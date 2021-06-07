https://ria.ru/20210607/mer-1735950980.html

Три человека подали документы на конкурс на должность мэра Владивостока

Три человека подали документы на конкурс на должность мэра Владивостока - РИА Новости, 07.06.2021

Три человека подали документы на конкурс на должность мэра Владивостока

Три человека в первый день приема подали документы для участия в конкурсе на замещение должности мэра Владивостока после отставки Олега Гуменюка, сообщил РИА... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T10:31

2021-06-07T10:31

2021-06-07T10:31

константин шестаков

олег кожемяко

юрий трутнев

владивосток

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Три человека в первый день приема подали документы для участия в конкурсе на замещение должности мэра Владивостока после отставки Олега Гуменюка, сообщил РИА Новости представитель думы.Гуменюк написал заявление об уходе с поста мэра с 19 мая после того, как вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить его уйти в отставку и искать нового человека на этот пост. На ненадлежащую работу мэра пожаловался губернатор Олег Кожемяко, он отметил, что городу выделяются значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходит. И.о. мэра назначен бывший зампред правительства Приморья Константин Шестаков. Депутаты приняли отставку Гуменюка, конкурс на замещение должности мэра начался 4 июня. В понедельник, 7 июня, комиссия начала прием документов от желающих участвовать в конкурсе."В первый день документы подали три человека", - сказали в думе, не уточнив их имена.Муниципальный депутат от ЛДПР в Спасском районе Вячеслав Гнездилов сообщил РИА Новости, что он подал документы для участия в конкурсе. "Да, подал сегодня документы", - сообщил собеседник. Гнездилов уже подавал документы для участия в конкурсе на замещение должности главы Владивостока в 2018 году как самовыдвиженец, но позже снял свою кандидатуру.Документы на конкурс принимаются до 21 июня 2021 года включительно. Глава Владивостока избирается думой города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. В нем могут принять участие россияне от 21 года.Конкурс проводится в два этапа. Первый состоится 20 июля. На нем члены комиссии проверят достоверность сведений, представленных претендентами, и соответствие кандидатов установленным требованиям. На втором этапе, который назначен на 28 июля, комиссия проведет собеседования с претендентами. По итогам члены комиссии представят в думу не менее двух кандидатов для избрания на должность мэра.

https://ria.ru/20210604/vzyatka-1735547127.html

владивосток

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константин шестаков, олег кожемяко, юрий трутнев, владивосток, политика