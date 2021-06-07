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Проект рекультивации Красного Бора Ленобласти обсудят с жителями
Проект рекультивации Красного Бора Ленобласти обсудят с жителями - РИА Новости, 07.06.2021
Проект рекультивации Красного Бора Ленобласти обсудят с жителями
Проект рекультивации полигона Красный Бор, на котором с 1960-х годов размещали промышленные отходы 1-4 классов опасности, обсудят с местными жителями,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:02
2021-06-07T13:02
ленинградская область
жкх
александр дрозденко
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн —РИА Новости. Проект рекультивации полигона Красный Бор, на котором с 1960-х годов размещали промышленные отходы 1-4 классов опасности, обсудят с местными жителями, соответствующее решение озвучил глава региона Александр Дрозденко."В 2014 году правительство Ленинградской области обращалось с инициативой приостановить работу полигона Красный Бор. После этого я неоднократно встречался с жителями и сейчас они ждут, когда начнётся общественное обсуждение проекта по рекультивации полигона", — сказал глава региона.На данный момент полигон представляет собой комплекс гидротехнических сооружений - карты-накопители с развитой системой дренажа. Полный комплекс работ в Красном Бору предполагается выполнять в несколько этапов. Сначала создать противофильтрационную завесу вокруг полигона, затем — инфраструктуру для обезвреживания (переработки) содержимого карт и затем —рекультивацию территории. После этого цикла, который планируют завершить к 2024 году, полигон будет герметично изолирован от окружающей среды, а вредные последствия — ликвидированы.В рамках нацпроекта "Экология" Ленинградская область совершенствует систему по обращению с отходами, внедряет раздельный сбор отдельных мусорных фракций, ведется работа по созданию экотехнопарков. Экотехнопарки нового типа без использования технологии сжигания предусматривают кроме приема и обработки твердых коммунальных отходов глубокую переработку практически всех нетоксичных видов отходов, включая строительные.
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жкх, александр дрозденко, ленинградская область, общество

Проект рекультивации Красного Бора Ленобласти обсудят с жителями

13:02 07.06.2021
 
© Официальный сайт администрации Санкт-ПетербургаМинприроды: проблему полигона "Красный бор" необходимо решить к 2024 г.
Минприроды: проблему полигона Красный бор необходимо решить к 2024 г.
© Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн —РИА Новости. Проект рекультивации полигона Красный Бор, на котором с 1960-х годов размещали промышленные отходы 1-4 классов опасности, обсудят с местными жителями, соответствующее решение озвучил глава региона Александр Дрозденко.
"В 2014 году правительство Ленинградской области обращалось с инициативой приостановить работу полигона Красный Бор. После этого я неоднократно встречался с жителями и сейчас они ждут, когда начнётся общественное обсуждение проекта по рекультивации полигона", — сказал глава региона.
На данный момент полигон представляет собой комплекс гидротехнических сооружений - карты-накопители с развитой системой дренажа. Полный комплекс работ в Красном Бору предполагается выполнять в несколько этапов. Сначала создать противофильтрационную завесу вокруг полигона, затем — инфраструктуру для обезвреживания (переработки) содержимого карт и затем —рекультивацию территории. После этого цикла, который планируют завершить к 2024 году, полигон будет герметично изолирован от окружающей среды, а вредные последствия — ликвидированы.
В рамках нацпроекта "Экология" Ленинградская область совершенствует систему по обращению с отходами, внедряет раздельный сбор отдельных мусорных фракций, ведется работа по созданию экотехнопарков. Экотехнопарки нового типа без использования технологии сжигания предусматривают кроме приема и обработки твердых коммунальных отходов глубокую переработку практически всех нетоксичных видов отходов, включая строительные.
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