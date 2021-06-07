https://ria.ru/20210607/nato-1735926880.html

Зеленский заявил о важности немедленного вступления Украины в НАТО

Зеленский заявил о важности немедленного вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 07.06.2021

Зеленский заявил о важности немедленного вступления Украины в НАТО

Вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, поскольку на кону ее независимость, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью порталу... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T02:42

2021-06-07T02:42

2021-06-07T10:35

ситуация на украине

нато

владимир зеленский

андерс фог расмуссен

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, поскольку на кону ее независимость, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью порталу Axios.На следующей неделе в Брюсселе состоится саммит лидеров стран НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее выразил разочарование тем, что альянс не пригласил на эту встречу делегацию из Киева.По мнению главы государства, Украина все равно со временем вступит в НАТО, однако граждане страны, как отметил он, все меньше верят в это."Я думаю, что это большая проблема", — добавил Зеленский.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210607/zelenskiy-1735926709.html

https://ria.ru/20210607/zelenskiy-1735926198.html

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ситуация на украине, нато, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, украина, в мире