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Ученые выяснили, каким детям будет трудно учиться в школе

Ученые выяснили, каким детям будет трудно учиться в школе - РИА Новости, 07.06.2021

Ученые выяснили, каким детям будет трудно учиться в школе

Большинство школьников испытывают трудности в обучении из-за низких способностей к самостоятельному выполнению заданий. К таким выводам пришли ученые... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T09:00

2021-06-07T09:00

2021-06-07T10:47

навигатор абитуриента

наука

университетская наука

россия

москва

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

сн_образование

общество

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Большинство школьников испытывают трудности в обучении из-за низких способностей к самостоятельному выполнению заданий. К таким выводам пришли ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) в ходе исследования предпосылок возникновения трудностей школьного обучения у учащихся начальных классов. Статья опубликована в журнале "Психологическая наука и образование".Ученые МГППУ исследовали особенности памяти, внимания и зрительно-моторной координации с помощью комплекса психологических методик у 150 детей до начала обучения в школе и у них же в первом и четвертом классах и выявили основные предпосылки возникновения математических, лингвистических и смешанных трудностей школьного обучения.Одна из главных предпосылок всех видов трудностей обучения — это низкий уровень способности к самостоятельному выполнению заданий, рассказала профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития и ведущий научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии ФГБНУ "Научный центр психического здоровья" МГППУ Наталья Горбачевская.По словам Горбачевской, если ребенок к началу обучения не может самостоятельно делать какую-либо работу, которая требует внимания, сосредоточенности и волевого усилия, то, скорее всего, он будет испытывать сложности в школе.Также специалисты МГППУ разработали модели сочетания факторов, которые ведут к возникновению математических, лингвистических и смешанных трудностей обучения."Низкие результаты по нескольким компонентам учебной деятельности (смешанные трудности) являются наиболее сложной проблемой для учащегося, так как их возникновение и сохранение на протяжении обучения в начальной школе при наличии предпосылок наиболее вероятно", — отметила аспирант МГППУ Елена Канторова.Трудности школьного обучения смешанного вида характеризуются одновременно низкими результатами по следующим критериям: способность к самостоятельному выполнению задания, умение руководствоваться системой условий задачи, развитие фонематического слуха, объем и прочность слухоречевого запоминания, концентрация и устойчивость внимания, зрительно-моторная координация, рассказали ученые.По их словам, математические и лингвистические трудности школьного обучения имеют различную структуру предопределяющих факторов."Предпосылками математических трудностей школьного обучения являются недостаточная способность самостоятельно выполнить задание, неумение руководствоваться системой условий задачи, сложности зрительно-моторной координации; а лингвистических трудностей — помимо низкого показателя способности самостоятельно выполнить задание и неумения руководствоваться системой условий задачи, также являются недостаточный уровень развития фонематического слуха, низкая прочность слухоречевого запоминания, сложности концентрации и устойчивости внимания", — прокомментировала Канторова.В дальнейшем ученые планируют разработать программу помощи детям на самых ранних этапах обучения, основанную на разработанной ими диагностике детей и направленную на формирование навыков самостоятельной работы, а также на целенаправленное развитие памяти, внимания и зрительно-моторной координации.

https://sn.ria.ru/20180418/1518836175.html

https://sn.ria.ru/20190327/1552083281.html

https://sn.ria.ru/20200623/1573314938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, россия, москва, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), сн_образование, общество