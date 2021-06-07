Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/sbu-1736016308.html
СБУ отрицает задержание своего агента в России
СБУ отрицает задержание своего агента в России - РИА Новости, 07.06.2021
СБУ отрицает задержание своего агента в России
Служба безопасности Украины заявила, что информация о задержании в России агента украинских спецслужб не соответствует действительности. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:33
2021-06-07T15:33
россия
служба безопасности украины
мид украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
львов
санкт-петербург
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735947599_345:0:3221:1618_1920x0_80_0_0_f6cbe145608a0f48ca7ddeb255dd7462.jpg
КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что информация о задержании в России агента украинских спецслужб не соответствует действительности.Пресс-служба ФСБ сообщила, что в России разоблачен "агент украинских спецслужб" Алексей Семеняка, длительное время оказывавший "консультативную помощь" СБУ для "нанесения ущерба безопасности РФ". ФСБ признала нежелательным его пребывание в России и запретила ему въезжать в страну в течение 25 лет. Третьего июня Семеняка выехал из РФ."Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении "агента СБУ" следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны… Поэтому Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа", - цитирует пресс-секретаря СБУ Артема Дехтяренко издание "Украинская правда".За последнее время российские спецслужбы неоднократно сообщали о выявлении противоправной деятельности со стороны украинских дипломатов. Так, 17 апреля ФСБ России сообщила о задержании в Санкт-Петербурге украинского консула с поличным в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". МИД РФ рекомендовал консулу покинуть Россию за 72 часа. В ответ министерство иностранных дел Украины заявило, что старший дипломат посольства РФ в Киеве также должен покинуть страну в течение 72 часов.В августе 2019 года сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на провокацию, устроенную в мае того же года украинскими спецслужбами. СБУ объявила сотрудника Генерального консульства России во Львове персона нон грата, так как он якобы занимался разведывательной деятельностью, и заявила, что российский дипломат покинул страну. Ведомство не предъявило каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения.
https://ria.ru/20210607/agent-1735951112.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210429/fsb-1730440434.html
россия
львов
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735947599_705:0:2862:1618_1920x0_80_0_0_86fc29ac167589925af5b3ecc20f87b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, служба безопасности украины, мид украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), львов, санкт-петербург, в мире

СБУ отрицает задержание своего агента в России

15:33 07.06.2021
 
© ЦОС ФСБ РФЗадержание агента украинских спецслужб. Кадр из видео
Задержание агента украинских спецслужб. Кадр из видео
© ЦОС ФСБ РФ
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что информация о задержании в России агента украинских спецслужб не соответствует действительности.
Пресс-служба ФСБ сообщила, что в России разоблачен "агент украинских спецслужб" Алексей Семеняка, длительное время оказывавший "консультативную помощь" СБУ для "нанесения ущерба безопасности РФ". ФСБ признала нежелательным его пребывание в России и запретила ему въезжать в страну в течение 25 лет. Третьего июня Семеняка выехал из РФ.
Алексей Семеняка. Кадр из видео
10:31
ФСБ опубликовала видео задержания агента украинских спецслужб
"Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении "агента СБУ" следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны… Поэтому Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа", - цитирует пресс-секретаря СБУ Артема Дехтяренко издание "Украинская правда".
За последнее время российские спецслужбы неоднократно сообщали о выявлении противоправной деятельности со стороны украинских дипломатов. Так, 17 апреля ФСБ России сообщила о задержании в Санкт-Петербурге украинского консула с поличным в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.
Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". МИД РФ рекомендовал консулу покинуть Россию за 72 часа. В ответ министерство иностранных дел Украины заявило, что старший дипломат посольства РФ в Киеве также должен покинуть страну в течение 72 часов.
В августе 2019 года сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на провокацию, устроенную в мае того же года украинскими спецслужбами. СБУ объявила сотрудника Генерального консульства России во Львове персона нон грата, так как он якобы занимался разведывательной деятельностью, и заявила, что российский дипломат покинул страну. Ведомство не предъявило каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения.
Операция по задержанию украинских неонацистов. Кадр видео
29 апреля, 11:16
ФСБ показала видео задержания и допроса украинских радикалов
 
РоссияСлужба безопасности УкраиныМИД УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЛьвовСанкт-ПетербургВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:06Россия закрыла въезд девяти гражданам Канады
19:57Байден поговорил по телефону с Зеленским
19:55Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
Лента новостейМолния