Проект рекультивации Красного Бора Ленобласти обсудят с жителями
© Официальный сайт администрации Санкт-ПетербургаМинприроды: проблему полигона "Красный бор" необходимо решить к 2024 г.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн —РИА Новости. Проект рекультивации полигона Красный Бор, на котором с 1960-х годов размещали промышленные отходы 1-4 классов опасности, обсудят с местными жителями, соответствующее решение озвучил глава региона Александр Дрозденко.
"В 2014 году правительство Ленинградской области обращалось с инициативой приостановить работу полигона Красный Бор. После этого я неоднократно встречался с жителями и сейчас они ждут, когда начнётся общественное обсуждение проекта по рекультивации полигона", — сказал глава региона.
На данный момент полигон представляет собой комплекс гидротехнических сооружений - карты-накопители с развитой системой дренажа. Полный комплекс работ в Красном Бору предполагается выполнять в несколько этапов. Сначала создать противофильтрационную завесу вокруг полигона, затем — инфраструктуру для обезвреживания (переработки) содержимого карт и затем —рекультивацию территории. После этого цикла, который планируют завершить к 2024 году, полигон будет герметично изолирован от окружающей среды, а вредные последствия — ликвидированы.
В рамках нацпроекта "Экология" Ленинградская область совершенствует систему по обращению с отходами, внедряет раздельный сбор отдельных мусорных фракций, ведется работа по созданию экотехнопарков. Экотехнопарки нового типа без использования технологии сжигания предусматривают кроме приема и обработки твердых коммунальных отходов глубокую переработку практически всех нетоксичных видов отходов, включая строительные.