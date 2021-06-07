https://ria.ru/20210607/maski-1736019532.html

Власти Брюсселя отменили обязательное ношение масок на улице с 9 июня

Власти Брюсселя отменили обязательное ношение масок на улице с 9 июня - РИА Новости, 07.06.2021

Власти Брюсселя отменили обязательное ношение масок на улице с 9 июня

Власти Брюсселя решили с 9 июня отменить обязательное ношение медицинских масок вне закрытых помещений в городе, за исключением наиболее оживленных торговых... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T15:55

2021-06-07T15:55

2021-06-07T15:55

распространение коронавируса

брюссель

бельгия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Власти Брюсселя решили с 9 июня отменить обязательное ношение медицинских масок вне закрытых помещений в городе, за исключением наиболее оживленных торговых улиц и площадей, сообщил брюссельский бургомистр Филипп Клоз.Решение было принято по итогам заседания совета бургомистров столичного региона.В Брюсселе и других регионах Бельгии уже несколько месяцев ношение медицинской маски является обязательным на улице.На прошлой неделе премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и массовой вакцинации населения против коронавируса объявил о смягчении ограничительных мер на территории всей страны.В частности, с 9 июня рестораны смогут принимать клиентов в помещении. До этого разрешалось только обслуживание на открытом воздухе. Часы работы ресторанов увеличены, они могут работать с 5.00 до 23.30.Власти утвердили и очень ожидаемое в период летних отпусков ослабление мер по поездкам за пределы Бельгии.Офисам разрешили частично возобновить очную работу. Пока работники могут выходить в офис раз в неделю.В Бельгии более 53% взрослого населения уже получили как минимум первую дозу вакцины от коронавируса.

https://ria.ru/20210213/maski-1597298333.html

https://rsport.ria.ru/20210518/vaktsinatsiya-1732859208.html

брюссель

бельгия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюссель, бельгия, в мире