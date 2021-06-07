https://ria.ru/20210607/rebenok-1735940595.html

В Челябинске ребенок погиб от удара током во время прогулки

В Челябинске ребенок погиб от удара током во время прогулки - РИА Новости, 07.06.2021

В Челябинске ребенок погиб от удара током во время прогулки

Десятилетний мальчик в Челябинске погиб, когда, гуляя во дворе, взялся руками за оголенный провод, возбуждено уголовное дело, сообщило в понедельник... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T09:01

2021-06-07T09:01

2021-06-07T09:01

следственный комитет россии (ск рф)

челябинск

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июн – РИА Новости. Десятилетний мальчик в Челябинске погиб, когда, гуляя во дворе, взялся руками за оголенный провод, возбуждено уголовное дело, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.По данным СУСК, вечером 6 июня на территории жилого комплекса в Челябинске обнаружено тело 10-летнего мальчика с признаками поражения электрическим током."По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, мальчик взялся руками за оголенный провод, лежащий на земле", - говорится в сообщении.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, балансовой принадлежности технического объекта и должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания на данном участке, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210606/zatseper-1735886310.html

челябинск

челябинская область

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следственный комитет россии (ск рф), челябинск, челябинская область, происшествия