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На Камчатке лисы-кинозвезды обзавелись потомством
На Камчатке лисы-кинозвезды обзавелись потомством - РИА Новости, 07.06.2021
На Камчатке лисы-кинозвезды обзавелись потомством
У семейной лисьей пары, живущей в Кроноцко-Богачевской тундре в центральной части заповедника, появилось потомство, сообщает пресс-служба Кроноцкого... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T02:16
2021-06-07T02:16
2021-06-07T08:46
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. У семейной лисьей пары, живущей в Кроноцко-Богачевской тундре в центральной части заповедника, появилось потомство, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.Сотрудники уточняют, что съемочная группа проекта "Камчатка. Рассказ в лисах" долго ждала момента, когда Пенелопа и Ветер, главные рыжие герои будущего фильма, отпустят своих шестерых детей на первую прогулку. В итоге трое лисят предстали перед камерами. "Ветер настолько изменился, что принимает активное участие в воспитании лисят, — пишут авторы проекта. — Сегодня счастливый отец семейства преподнес нам подарок — можно даже подумать, что специально для нас позвал своих детей — похвалиться, какие они замечательные. У лис есть особый клич для малышей. Они опускают голову в нору, и особенным голосом их зовут. Ветер посмотрел в нашу сторону и позвал лисят из норы!"
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