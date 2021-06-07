https://ria.ru/20210607/poezd-1736003448.html

Названы популярные железнодорожные направления на ближайшие праздники

Названы популярные железнодорожные направления на ближайшие праздники - РИА Новости, 07.06.2021

Названы популярные железнодорожные направления на ближайшие праздники

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления пользуются популярностью на длинных выходных — с 12 по 14 июня,... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T15:13

2021-06-07T15:13

2021-06-07T15:13

ярославль

казань

туризм

куда поехать в выходные

маршруты

адлер

новости - туризм

нижний новгород

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155619/82/1556198242_0:298:3071:2025_1920x0_80_0_0_84a580e07bc12f0441a394fb87a2ad05.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления пользуются популярностью на длинных выходных — с 12 по 14 июня, сообщает Туту.ру.Средний чек на билет из Москвы на эти даты составляет 2 921 рублю в одну сторону, из Санкт-Петербурга — 3 235 рублей.Больше всего путешествий на поезде из столицы на 12-14 июня запланировано именно в Северную столицу, куда оформляется почти 30 процентов билетов.На втором месте по популярности — Анапа. Доля этого направления составляет пять процентов, а средний чек — порядка четырех тысяч рублей в одну сторону.Замыкает тройку востребованных маршрутов на 12-14 июня Нижний Новгород. Сюда приобретается 4,5 процента билетов, а платят за поездку в среднем 1,6 тысячи рублей в одну сторону.Также в десятку популярных направлений на 12-14 июня с отправлением из Москвы входят Казань, Ярославль, Симферополь, Адлер, Новороссийск, Лазаревское и Саратов.У путешественников из Санкт-Петербурга на первом месте Москва, куда оформляется более половины билетов. Средний чек в одну сторону равен 3,2 тысячи рублей. Также в тройку по популярности входят Анапа и Симферополь, средний чек по этим направлениям — 5-5,1 тысячи рублей. Кроме того, в числе востребованных маршрутов на длинные выходные у путешественников из Северной столицы — Тверь, Петрозаводск, Псков, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Воронеж и Сортавала.

https://ria.ru/20210517/kolomna-1732261548.html

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

ярославль

казань

адлер

нижний новгород

москва

новороссийск

симферополь

петрозаводск

саратов

анапа

ростов-на-дону

воронеж

псков

тверь

сортавала

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославль, казань, куда поехать в выходные, маршруты, адлер, новости - туризм, нижний новгород, москва, новороссийск, симферополь, петрозаводск, саратов, анапа, ростов-на-дону, воронеж, псков, тверь, сортавала, санкт-петербург