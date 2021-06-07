Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/nato-1735949787.html
Захарова назвала условие для диалога России и НАТО
Захарова назвала условие для диалога России и НАТО - РИА Новости, 07.06.2021
Захарова назвала условие для диалога России и НАТО
Россия не уходит от диалога с НАТО по вопросам деэскалации, но для этого к обсуждениям надо привлекать профессионалов, написала официальный представитель МИД... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T10:25
2021-06-07T11:34
россия
мария захарова
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/06/1735893818_0:12:3088:1749_1920x0_80_0_0_3620a7a27310cf6970b8dfb7881844d8.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия не уходит от диалога с НАТО по вопросам деэскалации, но для этого к обсуждениям надо привлекать профессионалов, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале."Без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла", — отметила она, комментируя заявление генсека альянса Йенса Столтенберга, который предложил возобновить контакты в Совете Россия — НАТО.По его словам, российское правительство проигнорировало эту инициативу — "встречи не проводятся уже более полутора лет". Столтенберг добавил, что "мяч сейчас на стороны Москвы". Захарова предложила альянсу "вернуть на поле свои ворота".Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова пойти на это, но начать контакты должны военные. По словам министра, именно они компетентны обсуждать, какова реальная ситуация "на земле". Он также напомнил, что НАТО нарушает договоренности и размещает "существенные боевые силы" на территории стран, только недавно вступивших в блок.Совет Россия — НАТО с 2002 года был основным форумом для обсуждения сотрудничества. После кризиса на Украине этот институт, как и вся идея долгосрочного партнерства межу сторонами, на неопределенное время стал неактуальным, хотя военно-политические контакты на разных уровнях время от времени возобновлялись.
https://ria.ru/20210606/zakharova-1735866976.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/06/1735893818_359:0:3088:2047_1920x0_80_0_0_4ae9199d1d634fe0706edd7774f1fbe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, нато, в мире

Захарова назвала условие для диалога России и НАТО

10:25 07.06.2021 (обновлено: 11:34 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия не уходит от диалога с НАТО по вопросам деэскалации, но для этого к обсуждениям надо привлекать профессионалов, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
"Без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла", — отметила она, комментируя заявление генсека альянса Йенса Столтенберга, который предложил возобновить контакты в Совете Россия — НАТО.
По его словам, российское правительство проигнорировало эту инициативу — "встречи не проводятся уже более полутора лет".
Столтенберг добавил, что "мяч сейчас на стороны Москвы". Захарова предложила альянсу "вернуть на поле свои ворота".
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова пойти на это, но начать контакты должны военные. По словам министра, именно они компетентны обсуждать, какова реальная ситуация "на земле". Он также напомнил, что НАТО нарушает договоренности и размещает "существенные боевые силы" на территории стран, только недавно вступивших в блок.
Совет Россия — НАТО с 2002 года был основным форумом для обсуждения сотрудничества. После кризиса на Украине этот институт, как и вся идея долгосрочного партнерства межу сторонами, на неопределенное время стал неактуальным, хотя военно-политические контакты на разных уровнях время от времени возобновлялись.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 13:22
Захарова ответила на слова генсека НАТО о сотрудничестве Москвы и Минска
 
РоссияМария ЗахароваНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:55Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
Лента новостейМолния