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В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками - РИА Новости, 07.06.2021
В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
Сложнейший паводок и связанный с ним сброс воды на Красноярской ГЭС никаких драматичных последствий ни для Красноярска, ни для других муниципальных образований... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:25
2021-06-07T14:25
россия
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр усс
красноярский край
дивногорск
красноярская гэс
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сложнейший паводок и связанный с ним сброс воды на Красноярской ГЭС никаких драматичных последствий ни для Красноярска, ни для других муниципальных образований не вызовет, ситуация в данный момент контролируемая, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.В понедельник власти сообщили, что из-за паводковой обстановки в регионе в среду на Красноярской ГЭС планируется открыть пятый затвор, сброс воды увеличится с нынешних 7 тысяч кубометров в секунду до 7,5 тысяч кубометров в секунду. В течение недели будет принято решение об увеличении объемов до максимального уровня в 8000 кубометров в секунду. Предполагается, что удерживать сброс воды на этом уровне ГЭС будет в течение двух-трех недель. В данный момент подтоплена береговая полоса правого и левого берегов краевого центра."Мы спрогнозировали ситуацию и сделали ставку на предупреждающие меры. Начали сброс объемов воды заранее, при этом стараясь обойтись без превышения показателей: сначала сброс воды в районе 7 тысяч кубометров в секунду, а затем - восьми. Этот план действий мы обсудили с федеральными коллегами еще неделю назад. В данный момент ситуация контролируемая. Исходим из того, что эти показатели будут сохранены, и никаких особых драматичных последствий этот сложнейший паводок ни для Красноярска, ни для других муниципальных образований не вызовет", - сказал Усс, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства края.Как сообщали в мае Росводресурсы, приток воды в водоемы каскада Енисейский ГЭС в июне будет доходить до 167% среднемноголетней нормы, паводок такой силы наблюдается раз в 100 лет. Однако начальник управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий уточнял, что нынешняя обстановка на Енисейском каскаде не уникальная, похожие ситуации складывались в 1988-м и 2016 годах.По информации МЧС России, количество снега в горах Западных и Восточных Саян в Красноярском крае превышает норму на 200-230%. По их прогнозу, с учётом осадков и таяния снега, в июне приток воды в водохранилище будет выше нормы на 60-70%, что является рекордным показателем за последние 10 лет.В результате увеличения сброса воды, по сведениям мэрия Красноярска, возможно затопление пониженных участков местности прибрежных территорий в районе города Красноярск, Дивногорска (поселки Уть-Мана, Овсянка, Слизнево), Березовском (Ермолаево, Есаулово), Емельяновском (Кубеково, Куваршино, Худоногово, Частоостровское), и Сухобузимском (Хлоптуново, Кононово, Павловщина, Атаманово) районах. Прогнозируется подтопление пониженных участков местности, расположенных по берегам реки Енисей.
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россия, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр усс, красноярский край, дивногорск, красноярская гэс, происшествия

В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками

14:25 07.06.2021
 
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сложнейший паводок и связанный с ним сброс воды на Красноярской ГЭС никаких драматичных последствий ни для Красноярска, ни для других муниципальных образований не вызовет, ситуация в данный момент контролируемая, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
В понедельник власти сообщили, что из-за паводковой обстановки в регионе в среду на Красноярской ГЭС планируется открыть пятый затвор, сброс воды увеличится с нынешних 7 тысяч кубометров в секунду до 7,5 тысяч кубометров в секунду. В течение недели будет принято решение об увеличении объемов до максимального уровня в 8000 кубометров в секунду. Предполагается, что удерживать сброс воды на этом уровне ГЭС будет в течение двух-трех недель. В данный момент подтоплена береговая полоса правого и левого берегов краевого центра.
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"Мы спрогнозировали ситуацию и сделали ставку на предупреждающие меры. Начали сброс объемов воды заранее, при этом стараясь обойтись без превышения показателей: сначала сброс воды в районе 7 тысяч кубометров в секунду, а затем - восьми. Этот план действий мы обсудили с федеральными коллегами еще неделю назад. В данный момент ситуация контролируемая. Исходим из того, что эти показатели будут сохранены, и никаких особых драматичных последствий этот сложнейший паводок ни для Красноярска, ни для других муниципальных образований не вызовет", - сказал Усс, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства края.
Как сообщали в мае Росводресурсы, приток воды в водоемы каскада Енисейский ГЭС в июне будет доходить до 167% среднемноголетней нормы, паводок такой силы наблюдается раз в 100 лет. Однако начальник управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий уточнял, что нынешняя обстановка на Енисейском каскаде не уникальная, похожие ситуации складывались в 1988-м и 2016 годах.
По информации МЧС России, количество снега в горах Западных и Восточных Саян в Красноярском крае превышает норму на 200-230%. По их прогнозу, с учётом осадков и таяния снега, в июне приток воды в водохранилище будет выше нормы на 60-70%, что является рекордным показателем за последние 10 лет.
В результате увеличения сброса воды, по сведениям мэрия Красноярска, возможно затопление пониженных участков местности прибрежных территорий в районе города Красноярск, Дивногорска (поселки Уть-Мана, Овсянка, Слизнево), Березовском (Ермолаево, Есаулово), Емельяновском (Кубеково, Куваршино, Худоногово, Частоостровское), и Сухобузимском (Хлоптуново, Кононово, Павловщина, Атаманово) районах. Прогнозируется подтопление пониженных участков местности, расположенных по берегам реки Енисей.
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РоссияФедеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр УссКрасноярский крайДивногорскКрасноярская ГЭСПроисшествия
 
 
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