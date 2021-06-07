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Председатель Народного собрания Дагестана подал в отставку
Председатель Народного собрания Дагестана подал в отставку - РИА Новости, 07.06.2021
Председатель Народного собрания Дагестана подал в отставку
Председатель народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил РИА Новости, что в ближайшее время покинет пост. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T16:38
2021-06-07T16:38
2021-06-07T17:15
хизри шихсаидов
единая россия
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республика дагестан
политика
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МАХАЧКАЛА, 7 июн – РИА Новости. Председатель народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил РИА Новости, что в ближайшее время покинет пост.Шихсаидов занял пост руководителя парламента республики 7 февраля 2013 года. Ранее являлся депутатом Государственной думы V и VI созывов от "Единой России", председателем правительства Дагестана."Официального документа пока нет, но я планирую покинуть пост в ближайшее время, это должно решиться на сессии народного собрания. Формируется новая команда, и это нормальный процесс", – сказал он.Источник в парламенте сообщил РИА Новости, что Шихсаидов покинул пост, временно исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель председателя парламента Сайгидахмед Ахмедов.
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хизри шихсаидов, единая россия, республика дагестан, политика
МАХАЧКАЛА, 7 июн – РИА Новости.
Председатель народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов
сообщил РИА Новости, что в ближайшее время покинет пост.
Шихсаидов занял пост руководителя парламента республики 7 февраля 2013 года. Ранее являлся депутатом Государственной думы V и VI созывов от "Единой России", председателем правительства Дагестана.
"Официального документа пока нет, но я планирую покинуть пост в ближайшее время, это должно решиться на сессии народного собрания. Формируется новая команда, и это нормальный процесс", – сказал он.
Источник в парламенте сообщил РИА Новости, что Шихсаидов покинул пост, временно исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель председателя парламента Сайгидахмед Ахмедов.
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