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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210607/maski-1736019532.html
Власти Брюсселя отменили обязательное ношение масок на улице с 9 июня
Власти Брюсселя отменили обязательное ношение масок на улице с 9 июня - РИА Новости, 07.06.2021
Власти Брюсселя отменили обязательное ношение масок на улице с 9 июня
Власти Брюсселя решили с 9 июня отменить обязательное ношение медицинских масок вне закрытых помещений в городе, за исключением наиболее оживленных торговых... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:55
2021-06-07T15:55
распространение коронавируса
брюссель
бельгия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Власти Брюсселя решили с 9 июня отменить обязательное ношение медицинских масок вне закрытых помещений в городе, за исключением наиболее оживленных торговых улиц и площадей, сообщил брюссельский бургомистр Филипп Клоз.Решение было принято по итогам заседания совета бургомистров столичного региона.В Брюсселе и других регионах Бельгии уже несколько месяцев ношение медицинской маски является обязательным на улице.На прошлой неделе премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и массовой вакцинации населения против коронавируса объявил о смягчении ограничительных мер на территории всей страны.В частности, с 9 июня рестораны смогут принимать клиентов в помещении. До этого разрешалось только обслуживание на открытом воздухе. Часы работы ресторанов увеличены, они могут работать с 5.00 до 23.30.Власти утвердили и очень ожидаемое в период летних отпусков ослабление мер по поездкам за пределы Бельгии.Офисам разрешили частично возобновить очную работу. Пока работники могут выходить в офис раз в неделю.В Бельгии более 53% взрослого населения уже получили как минимум первую дозу вакцины от коронавируса.
https://ria.ru/20210213/maski-1597298333.html
https://rsport.ria.ru/20210518/vaktsinatsiya-1732859208.html
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брюссель, бельгия, в мире

Власти Брюсселя отменили обязательное ношение масок на улице с 9 июня

15:55 07.06.2021
 
© РИА Новости / Алан Булкаты / Перейти в фотобанкЛюди в масках на улице Брюсселя
Люди в масках на улице Брюсселя - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алан Булкаты
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Власти Брюсселя решили с 9 июня отменить обязательное ношение медицинских масок вне закрытых помещений в городе, за исключением наиболее оживленных торговых улиц и площадей, сообщил брюссельский бургомистр Филипп Клоз.
"Вакцинация продолжается, показатели (распространения вируса - ред.) падают. С 9 июня ношение маски более не будет обязательным на воздухе, за исключением нескольких загруженных торговых улиц", - написал Клоз в Twitter.
Решение было принято по итогам заседания совета бургомистров столичного региона.
В Брюсселе и других регионах Бельгии уже несколько месяцев ношение медицинской маски является обязательным на улице.
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На прошлой неделе премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и массовой вакцинации населения против коронавируса объявил о смягчении ограничительных мер на территории всей страны.
В частности, с 9 июня рестораны смогут принимать клиентов в помещении. До этого разрешалось только обслуживание на открытом воздухе. Часы работы ресторанов увеличены, они могут работать с 5.00 до 23.30.
Власти утвердили и очень ожидаемое в период летних отпусков ослабление мер по поездкам за пределы Бельгии.
Офисам разрешили частично возобновить очную работу. Пока работники могут выходить в офис раз в неделю.
В Бельгии более 53% взрослого населения уже получили как минимум первую дозу вакцины от коронавируса.
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