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Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой - РИА Новости, 07.06.2021
Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
Климатические изменения наряду с активностью России и Китая повышают внимание НАТО к Арктике, заявил глава организации в понедельник. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T18:28
2021-06-07T18:28
2021-06-07T18:28
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арктика
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ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Климатические изменения наряду с активностью России и Китая повышают внимание НАТО к Арктике, заявил глава организации в понедельник.Он отметил, что в виду этих обстоятельств НАТО усиливает внимание и увеличивает присутствие в Арктике. "Союзники НАТО... инвестируют в новые возможности - от военных самолетов до патрульных подводных лодок и всего, что необходимо для того, чтобы мы продолжали демонстрировать необходимое присутствие в регионе", - сказал Столтенберг.Ранее в МИД РФ отмечали, что по мере повышения доступности Арктики в результате изменения климата и таяния льдов наблюдается тенденция наращивания в этом регионе иностранного военного присутствия, в том числе в непосредственной близости от границ России. Москва считает, что в Арктике нет потенциала для конфликта, в том числе нет вызовов, имеющих военное измерение и требующих наращивания там военного присутствия неарктических государств.
https://radiosputnik.ria.ru/20210517/arktika-1732657330.html
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