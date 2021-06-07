https://ria.ru/20210607/proisshestvie-1735961279.html

Под Петербургом неизвестные подожгли иностранца, сообщил источник

Под Петербургом неизвестные подожгли иностранца, сообщил источник - РИА Новости, 07.06.2021

Под Петербургом неизвестные подожгли иностранца, сообщил источник

Неизвестные под Петербургом облили 42-летнего мигранта бензином и подожгли, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T11:16

2021-06-07T11:16

2021-06-07T12:31

александровское

пушкин

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Неизвестные под Петербургом облили 42-летнего мигранта бензином и подожгли, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Пострадавший — гражданин среднеазиатского государства. Он находится в больнице в тяжелом состоянии."Мужчину привезли на автомобиле из садоводства "Рехколово" у поселка Ольховка Пушкинского района", — заявил собеседник агентства.По его словам, мужчина рассказал, что инцидент произошел у одного из домов в поселке Александровское города Пушкин.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20210527/proisshestvie-1734360299.html

александровское

пушкин

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александровское, пушкин, санкт-петербург, происшествия