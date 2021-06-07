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Под Петербургом неизвестные подожгли иностранца, сообщил источник
Под Петербургом неизвестные подожгли иностранца, сообщил источник - РИА Новости, 07.06.2021
Под Петербургом неизвестные подожгли иностранца, сообщил источник
Неизвестные под Петербургом облили 42-летнего мигранта бензином и подожгли, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:16
2021-06-07T12:31
александровское
пушкин
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Неизвестные под Петербургом облили 42-летнего мигранта бензином и подожгли, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Пострадавший — гражданин среднеазиатского государства. Он находится в больнице в тяжелом состоянии."Мужчину привезли на автомобиле из садоводства "Рехколово" у поселка Ольховка Пушкинского района", — заявил собеседник агентства.По его словам, мужчина рассказал, что инцидент произошел у одного из домов в поселке Александровское города Пушкин.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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александровское, пушкин, санкт-петербург, происшествия

Под Петербургом неизвестные подожгли иностранца, сообщил источник

11:16 07.06.2021 (обновлено: 12:31 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Неизвестные под Петербургом облили 42-летнего мигранта бензином и подожгли, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Пострадавший — гражданин среднеазиатского государства. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.
"Мужчину привезли на автомобиле из садоводства "Рехколово" у поселка Ольховка Пушкинского района", — заявил собеседник агентства.
По его словам, мужчина рассказал, что инцидент произошел у одного из домов в поселке Александровское города Пушкин.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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АлександровскоеПушкинСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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