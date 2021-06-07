https://ria.ru/20210607/potok-1736053034.html

США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа

США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа - РИА Новости, 07.06.2021

США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа

США могут ввести ограничительные меры против оператора "Северного потока — 2", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T19:20

2021-06-07T19:20

2021-06-07T23:19

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США могут ввести ограничительные меры против оператора "Северного потока — 2", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Физическое строительство трубопровода было уже свершившимся фактом", - заявил Блинкен. Кроме того, введение санкций против германской компании могло "отравить" США отношения с Берлином и не дало бы Германии "стимулов" для дальнейших переговоров."Теперь же Германия вернулась за стол переговоров, и мы активно общаемся с ней, чтобы посмотреть, что можно, нужно и необходимо сделать.., чтобы обеспечить, чтобы транзитные платежи, которые Украина может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел Украину, были возмещены", - добавил Блинкен.По его словам, нужно заранее договориться с Германией о том, чтобы предпринять действия, если Россия захочет использовать "Северный поток 2" для давления на какие-либо страны. Москва подобные обвинения отрицает.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210607/sevpotok-1735982435.html

https://ria.ru/20210607/moment-1736043580.html

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