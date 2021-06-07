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На Камчатке лисы-кинозвезды обзавелись потомством
На Камчатке лисы-кинозвезды обзавелись потомством - РИА Новости, 07.06.2021
На Камчатке лисы-кинозвезды обзавелись потомством
У семейной лисьей пары, живущей в Кроноцко-Богачевской тундре в центральной части заповедника, появилось потомство, сообщает пресс-служба Кроноцкого... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T02:16
2021-06-07T08:46
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. У семейной лисьей пары, живущей в Кроноцко-Богачевской тундре в центральной части заповедника, появилось потомство, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.Сотрудники уточняют, что съемочная группа проекта "Камчатка. Рассказ в лисах" долго ждала момента, когда Пенелопа и Ветер, главные рыжие герои будущего фильма, отпустят своих шестерых детей на первую прогулку. В итоге трое лисят предстали перед камерами. "Ветер настолько изменился, что принимает активное участие в воспитании лисят, — пишут авторы проекта. — Сегодня счастливый отец семейства преподнес нам подарок — можно даже подумать, что специально для нас позвал своих детей — похвалиться, какие они замечательные. У лис есть особый клич для малышей. Они опускают голову в нору, и особенным голосом их зовут. Ветер посмотрел в нашу сторону и позвал лисят из норы!"
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камчатский край, животные, туризм, туристы, новости - туризм, кроноцкий заповедник

На Камчатке лисы-кинозвезды обзавелись потомством

02:16 07.06.2021 (обновлено: 08:46 07.06.2021)
 
© Фото : Игорь Шпиленок, Кроноцкий заповедникЛиса с лисятами
Лиса с лисятами - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : Игорь Шпиленок, Кроноцкий заповедник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. У семейной лисьей пары, живущей в Кроноцко-Богачевской тундре в центральной части заповедника, появилось потомство, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
Сотрудники уточняют, что съемочная группа проекта "Камчатка. Рассказ в лисах" долго ждала момента, когда Пенелопа и Ветер, главные рыжие герои будущего фильма, отпустят своих шестерых детей на первую прогулку. В итоге трое лисят предстали перед камерами.
"Ветер настолько изменился, что принимает активное участие в воспитании лисят, — пишут авторы проекта. — Сегодня счастливый отец семейства преподнес нам подарок — можно даже подумать, что специально для нас позвал своих детей — похвалиться, какие они замечательные. У лис есть особый клич для малышей. Они опускают голову в нору, и особенным голосом их зовут. Ветер посмотрел в нашу сторону и позвал лисят из норы!"
Лисы в Кроноцком запоеднике - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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На Камчатке сняли историю необычной лисьей семьи
 
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