https://ria.ru/20210607/sboy-1736005889.html

В работе Mail.ru произошел сбой

В работе Mail.ru произошел сбой - РИА Новости, 07.06.2021

В работе Mail.ru произошел сбой

Пользователи Mail.ru сообщают о сбоях в работе портала, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T14:37

2021-06-07T14:37

2021-06-07T14:37

россия

mail.ru group

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155061/07/1550610763_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_6fe4ebd0ab22b323f81abbecd7c1caab.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пользователи Mail.ru сообщают о сбоях в работе портала, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 14.05 мск зафиксировано 3800 жалоб. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.По данным Downdetector, 66% пользователей жалуются на проблемы с почтой, 26% претензий связаны с работой сайта, еще 7% жалуются на проблемы со входом.

https://ria.ru/20210403/tekhnologii-1604073956.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, mail.ru group, технологии, общество