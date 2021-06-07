https://ria.ru/20210607/migranty-1735950028.html

Посол назвала число киргизских мигрантов в России

Посол назвала число киргизских мигрантов в России - РИА Новости, 07.06.2021

Посол назвала число киргизских мигрантов в России

Посол Киргизии в России Гульнара–Клара Самат рассказала в интервью РИА Новости, сколько граждан республики в последние годы находятся в России и как пандемия... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T10:27

2021-06-07T10:27

2021-06-07T11:06

гульнара–клара самат

россия

киргизия

общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Посол Киргизии в России Гульнара–Клара Самат рассказала в интервью РИА Новости, сколько граждан республики в последние годы находятся в России и как пандемия коронавируса повлияла на этот показатель."Есть понятие - общая численность единовременно пребывающих граждан, включающая в себя состоящих на миграционном учете и тех, кто находится нелегально. К примеру, на конец 2019 года было 1 миллион 55 тысяч граждан КР по всей России, а в конце 2020 года - уже 720 тысяч", - сказала посол.По её словам, количество граждан значительно сократилось по причине закрытия сухопутных границ, сокращенного количества регулярных авиарейсов и высокой стоимости авиабилетов.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что ситуация с мигрантами в строительстве выходит на катастрофический уровень, а цены на трудовые ресурсы выросли на 50-100%.Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов ранее сообщил РИА Новости, что Москве сейчас недостает около 300 тысяч трудовых мигрантов.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210604/migranty-1735607449.html

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гульнара–клара самат, россия, киргизия, общество