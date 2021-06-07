https://ria.ru/20210607/sboy-1736005889.html
В работе Mail.ru произошел сбой
В работе Mail.ru произошел сбой - РИА Новости, 07.06.2021
В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи Mail.ru сообщают о сбоях в работе портала, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:37
2021-06-07T14:37
2021-06-07T14:37
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пользователи Mail.ru сообщают о сбоях в работе портала, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 14.05 мск зафиксировано 3800 жалоб. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.По данным Downdetector, 66% пользователей жалуются на проблемы с почтой, 26% претензий связаны с работой сайта, еще 7% жалуются на проблемы со входом.
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