб не соответствует действительности.Пресс-служба ФСБ сообщила, что в России разоблачен "агент украинских спецслужб" Алексей Семеняка, длительное время оказывавший "консультативную помощь" СБУ для "нанесения ущерба безопасности РФ". ФСБ признала нежелательным его пребывание в России и запретила ему въезжать в страну в течение 25 лет. Третьего июня Семеняка выехал из РФ."Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении "агента СБУ" следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны… Поэтому Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа", - цитирует пресс-секретаря СБУ Артема Дехтяренко издание "Украинская правда".За последнее время российские спецслужбы неоднократно сообщали о выявлении противоправной деятельности со стороны украинских дипломатов. Так, 17 апреля ФСБ России сообщила о задержании в Санкт-Петербурге украинского консула с поличным в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". МИД РФ рекомендовал консулу покинуть Россию за 72 часа. В ответ министерство иностранных дел Украины заявило, что старший дипломат посольства РФ в Киеве также должен покинуть страну в течение 72 часов.В августе 2019 года сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на провокацию, устроенную в мае того же года украинскими спецслужбами. СБУ объявила сотрудника Генерального консульства России во Львове персона нон грата, так как он якобы занимался разведывательной деятельностью, и заявила, что российский дипломат покинул страну. Ведомство не предъявило каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения.

https://ria.ru/20210607/agent-1735951112.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/fsb-1730440434.html

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россия, служба безопасности украины, мид украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), львов, санкт-петербург, в мире