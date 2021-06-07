Зеленский заявил о важности немедленного вступления Украины в НАТО
02:42 07.06.2021 (обновлено: 10:35 07.06.2021)
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, поскольку на кону ее независимость, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью порталу Axios.
На следующей неделе в Брюсселе состоится саммит лидеров стран НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее выразил разочарование тем, что альянс не пригласил на эту встречу делегацию из Киева.
"Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь", — заявил Зеленский.
По мнению главы государства, Украина все равно со временем вступит в НАТО, однако граждане страны, как отметил он, все меньше верят в это.
"Я думаю, что это большая проблема", — добавил Зеленский.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.