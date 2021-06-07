https://ria.ru/20210607/potok-1736053034.html
США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа - РИА Новости, 07.06.2021
США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
США могут ввести ограничительные меры против оператора "Северного потока — 2", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T19:20
2021-06-07T19:20
2021-06-07T23:19
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
энтони блинкен
москва
германия
сша
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603765417_202:687:2622:2048_1920x0_80_0_0_78f872cb818b1177c15c7f8f1b437b82.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США могут ввести ограничительные меры против оператора "Северного потока — 2", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Физическое строительство трубопровода было уже свершившимся фактом", - заявил Блинкен. Кроме того, введение санкций против германской компании могло "отравить" США отношения с Берлином и не дало бы Германии "стимулов" для дальнейших переговоров."Теперь же Германия вернулась за стол переговоров, и мы активно общаемся с ней, чтобы посмотреть, что можно, нужно и необходимо сделать.., чтобы обеспечить, чтобы транзитные платежи, которые Украина может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел Украину, были возмещены", - добавил Блинкен.По его словам, нужно заранее договориться с Германией о том, чтобы предпринять действия, если Россия захочет использовать "Северный поток 2" для давления на какие-либо страны. Москва подобные обвинения отрицает.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/sevpotok-1735982435.html
https://ria.ru/20210607/moment-1736043580.html
россия
москва
германия
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603765417_313:321:2616:2048_1920x0_80_0_0_4a771ba069666ce71400e216d29c1580.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, энтони блинкен, москва, германия, сша, киев, в мире, экономика