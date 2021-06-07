Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
https://ria.ru/20210607/otstavka-1736027456.html
Председатель Народного собрания Дагестана подал в отставку
Председатель Народного собрания Дагестана подал в отставку - РИА Новости, 07.06.2021
Председатель Народного собрания Дагестана подал в отставку
Председатель народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил РИА Новости, что в ближайшее время покинет пост. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T16:38
2021-06-07T17:15
хизри шихсаидов
единая россия
республика дагестан
республика дагестан
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736028926_0:10:512:298_1920x0_80_0_0_11e07162faa9c11e4d38e4310ec5499e.jpg
МАХАЧКАЛА, 7 июн – РИА Новости. Председатель народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил РИА Новости, что в ближайшее время покинет пост.Шихсаидов занял пост руководителя парламента республики 7 февраля 2013 года. Ранее являлся депутатом Государственной думы V и VI созывов от "Единой России", председателем правительства Дагестана."Официального документа пока нет, но я планирую покинуть пост в ближайшее время, это должно решиться на сессии народного собрания. Формируется новая команда, и это нормальный процесс", – сказал он.Источник в парламенте сообщил РИА Новости, что Шихсаидов покинул пост, временно исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель председателя парламента Сайгидахмед Ахмедов.
https://ria.ru/20210212/dagestan-1597183996.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736028926_5:0:469:348_1920x0_80_0_0_4522257aaa783b3cb90de5ada873cc02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хизри шихсаидов, единая россия, республика дагестан, политика

Председатель Народного собрания Дагестана подал в отставку

16:38 07.06.2021 (обновлено: 17:15 07.06.2021)
 
© Фото : Народное собрание Республики ДагестанПредседатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов
Председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : Народное собрание Республики Дагестан
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 7 июн – РИА Новости. Председатель народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил РИА Новости, что в ближайшее время покинет пост.
Шихсаидов занял пост руководителя парламента республики 7 февраля 2013 года. Ранее являлся депутатом Государственной думы V и VI созывов от "Единой России", председателем правительства Дагестана.
"Официального документа пока нет, но я планирую покинуть пост в ближайшее время, это должно решиться на сессии народного собрания. Формируется новая команда, и это нормальный процесс", – сказал он.
Источник в парламенте сообщил РИА Новости, что Шихсаидов покинул пост, временно исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель председателя парламента Сайгидахмед Ахмедов.

Другие новости региона читайте здесь>>

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 12:36
В Кремле ответили на вопрос о скандальном видео с чиновником из Дагестана
 
Республика ДагестанХизри ШихсаидовЕдиная РоссияРеспублика ДагестанПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:57В Белом доме сообщили о телефонном разговоре Байдена с Зеленским
19:55Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
Лента новостейМолния