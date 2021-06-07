https://ria.ru/20210607/nato-1735949787.html

Захарова назвала условие для диалога России и НАТО

Захарова назвала условие для диалога России и НАТО - РИА Новости, 07.06.2021

Захарова назвала условие для диалога России и НАТО

Россия не уходит от диалога с НАТО по вопросам деэскалации, но для этого к обсуждениям надо привлекать профессионалов, написала официальный представитель МИД... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T10:25

2021-06-07T10:25

2021-06-07T11:34

россия

мария захарова

нато

в мире

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия не уходит от диалога с НАТО по вопросам деэскалации, но для этого к обсуждениям надо привлекать профессионалов, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале."Без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла", — отметила она, комментируя заявление генсека альянса Йенса Столтенберга, который предложил возобновить контакты в Совете Россия — НАТО.По его словам, российское правительство проигнорировало эту инициативу — "встречи не проводятся уже более полутора лет". Столтенберг добавил, что "мяч сейчас на стороны Москвы". Захарова предложила альянсу "вернуть на поле свои ворота".Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова пойти на это, но начать контакты должны военные. По словам министра, именно они компетентны обсуждать, какова реальная ситуация "на земле". Он также напомнил, что НАТО нарушает договоренности и размещает "существенные боевые силы" на территории стран, только недавно вступивших в блок.Совет Россия — НАТО с 2002 года был основным форумом для обсуждения сотрудничества. После кризиса на Украине этот институт, как и вся идея долгосрочного партнерства межу сторонами, на неопределенное время стал неактуальным, хотя военно-политические контакты на разных уровнях время от времени возобновлялись.

https://ria.ru/20210606/zakharova-1735866976.html

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россия, мария захарова, нато, в мире