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Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой - РИА Новости, 07.06.2021
Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
Климатические изменения наряду с активностью России и Китая повышают внимание НАТО к Арктике, заявил глава организации в понедельник. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T18:28
2021-06-07T18:28
россия
арктика
нато
китай
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ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Климатические изменения наряду с активностью России и Китая повышают внимание НАТО к Арктике, заявил глава организации в понедельник.Он отметил, что в виду этих обстоятельств НАТО усиливает внимание и увеличивает присутствие в Арктике. "Союзники НАТО... инвестируют в новые возможности - от военных самолетов до патрульных подводных лодок и всего, что необходимо для того, чтобы мы продолжали демонстрировать необходимое присутствие в регионе", - сказал Столтенберг.Ранее в МИД РФ отмечали, что по мере повышения доступности Арктики в результате изменения климата и таяния льдов наблюдается тенденция наращивания в этом регионе иностранного военного присутствия, в том числе в непосредственной близости от границ России. Москва считает, что в Арктике нет потенциала для конфликта, в том числе нет вызовов, имеющих военное измерение и требующих наращивания там военного присутствия неарктических государств.
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россия, арктика, нато, китай

Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой

18:28 07.06.2021
 
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Michael H. LehmanЭскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане
Эскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Michael H. Lehman
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ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Климатические изменения наряду с активностью России и Китая повышают внимание НАТО к Арктике, заявил глава организации в понедельник.
"Таяние льдов в совокупности с возросшим российским военным присутствием... и растущим интересом Китая к Арктике, конечно, повышает ее значение (для НАТО)", - сказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая в вашингтонском Атлантическом Совете (признан нежелательной организацией в РФ).
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 15:59В мире
У МИД РФ "возникли вопросы" к деятельности НАТО в Арктике
Он отметил, что в виду этих обстоятельств НАТО усиливает внимание и увеличивает присутствие в Арктике. "Союзники НАТО... инвестируют в новые возможности - от военных самолетов до патрульных подводных лодок и всего, что необходимо для того, чтобы мы продолжали демонстрировать необходимое присутствие в регионе", - сказал Столтенберг.
Ранее в МИД РФ отмечали, что по мере повышения доступности Арктики в результате изменения климата и таяния льдов наблюдается тенденция наращивания в этом регионе иностранного военного присутствия, в том числе в непосредственной близости от границ России. Москва считает, что в Арктике нет потенциала для конфликта, в том числе нет вызовов, имеющих военное измерение и требующих наращивания там военного присутствия неарктических государств.
 
РоссияАрктикаНАТОКитай
 
 
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