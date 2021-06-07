https://ria.ru/20210607/nato-1736045795.html

Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой

Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой - РИА Новости, 07.06.2021

Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой

Климатические изменения наряду с активностью России и Китая повышают внимание НАТО к Арктике, заявил глава организации в понедельник. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T18:28

2021-06-07T18:28

2021-06-07T18:28

россия

арктика

нато

китай

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ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Климатические изменения наряду с активностью России и Китая повышают внимание НАТО к Арктике, заявил глава организации в понедельник.Он отметил, что в виду этих обстоятельств НАТО усиливает внимание и увеличивает присутствие в Арктике. "Союзники НАТО... инвестируют в новые возможности - от военных самолетов до патрульных подводных лодок и всего, что необходимо для того, чтобы мы продолжали демонстрировать необходимое присутствие в регионе", - сказал Столтенберг.Ранее в МИД РФ отмечали, что по мере повышения доступности Арктики в результате изменения климата и таяния льдов наблюдается тенденция наращивания в этом регионе иностранного военного присутствия, в том числе в непосредственной близости от границ России. Москва считает, что в Арктике нет потенциала для конфликта, в том числе нет вызовов, имеющих военное измерение и требующих наращивания там военного присутствия неарктических государств.

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/arktika-1732657330.html

россия

арктика

китай

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россия, арктика, нато, китай