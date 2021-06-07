В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День третий
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сложнейший паводок и связанный с ним сброс воды на Красноярской ГЭС никаких драматичных последствий ни для Красноярска, ни для других муниципальных образований не вызовет, ситуация в данный момент контролируемая, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
В понедельник власти сообщили, что из-за паводковой обстановки в регионе в среду на Красноярской ГЭС планируется открыть пятый затвор, сброс воды увеличится с нынешних 7 тысяч кубометров в секунду до 7,5 тысяч кубометров в секунду. В течение недели будет принято решение об увеличении объемов до максимального уровня в 8000 кубометров в секунду. Предполагается, что удерживать сброс воды на этом уровне ГЭС будет в течение двух-трех недель. В данный момент подтоплена береговая полоса правого и левого берегов краевого центра.
"Мы спрогнозировали ситуацию и сделали ставку на предупреждающие меры. Начали сброс объемов воды заранее, при этом стараясь обойтись без превышения показателей: сначала сброс воды в районе 7 тысяч кубометров в секунду, а затем - восьми. Этот план действий мы обсудили с федеральными коллегами еще неделю назад. В данный момент ситуация контролируемая. Исходим из того, что эти показатели будут сохранены, и никаких особых драматичных последствий этот сложнейший паводок ни для Красноярска, ни для других муниципальных образований не вызовет", - сказал Усс, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства края.
Как сообщали в мае Росводресурсы, приток воды в водоемы каскада Енисейский ГЭС в июне будет доходить до 167% среднемноголетней нормы, паводок такой силы наблюдается раз в 100 лет. Однако начальник управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий уточнял, что нынешняя обстановка на Енисейском каскаде не уникальная, похожие ситуации складывались в 1988-м и 2016 годах.
В результате увеличения сброса воды, по сведениям мэрия Красноярска, возможно затопление пониженных участков местности прибрежных территорий в районе города Красноярск, Дивногорска (поселки Уть-Мана, Овсянка, Слизнево), Березовском (Ермолаево, Есаулово), Емельяновском (Кубеково, Куваршино, Худоногово, Частоостровское), и Сухобузимском (Хлоптуново, Кононово, Павловщина, Атаманово) районах. Прогнозируется подтопление пониженных участков местности, расположенных по берегам реки Енисей.