https://ria.ru/20210607/rosoboroneksport-1735948591.html

Рособоронэкспорт увеличил портфель заказов в Африке южнее Сахары

Рособоронэкспорт увеличил портфель заказов в Африке южнее Сахары - РИА Новости, 07.06.2021

Рособоронэкспорт увеличил портфель заказов в Африке южнее Сахары

Рособоронэкспорт нарастил свой портфель заказов в регионе Африки южнее Сахары на 1,7 миллиарда долларов, сообщил в понедельник гендиректор компании Александр... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T10:15

2021-06-07T10:15

2021-06-07T10:15

военно-промышленная компания

александр михеев

сахара

рособоронэкспорт

абиджан

африка

безопасность

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Рособоронэкспорт нарастил свой портфель заказов в регионе Африки южнее Сахары на 1,7 миллиарда долларов, сообщил в понедельник гендиректор компании Александр Михеев в преддверии выставки вооружений Shield Africa 2021, открывающейся в Кот-д"Ивуаре.Мероприятие пройдет с 8 по 10 июня на территории полицейской академии города Абиджан."Только за 2020 и начало 2021 годов мы подписали в этом регионе контрактных документов на сумму более 1,7 миллиарда долларов и довели в портфеле заказов компании количество стран Центральной, Западной и Южной Африки до 17", – приводит слова Михеева пресс-служба Рособоронэкспорта.По его словам, сегодня Рособоронэкспорт продвигает в регион вертолетную и военно-морскую технику, средства ПВО, бронеавтомобили, средства оснащения правоохранительных органов, охраны аэропортов и критически важных объектов, а также стрелковое оружие, в том числе специальное.Среди российских вооружений, которые специалисты Рособоронэкспорта представят в Кот-д"Ивуаре - бронетранспортеры БТР-80, 80А и 82А, автоматы Калашникова "сотой" и "двухсотой" серий, АК-12, АК-15 и "абсолютные новинки" в Африке – АК-19, АК-308. Кроме того, потенциальным инозаказчикам предоставят информацию о российских противотанковых ракетных комплексах, в том числе противотанковых ракетных комплексов "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ", 120- и 82-мм минометах.В Shield Africa 2021 также поучаствует ООО "Военно-промышленная компания", которая впервые покажет в Африке натурные образцы броневиков ВПК-233316 "Тигр" в комплектации "Рейд", ВПК-39473 "Стрела" и "ВПК-Урал".

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/su-1735068743.html

https://ria.ru/20210205/vooruzheniya-1596115637.html

сахара

абиджан

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военно-промышленная компания, александр михеев, сахара, рособоронэкспорт, абиджан, африка, безопасность