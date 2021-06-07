https://ria.ru/20210607/lisy-1735662100.html

На Камчатке лисы-кинозвезды обзавелись потомством

На Камчатке лисы-кинозвезды обзавелись потомством - РИА Новости, 07.06.2021

На Камчатке лисы-кинозвезды обзавелись потомством

У семейной лисьей пары, живущей в Кроноцко-Богачевской тундре в центральной части заповедника, появилось потомство, сообщает пресс-служба Кроноцкого... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T02:16

2021-06-07T02:16

2021-06-07T08:46

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. У семейной лисьей пары, живущей в Кроноцко-Богачевской тундре в центральной части заповедника, появилось потомство, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.Сотрудники уточняют, что съемочная группа проекта "Камчатка. Рассказ в лисах" долго ждала момента, когда Пенелопа и Ветер, главные рыжие герои будущего фильма, отпустят своих шестерых детей на первую прогулку. В итоге трое лисят предстали перед камерами. "Ветер настолько изменился, что принимает активное участие в воспитании лисят, — пишут авторы проекта. — Сегодня счастливый отец семейства преподнес нам подарок — можно даже подумать, что специально для нас позвал своих детей — похвалиться, какие они замечательные. У лис есть особый клич для малышей. Они опускают голову в нору, и особенным голосом их зовут. Ветер посмотрел в нашу сторону и позвал лисят из норы!"

https://ria.ru/20201109/kamchatka-1583506188.html

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