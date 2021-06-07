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Туризм
https://ria.ru/20210607/poezd-1736003448.html
Названы популярные железнодорожные направления на ближайшие праздники
Названы популярные железнодорожные направления на ближайшие праздники - РИА Новости, 07.06.2021
Названы популярные железнодорожные направления на ближайшие праздники
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления пользуются популярностью на длинных выходных — с 12 по 14 июня,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:13
2021-06-07T15:13
ярославль
казань
туризм
куда поехать в выходные
маршруты
адлер
новости - туризм
нижний новгород
москва
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления пользуются популярностью на длинных выходных — с 12 по 14 июня, сообщает Туту.ру.Средний чек на билет из Москвы на эти даты составляет 2 921 рублю в одну сторону, из Санкт-Петербурга — 3 235 рублей.Больше всего путешествий на поезде из столицы на 12-14 июня запланировано именно в Северную столицу, куда оформляется почти 30 процентов билетов.На втором месте по популярности — Анапа. Доля этого направления составляет пять процентов, а средний чек — порядка четырех тысяч рублей в одну сторону.Замыкает тройку востребованных маршрутов на 12-14 июня Нижний Новгород. Сюда приобретается 4,5 процента билетов, а платят за поездку в среднем 1,6 тысячи рублей в одну сторону.Также в десятку популярных направлений на 12-14 июня с отправлением из Москвы входят Казань, Ярославль, Симферополь, Адлер, Новороссийск, Лазаревское и Саратов.У путешественников из Санкт-Петербурга на первом месте Москва, куда оформляется более половины билетов. Средний чек в одну сторону равен 3,2 тысячи рублей. Также в тройку по популярности входят Анапа и Симферополь, средний чек по этим направлениям — 5-5,1 тысячи рублей. Кроме того, в числе востребованных маршрутов на длинные выходные у путешественников из Северной столицы — Тверь, Петрозаводск, Псков, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Воронеж и Сортавала.
https://ria.ru/20210517/kolomna-1732261548.html
https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html
ярославль
казань
адлер
нижний новгород
москва
новороссийск
симферополь
петрозаводск
саратов
анапа
ростов-на-дону
воронеж
псков
тверь
сортавала
санкт-петербург
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ярославль, казань, куда поехать в выходные, маршруты, адлер, новости - туризм, нижний новгород, москва, новороссийск, симферополь, петрозаводск, саратов, анапа, ростов-на-дону, воронеж, псков, тверь, сортавала, санкт-петербург

Названы популярные железнодорожные направления на ближайшие праздники

15:13 07.06.2021
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления пользуются популярностью на длинных выходных — с 12 по 14 июня, сообщает Туту.ру.
Средний чек на билет из Москвы на эти даты составляет 2 921 рублю в одну сторону, из Санкт-Петербурга — 3 235 рублей.
Больше всего путешествий на поезде из столицы на 12-14 июня запланировано именно в Северную столицу, куда оформляется почти 30 процентов билетов.
На втором месте по популярности — Анапа. Доля этого направления составляет пять процентов, а средний чек — порядка четырех тысяч рублей в одну сторону.
Замыкает тройку востребованных маршрутов на 12-14 июня Нижний Новгород. Сюда приобретается 4,5 процента билетов, а платят за поездку в среднем 1,6 тысячи рублей в одну сторону.
Также в десятку популярных направлений на 12-14 июня с отправлением из Москвы входят Казань, Ярославль, Симферополь, Адлер, Новороссийск, Лазаревское и Саратов.
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У путешественников из Санкт-Петербурга на первом месте Москва, куда оформляется более половины билетов. Средний чек в одну сторону равен 3,2 тысячи рублей. Также в тройку по популярности входят Анапа и Симферополь, средний чек по этим направлениям — 5-5,1 тысячи рублей. Кроме того, в числе востребованных маршрутов на длинные выходные у путешественников из Северной столицы — Тверь, Петрозаводск, Псков, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Воронеж и Сортавала.
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